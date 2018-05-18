Гибкая оборона: Зачем ВСУ взяли Пивденное под Горловкой

Андрій Коваленко / Depo.ua

Пришли сразу две радостные для украинцев новости. На промке был убит командир террористов из "Пятнашки" Олег Мамиев. А бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила освободили украинский поселок Пивденное под Горловкой, приблизившись еще больше к окраинам города.

Операция по взятию под контроль Пивденного началась 8 мая. По состоянию на 17-е число у 24-й бригады в боях был ранен один воин. Боевики же потеряли 15 человек убитыми.

Что это за поселок и зачем он нужен

Пивденное под Горловкой (до 2016-го года - Ленинское) по переписи населения 2001 года насчитывало 1951 жителя. Большинство, 95,54%, указало русский родным языком. Украинский - 4,31%.

После начала войны поселок был на линии огня и подвергался обстрелам. Там погиб старшина 54-го батальона Юрий Гринчук.

До последнего времени Пивденное было разделено на три части. Несколько улиц, которые прилегают к шахте "Южной", контролируются украинской армией. За терриконом шла "серая зона", а уже ближе к Горловке и шахте им. Гагарина были позиции боевиков.

С апреля террористы решили изменить положение и начали заходить в Пивденное, прибывали подкрепления.

Поселок мог стать для них плацдармом для ударов по контролируемому ВСУ Зализном.

Учитывая угрозу, командование приняло решение закрепиться в Пивденном. Это сопровождалось очисткой Чигарей, о которых информация в СМИ попала ранее.

Впрочем, если посмотреть стратегически, то ВСУ необходимо продвигаться дальше и держать под контролем террикон - господствующую высоту, с которой террористы сейчас видят наши позиции и могут вести огонь, включительно со снайперским.

По словам бойцов, террористы совершают постоянные попытки локальных штурмовых действий по вытеснению подразделений ВСУ из указанного населенного пункта. Но его держат.

Операция очень похожа на проведенную в ноябре 2017-го бойцами 54-й бригады и 24-м батальоном "Айдар" к северу от Горловки. Тогда наши воины взяли под контроль Гадосово и Травневое и находились под постоянными обстрелами из Гольмовского. Благодаря этому боевики в Доломитном оказались зажатыми между нашими бойцами в Новолуганском и Травневом, хотя и расположились на высоте.

Если посмотреть на характер этих операций, то можно утверждать, что ВСУ, с одной стороны, отбрасывают врага подальше от своих передовых позиций. С другой, постепенно выходят на окраины Горловки, закрепляясь. Не удивительно, если операции в серой зоне под этим оккупированным городом станут ключевыми в ближайшее время. Также было бы желательно выбить врага из Широкой балки и Озеряновки, южнее.

Тогда бы Горловка фактически оказалась в тисках наших войск.