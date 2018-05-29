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Совет ЕС согласовал 1 млрд евро финансовой помощи Украине
Послы Европейского Союза одобрили соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 млрд евро.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Европейского Союза, передают Українські Новини.
"29 мая 2018 года послы ЕС одобрили от имени Совета соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины. Еще 1 млрд евро займов будут покрывать потребности Украины в финансировании в течение двух с половиной лет", - сказано в нем.
Отмечается, что указанные средства будут поддерживать экономическую стабилизацию и программу структурных реформ, дополняя ресурсы, предоставляемые МВФ и другими донорами.
В нем также сказано, что МВФ определил дефицит финансирования в размере 4,5 млрд долларов на 2018 и 2019 годы.
Сообщается, что макрофинансовая помощь является исключительной формой финпомощи, которую ЕС распространяет на страны-партнеры, имеющие трудности с платежным балансом.
Дальнейшие выплаты будут обусловлены тем, что Украина будет уважать демократические механизмы и верховенство закона и гарантировать уважение прав человека.
В сообщении не уточняется, какие именно будут условия для получения Украиной финпомощи, однако говорится, что они будут установлены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Еврокомиссией.
Еврокомиссия будет нести ответственность за предоставление макроэкономической помощи, и вместе с Европейской службой внешних действий будет следить за выполнением условий.
Кроме того, говорится, что дальнейшая макрофинансовая помощь будет обусловлена прогрессом в области предотвращения коррупции, а также прогрессом в реализации программы МВФ.
При каждой выплате Еврокомиссия будет публично публиковать информацию о выполнении условий, в частности касающихся предотвращения коррупции.
Далее решение о выделении средств должны будут принять Европейский парламент и Совет ЕС.
При этом в сообщении отмечается, что данные институты будут призваны принять решение без дальнейшего обсуждения.
Как сообщали Українські Новини, в марте Европейская комиссия предложила Совету Европейского Союза одобрить предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.
Представительство ЕС в Украине ранее сообщало, что выделение Евросоюзом новой программы макрофинансовой помощи невозможно до возобновления кредитования Международным валютным фондом.
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