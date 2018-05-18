Под угрозой окружения. Зачем «гибриды» стреляют по мирным жителям Троицкого

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

В последние несколько дней активизировались боевые действия на Светлодарском направлении.

На продвижения наших частей в районе Желобка и бывших "номерных" блокпостов (№29,31 и 32) противник ответил "жесткими" обстрелами прифронтовых территорий и попытками контрудара в направлении Новолуганского.

Вчера в 09:30 122-мм снаряд упал прямо во двор школы №11 г. Светлодарск. Только по счастливой случайности никто из 300 учеников и учителей, которые проводили занятия, не пострадали.

Чуть ранее (около 07:00) под удар попал н. п. Николаевка-2 Бахмутского района, где в результате артиллерийского обстрела почти полностью разрушены 4 жилых дома, также повреждены хозяйственные постройки и приусадебные участки

И наконец в ночь на 18 мая под артиллерийский удар попал другой населенный пункт на этом направлении - Троицкое. Уже утром были зафиксированы как минимум 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка.

К сожалению, не обошлось и без жертв среди гражданского населения. Погибла целая семья из Мироновского, которые приехали на дачу - отец, мама и их 13-летний сын. Просидев достаточно долго в подвале, мирные жители решили, что обстрел завершился и вышли из укрытия.

Очевидно, что целью для артиллерийского огня противника на этом направлении были наши позиции - в том числе 46-го батальона "Донбас-Украина" (по состоянию на утро в подразделении было четверо раненных). Однако, как это часто бывало на Донбассе - пострадали мирные жители, причем именно те, кого они уже четыре года хотят "освободить".

Что касается продвижения, то по сведениям из местных источников армейцы продвинулись весьма далеко, заняв ключевую высоту 195,3 и создав реальный плацдарм для окружения Желобка (или по крайней мере перерезания линий снабжения на этом участке фронта).

Стоит сказать, что вместе с продвижением в районе Горловки ситуация для противника на этом направлении складывается весьма нерадужная и, по всей видимости, в ближайшие дни мы увидим переброску сюда дополнительных сил и попыток контратаковать более активно. Иначе в случае разворачивания даже локальной военной операции возможностей для удержания того же Дебальцево (которое, кстати, по "Минску-1" является подконтрольным Украине) не остается совсем.

Откуда противник может взять резервы пока совершенно непонятно, так как за последние дни обострение идет буквально по всей линии соприкосновения. Хотя информации от наших пресс-служб в связи с началом ООС достаточно мало, однако по сведениям от местных жителей и "донецко-луганских СМИ" наши военные ведут достаточно результативную контрбатарейную борьбу. Причем в последнее время под удар все чаще попадают и элементы армейской инфраструктуры противника в виде полевых складов с боеприпасами и горючим.

Свои потери противник пытается скрыть старым, проверенным способом - вкидывая как можно больше фейков и дезинформации. Из последнего яркого примера - очередное "уничтожение" военнослужащих НАТО. Так, представители так называемого "Оперативного командования Вооруженных сил ДНР" сообщили, что "в ходе посещения натовскими военнослужащими линии боевого соприкосновения в сопровождении украинских боевиков в районе н. п. Авдеевка, командование ВСУ целенаправленно завело гостей на свое минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине. В результате чего трое натовских военнослужащих из Канады погибло и двое из США получили ранения".

Ничего кроме умиления такая топорная дезинформация вызвать не может, зато она с радостью подхвачена российскими пропагандистскими каналами типа "Лайфа" и прочих.

Таким образом, можно говорить о том, что в ближайшие дни мы увидим на направлении Светлодарской дуги резкое ухудшение оперативной обстановки с нарастанием количества и качества обстрелов и возможными контактными боями.