В 2017 году количество заключенных в Украине M&A-сделок оказалось максимальным за четыре года

Руденко Виктория / FinClub

Объем рынка слияний и поглощений в минувшем году вырос более чем в полтора раза и превысил 0,5 млрд евро. В поле зрение инвесторов попали банки, агробизнес, энергетика и природные ресурсы. В текущем году интерес покупателей, прежде всего внутренних, к активам будет только расти.

Подъем рынка

Покупатели уже не могут проходить мимо низких цен на украинский бизнес. В прошлом году объем сделок слияния и поглощения вырос на 57% - до 554 млн евро, подсчитали в специализированном британском агентстве Mergermarket и юридической фирме Aequo. «Количество публичных сделок увеличилось до 44», - рассказал управляющий партнер Aequo Денис Лысенко. Крупнейшей стала покупка «Кернелом» компании «Украинские аграрные инвестиции» за 127 млн евро.

Количество заключенных в Украине M&A-сделок оказалось максимальным за четыре года, ведь в 2014 году было заключено 37 сделок, в 2015-м - 30, а в 2016-м - 41. Правда, по объему сделок украинский рынок M&A еще не достиг показателей 2014-го.

Еще одной особенностью 2017 года стало то, что 75% сделок заключались при участии украинских компаний, и лишь в 25% сделок принимали участие иностранные игроки. При этом большинство сделок были структурированы через иностранные юрисдикции. По мнению партнера компании Linklaters Дэниела Казенса, это позволит разрешать возможные споры в рамках английского права.

«Оживление на рынке связано с активностью локальных инвесторов. Крупные игроки внутри страны, сумевшие пережить кризис и сохранить какие-то средства, заинтересованы в консолидации рынка. Их цель - купить интересующие их активы по стрессовой цене и нарастить долю рынка. О глобальной активизации инвестиционной активности можно будет говорить после того, как на рынок начнут возвращаться иностранные инвесторы, но пока их практически нет», - считает управляющий директор инвестиционно-банковского департамента ИК Concorde Capital Сергей Чуйкин.

Наибольшее количество сделок было заключено в банковском секторе и агробизнесе - 33% и 8%. Покупатели интересовались также активами в сфере энергетики (14%) и телекоммуникаций (11%). Агробизнес занял 33% от общей суммы сделок M&A в 2016-2017 годы (по сравнению с 16% в 2014-2015 годы). Сергей Чуйкин отмечает, что в агросегменте слияния и поглощения происходят в том числе между средними и мелкими игроками.

«За последние два-три года мы наблюдаем существенный рост стоимости активов. Например, стоимость прав аренды земли выросла минимум в два раза. Отчасти это можно объяснить тем, что инвесторы находятся в ожидании земельной реформы, которую требует от нас МВФ. При этом мы видим интерес не только в растениеводстве, но и в проектах, связанных с аграрной инфраструктурой и зерновой логистикой. Инвесторы активно смотрят на проекты, связанные с переработкой сельхозпродукции, инвестируют в овощеводство, разведение ягод, строительство теплиц, смотрят на какие-то нишевые направления, например, в тренде органика», - перечисляет он.

Несмотря о то что многие инвесторы интересуются IT-направлением, пока оно не заняло существенной доли. «Знаковых сделок и инвестиций достаточно мало, называть это инвестициями в украинскую экономику можно с очень большой натяжкой», - считает Сергей Чуйкин.

Отголоски мировых тенденций

Дэниел Казенс говорит, что 2017 год был рекордным по сумме сделок на глобальном рынке M&A. «Самым активным является телекоммуникационный сектор. В географическом разрезе наибольшее количество сделок все еще приходится на Америку, в то же время доля Европы растет», - рассказал он. В Центральной и Восточной Европе (включая Россию и Турцию) Украина входит в топ-3 по количеству сделок, но суммы небольшие.

И хотя в Украине на сделки в финансовом секторе приходится основная доля M&A, активность в этом сегменте снижается. В 2016-2017 годах по сравнению с 2014-2015 годами количество и сумма операций уменьшились - с 37% до 33% и с 42% до 33% соответственно. Напомним, в минувшем году Индустриалбанк присоединил Экспресс-банк, а Сергей Тигипко купил ВиЭс Банк у группы Сбербанка.

В текущем году показатели будут еще ниже. «Пока мы не видим покупателей. У инвесторов есть память, поэтому они пока не готовы вкладывать в украинский финансовый сектор. Еще один аспект - это вопрос конкуренции. Если инвесторы увидят, что рынок растет и игроки получают прибыль, то интерес к этому направлению вырастет», - считает управляющий директор, руководитель инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital Брайан Бест. Банки, которые не находят покупателей, сдают свои лицензии Нацбанку.

Рисковые перспективы

Нынешний год может улучшить показатели 2017-го. «Ожидаем, что M&A-активность будет расти и в 2018 году», - прогнозирует Денис Лысенко. Предпосылками к этому являются макроэкономическая и валютная стабилизация, а также рост количества сделок в сфере недвижимости, что объясняется достижением приемлемого уровня цен для покупателей.

Одним из катализаторов на рынке недвижимости станет распродажа залоговых активов банками. «Цены достаточно привлекательны, рынок стабильный, в залоге у банков находится большое количество интересных объектов», - отмечает Брайан Бест.

В то же время резкого всплеска ожидать не приходится. «Инвестор не идет в Украину не потому, что у нас нет интересных проектов для инвестиций или низкая доходность, а потому что есть высокие страновые риски. Большое количество иностранных инвесторов уже имели опыт инвестиций в Украину, и многие из них потеряли свои деньги», - говорит Сергей Чуйкин.

Сдерживающими факторами являются низкий уровень защиты прав инвесторов и кредиторов, низкая покупательная способность и падение потребительского спроса, массовая эмиграция населения, военный конфликт на востоке Украины и потеря части территории. «Для тех, кто хорошо понимает внутреннюю ситуацию, инвестиции в Украину - это большие возможности. Те инвесторы, которые готовы рисковать и не боятся инвестировать в нынешних условиях, скорее всего, выиграют в среднесрочной перспективе», - считает Сергей Чуйкин. Хотя Брайан Бест признает, что Украина пока не интересна международным суверенным и пенсионным фондам. Для них суммы сделок в Украине очень незначительны.