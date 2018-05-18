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В Италии популисты и правые согласовали программу: хотят отменить санкции против России
17:00 18.05.2018 |
Итальянские партии "Движение пять звезд" и "Лига" согласовали проект коалиционного соглашения, которое содержит призыв отменить санкции против России и предусматривает снижение налогов и выдворение нелегалов.
58-страничный документ был обнародован в пятницу.
В 10-й главе программы "Внешняя политика" отмечается, что Италия подтверждает приверженность членству в НАТО, определяет США как привилегированного союзника и готова к открытости с Россией, которая воспринимается не как угроза, а как экономический партнер.
"В связи с этим целесообразно снять санкции, введенные против России, восстановить отношения как со стратегическим партнером для решения региональных кризисов (Сирия, Ливия, Йемен)", - говорится в документе.
В программе также указывается на необходимость переориентировать внимание на южных границах.
"Не представляя Россию в качестве военной угрозы, партнеры НАТО и ЕС должны обратить внимание на другие факторы нестабильности в Средиземном море: исламский экстремизм, неконтролируемые миграционные потоки, последствия напряженности между государствами региона", - отмечается в программе.
По информации итальянских СМИ, требование о снятии санкций внесли в программу по требованию "Лиги". Как известно, лидер "Лиги" Маттео Сальвини обещал после прихода в правительство снять санкции c России.
В программе не упоминается об одностороннем выходе из еврозоны, о котором сообщалось в предыдущих версиях, попавших в СМИ, но отвергается политика жесткой экономии.
Программу еще должны одобрить члены "Движения 5 звезд", которые проголосуют за содержание документа через сайт партии, который используется для принятия важных решений. За документ также должны проголосовать члены "Лиги".
Следует отметить, что для "немедленной отмены" европейских санкций необходимо согласие всех стран ЕС. Однако для их регулярного продолжение и нужен консенсус - таким образом, даже голоса одной страны достаточно, чтобы санкции были отменены во время их очередного пересмотра.
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