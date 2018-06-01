Газпром передал 100% акций Nord Stream 2 в залог по обязательствам перед партнерами

«Газпром» передал 100% акций Nord Stream 2 в залог до полного погашения обязательств по соглашениям с зарубежными партнерами, говорится в отчете компании по МСФО за первый квартал 2018 года.

"По состоянию на 31 марта 2018 года согласно соглашениям, заключенным в рамках финансирования проекта "Северный поток-2" с "Винтерсхалл Нидерланды Транспорт энд Трейдинг Б.В.", "ОМВ Газ Маркетинг Трейдинг энд Финанс Б.В.", "Шелл Эксплорейшн энд Продакшн (LXXI) Б.В.", "Энжи Энерджи Менеджмент Холдинг Швейцария АГ", "Юнипер Газ Транспортэйшн энд Финанс Б.В.", 100% акций "Норд Стрим 2 АГ", принадлежащих ПАО "Газпром", переданы в залог до полного погашения обеспеченных обязательств", - сказано в отчете.

В начале марта председатель правления Wintershall Марио Мерен сообщал, что европейские партнеры по проекту газопровода "Северный поток-2" - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - в 2017 году предоставили Nord Stream 2 AG финансирование в размере 324 миллиона евро каждый.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставит другую половину средств - 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

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