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Nord Stream 2 подтвердил арест своих активов по иску Нафтогаза
16:10 30.05.2018 |
"Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз Украины" пытается принудительно взыскать $2,6 млрд в Швейцарии.
"Газпрому" стало известно, что "Нафтогаз Украины" предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту", - сказали журналистам в "Газпроме".
"Однако на текущий момент "Газпром" не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, поэтому подробные комментарии могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес "Газпрома", - сказали в российской компании.
"Газпром" будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством", - заверили в компании.
В компании Nord Stream 2 AG журналистам сообщили: "29 мая Nord Stream 2 AG получил ордер об аресте в связи со взысканием долга "Газпрома". Мы не комментируем детали этой юридической процедуры. Она не окажет влияния на проект "Северный поток 2".
Ранее сообщалось, что в Швейцарии украинская сторона может потребовать ареста акций проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. По словам президента Украины Петра Порошенко, подобные действия предпринимаются также в Великобритании и Нидерландах.
Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил "Интерфаксу", что Минэнерго России не располагает какой-либо информацией относительно возможного ареста акций.
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