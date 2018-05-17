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Таможни усложнили ввоз в Украину авто на «евробляхах»
19:56 17.05.2018 |
С 17 мая 2018 года вступили новые требования к ввозу в Украину автомобилей на "евробляхах".
Об этом сообщает на своей странице в Facebook "Киев автомобильный" со ссылкой на МИД Украины.
Теперь во время пересечения границы гражданин Украины кроме поданных в таможенную службу доверенностей от имени литовских компаний, чьи интересы он представляет, должен предоставить еще ряд документов.
В частности, это разрешение на официальное трудоустройство в Литве и трудовой договор с компанией, которой принадлежит автомобиль. В противоположном случае авто просто не будет допущено на территорию Украины.
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