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Экономика или коррупция. Опасен ли закон о номинальном держателе
08:24 17.05.2018 |
Верховная Рада одобрила создание института номинального держателя - иностранного посредника, который облегчит нерезидентам покупку акций и облигаций в Украине. Закон №6141 принят во втором чтении 15 мая.
Итоговая версия документа вызвала опасения общественников. Юристы ГО Центр противодействия коррупции (ЦПК) заявили, что он допускает анонимную покупку гособлигаций и акций украинских предприятий. Этим могут воспользоваться коррумпированные украинские чиновники и представители российского бизнеса, считает глава ЦПК Виталий Шабунин.
Опрошенные LIGA.net чиновники и участники рынка не разделяют мнение Центра. В Нацбанке отметили, что риски действительно есть, но регуляторы смогут устранить их, усовершенствовав свою нормативную базу.
Зачем нужен закон и действительно ли в нем есть лазейка для коррупционеров?
Что изменили депутаты
Номинальный держатель - это финучреждение, которое имеет право открывать по поручению компаний и физлиц счета в ценных бумагах и инвестировать от их имени в финансовые активы в других странах, говорится в концепции, разработанной Национальным депозитарием (НДУ).
Суть изменений в том, что нерезиденты смогут покупать активы в Украине через свои счета в ЦБ в иностранных банках, написал в своем Facebook министр финансов Александр Данилюк. Как правило, такие услуги предоставляют глобальные кастодианы - крупные банки и финкомпании, работающие на мировых рынках, рассказывает руководитель отдела брокерского обслуживания ICU Евгения Грищенко.
По данным Ассоциации глобальных кастодианов, таких компаний в мире всего 12: банки BNP Paribas, Citibank, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Standard Chartered, SEB, Royal Bank of Canada, HSBC, инвесткомпании State Street Bank and Trust Company, BNY Mellon, Brown Brothers Harriman и Northern Trust.
Институт номинального держателя убирает бюрократические барьеры, препятствующие притоку иностранных инвестиций в экономику, поясняет глава набсовета НДУ Игорь Митюков. Чтобы купить активы в Украине нерезиденту до сих пор нужно было либо зарегистрировать здесь юрлицо, либо открыть счет в ЦБ в украинском депозитарии. Весь процесс занимал более 90 дней, уточняют в пресс-службе Нацдепозитария.
«Нерезидентам приходилось приезжать в Украину, проходить полную верификацию в местном банке, затем заводить сюда доллар и конвертировать его в гривню, - рассказывает Грищенко. - Менее сложный, но не такой доходный вариант - кредитные ноты CLN с привязкой к ОВГЗ, которые выпускал лондонский Citibank».
В НДУ обещают, что теперь покупка украинского актива - акций или облигаций - займет у иностранцев не более 7 дней. Основную работу делает кастодиан-номинальный держатель, который заключает договор с депозитарным учреждением в Украине, говорит Грищенко. Хранителем ценных бумаг выступает украинская компания-депозитарий, функция НДУ - регистрация сделок и перехода права собственности, добавляет она.
После принятия закона украинский рынок может рассчитывать на дополнительные 100 млрд грн инвестиций от нерезидентов, речь идет преимущественно об ОВГЗ, отмечают в Нацдепозитарии. Сейчас портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов оценивается в 11 млрд грн при общем объеме бумаг в 750 млрд, уточняет замглавы НБУ Олег Чурий.
Скрытый бенефициар
Чиновники и участники рынка в целом довольны законом. «Это альтернативна кредитам, механизм, который позволит привлечь деньги в экономику», - написал в Facebook премьер Владимир Гройсман.
Общественные организации указывают на коррупционные риски: закон не стимулирует украинских депозитариев добиваться полной идентификации конечного покупателя ценных бумаг, говорит юрист ЦПК Татьяна Шевчук.
«Иностранное финучреждение обязано передать украинскому банку данные о клиенте и конечном выгодополучателе, но в законе ничего нет об ответственности за подачу неполной или недостоверной информации», - поясняет Шевчук.
По информации главы ЦПК Виталия Шабунина, устранить эту норму мог один из инициаторов законопроекта депутат Павел Ризаненко, но его предложение «с голоса» не набрало голосов из-за позиции фракции Радикальной партии Олега Ляшко и Оппозиционного блока.
Сам Ризаненко уточнил в комментарии LIGA.net, что свою правку он внес с подачи ЦПК, но в законе она глобально ничего не меняла. «Ответственность за нарушение правил идентификации есть: в таком случае украинский депозитарий блокирует все операции по конкретному счету в ЦБ, - говорит Ризаненко. - В Центре, вероятно, спутали понятия «номинального держателя» и «номинального собственника», мы уже пригласили его представителей в парламент для разъяснения норм закона».
Украинский депозитарий действительно имеет право отказаться от сделки в случае, если не удастся идентифицировать клиента, соглашается Шевчук. Но закон не учитывает особенностей договорных отношений между иностранным кастодианом и его клиентом: возможна ситуация, когда банк-нерезидент верифицирует клиента для себя, но раскрывать информацию о нем третьим лицам не будет, возражает она.
«Банк должен проверять клиента и проводить так называемый customer due dilligence, - отмечает Шевчук. - Но, если за этот процесс отвечает иностранная структура, у нашего депозитария появляется возможность закрывать глаза на подобные нарушения».
По данным ЦПК, в первоначальной редакции закона клиенты иностранных номинальных держателей вообще освобождались от процедуры идентификации. Поправку, вокруг которой возник спор, принял финансовый комитет Рады при подготовке документа ко второму чтению.
Надежда на Запад
В НДУ и Нацбанке с трактовкой юристов Центра не согласны. Нормы законопроекта не отменяют идентификацию конечных собственников ценных бумаг, а лишь уточняют некоторые нормы ее проведения, говорит член правления Нацдепозитария Алексей Тарасенко.
НБУ настаивает на том, что идентификация клиента и происхождения его капитала должна происходить отдельно в каждом банке, обслуживающем инвестицию, добавляет замглавы регулятора Катерина Рожкова.
«Номинальным держателем может быть только юридическое лицо, зарегистрированное в ЕС и/или стране, которая является членом FATF, - уточняет Тарасенко. - Согласно Европейским директивам, открытие финучреждением анонимных счетов недопустимо».
Крупные западные банки строго следуют процедуре know your client («Знай своего клиента», - Ред.), причем в европейской практике номинальный держатель обычно в обязательном порядке раскрывает данные о своем клиенте по запросу контрагента, рассказали LIGA.net в пресс-службе ОТП Банка.
На Западе действуют гораздо более строгие правила верификации, чем в Украине, считает Грищенко из ICU. «Человек не может просто так прийти в европейский банк с мешком наличных и открыть там счет, - говорит Грищенко. - Тем более это трудно сделать юрлицам из «подозрительных» юрисдикций».
Европа постепенно отказывается от соблюдения анонимности собственников банковских счетов, отмечает директор ЮК Софоклеус и Партнеры Консалтинг Алексия Овдиенко. Западные банки вряд ли откажутся от раскрытия информации о клиенте ценой нарушения рекомендаций FATF и правил внутреннего комплаенса ради такой операции, как покупка ценных бумаг в Украине, добавляет партнер ЮК Волхв Виктор Дубовик.
«Несмотря на то, что требования НБУ и НКЦБФР о финмониторинге вполне соотносятся с подходами FATF, идентификация западным номинальным держателем может быть даже более эффективной, чем если бы этим занимался украинский банк», - считает Овдиенко.
Регуляторы рынка должны дополнить принятый Радой закон нормативными документами, которые уточнят процедуру работы номинальных держателей в Украине, отмечает Грищенко. НБУ и НКЦБФР могут установить дополнительные требования к иностранным кастодианам, говорит специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.
«Сразу после вступления закона в силу ничего не произойдет, за дело возьмутся лишь бюрократы, которые будут выписывать процедуры, - поясняет Фурса. - Например, они могут обязать украинские подразделения требовать от номинальных держателей за границей указывать «национальность» денег, чтобы не допустить в Украину тот же российский капитал».
В ОТП Банке отмечают, что для устранения юридических коллизий нужны также изменения в закон «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», которые детально опишут процедуры идентификации номинального держателя и его клиентов.
В Нацдепозитарии ожидают, что первые контакты с потенциальными инвесторами удастся наладить не раньше осени, отмечает глава НДУ Миндаугас Бакас. В Нацбанке пока не могут уточнить сроки разработки дополнительной нормативной базы, говорит Рожкова.
«Мы пока консультируемся с нашими иностранными коллегами - процедуры идентификации типичны, нам не нужно ничего придумывать, - поясняет Рожкова. - В целом я не думаю, что этот процесс займет у нас много времени».
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