Совет ЕС согласовал 1 млрд евро финансовой помощи Украине

Послы Европейского Союза одобрили соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Европейского Союза, передают Українські Новини.

"29 мая 2018 года послы ЕС одобрили от имени Совета соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины. Еще 1 млрд евро займов будут покрывать потребности Украины в финансировании в течение двух с половиной лет", - сказано в нем.

Отмечается, что указанные средства будут поддерживать экономическую стабилизацию и программу структурных реформ, дополняя ресурсы, предоставляемые МВФ и другими донорами.

В нем также сказано, что МВФ определил дефицит финансирования в размере 4,5 млрд долларов на 2018 и 2019 годы.

Сообщается, что макрофинансовая помощь является исключительной формой финпомощи, которую ЕС распространяет на страны-партнеры, имеющие трудности с платежным балансом.

Дальнейшие выплаты будут обусловлены тем, что Украина будет уважать демократические механизмы и верховенство закона и гарантировать уважение прав человека.

В сообщении не уточняется, какие именно будут условия для получения Украиной финпомощи, однако говорится, что они будут установлены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Еврокомиссией.

Еврокомиссия будет нести ответственность за предоставление макроэкономической помощи, и вместе с Европейской службой внешних действий будет следить за выполнением условий.

Кроме того, говорится, что дальнейшая макрофинансовая помощь будет обусловлена прогрессом в области предотвращения коррупции, а также прогрессом в реализации программы МВФ.

При каждой выплате Еврокомиссия будет публично публиковать информацию о выполнении условий, в частности касающихся предотвращения коррупции.

Далее решение о выделении средств должны будут принять Европейский парламент и Совет ЕС.

При этом в сообщении отмечается, что данные институты будут призваны принять решение без дальнейшего обсуждения.

Как сообщали Українські Новини, в марте Европейская комиссия предложила Совету Европейского Союза одобрить предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Представительство ЕС в Украине ранее сообщало, что выделение Евросоюзом новой программы макрофинансовой помощи невозможно до возобновления кредитования Международным валютным фондом.