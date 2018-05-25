Трудности объединения: главные проблемы украинских ОСМД

ЕНИС ВЕРГУН / UBR.ua

До конца года все многоквартирные дома должны создать ОСМД или выбрать себе управителя. Статистика пока неутешительна. Тысячи домов в одном только Киеве по-прежнему не хотят этим заморачиваться.

С одной стороны, каждый житель дома должен нести ответственность за свое имущество. С другой, возможно, в желании повременить с созданием объединения совладельцев многоквартирных домов есть смысл.

Украинское законодательство далеко от совершенства, и уже существующие ОСМД постоянно сталкиваются с рядом серьезных трудностей.

Некоторые из них настолько серьезны, что главы правлений даже готовят обращение к премьер-министру Владимиру Гройсману и вице-премьер-министру, министру регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадию Зубко.

Обязали выдавать жильцам справки

Например, по сей день не работает Реестр территориальной общины на основании данных из которого жильцам могли бы выдавать справки о составе семьи, регистрации места жительства, «работать» с призывниками и пр.

На деле, председатели правлений ОСМД вынужденно осуществляют выдачу подобных бумажек на основании данных, предоставленных самими жителями. Только вот бумажные картотеки, которые были переданы некоторым объединениям от предприятий жилищно-коммунального сервиса не содержат актуальных данных.

«Более того, ОСМД не имеют права оказывать такие услуги. Согласно ст. 9 Закона Украины «Об административных услугах», это могут делать только субъекты предоставления админуслуг непосредственно или через центры предоставления админуслуг. Для ОСМД такие полномочия законом не предусмотрены», - рассказал президент Ассоциации ОСМД «Развития самоуправления» Станислав Драганов.

Штрафуют за мусор

Помимо прочего, совладельцев многоквартирных домов начали привлекать к административной ответственности за нарушение правил благоустройства придомовой территории, которую, к слову, до сих пор не передали жильцам в управление. А за переполненные мусорные баки городские чиновники предлагают штрафовать максимально жестко.

Но, как рассказала начальник управления развития ЖКХ Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко, таких запущенных домов крайне мало. Большинство глав правления все-таки стараются следить за состоянием общей придомовой территории.

«Перед штрафом, скорее всего, ОСМД неоднократно предупредят. Тот же мусор не вывозят не обязательно по вине жильцов. Были случаи, когда обслуживающая компания банкротилась и просто некому было вывозить мусор, пока жильцы не найдут новую. Или договора разрывались с жильцами из-за долгов. Ведь практически в каждом доме есть до 20% злостных неплательщиков по коммуналке», - подметила на Вера Радченко.

Могут остаться без коммунальных услуг

Еще, в некоторых случаях, поставщики коммунальных услуг, считая ОСМД субъектом предпринимательской деятельности, владельцем дома и его внутренних сетей, балансодержателем, требуют акт приема-передачи дома в управление.

Более того, навязывают ответственность и соответствующие расходы за внешние инженерные сети, не относящиеся к общему имуществу многоквартирных домов. А сами наотрез отказываются брать на баланс бесхозные коммуникации.

Такой подход вызывает трудности или вовсе исключает возможность заключения договоров на предоставление коммунальных услуг.

Завышают тарифы

Одними из самых заклятых врагов жильцов, желающих создать ОСМД, являются застройщики. Зачастую покупателям квартир навязывают «правильную» управляющую компанию, которая, по сути, может выставлять жильцам любые тарифы.

Доходит даже до того, что покупателям квартир просто не выдают документы на жилье, пока те не поставят подпись «где надо».

Пункт об обязательстве выбрать себе обслуживающую компанию, как правило, прописывается хитрыми застройщиками в инвестиционных договорах, говорят правозащитники.

«То есть, чтобы получить право собственности на купленную квартиру, требуют такой договор подписать. Чтобы избавиться от нежеланной обслуживающей компании, жильцам необходимо создать ОСМД. А для этого необходимы документы на дом. В первую очередь, техпаспорт, который находиться у управителя - его и еще ряд необходимых документов тот просто не отдает. Можно, конечно, жильцам изготовить все за свой счет заново, но один только технический паспорт на дом обойдется в 40 тыс. грн.», - рассказал юрист Владимир Блащук.