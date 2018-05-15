Верховная Рада приняла законопроект о концепции счета номинального держателя.

За принятие во втором чтении законопроекта №6141 проголосовали 244 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документ предусматривает, что счет в ценных бумагах номинального держателя открывается депозитарным учреждением иностранному финансовому учреждению, которое отвечает установленным законодательством требованиям, на основании договора о предоставлении услуг по обслуживанию счета в ценных бумагах номинального держателя.

На счете в ценных бумагах номинального держателя депозитарное учреждение в порядке, установленном НКЦБФР, ведет учет ценных бумаг, прав на ценные бумаги, принадлежащих клиентам номинального держателя, а также клиентам клиента номинального держателя.

На ценные бумаги, права на которые учитываются на счете номинального держателя, не может быть обращено взыскание по обязательствам номинального держателя.

Номинальный держатель раскрывает информацию о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, операциях с ними в случаях, установленных законом.

Депозитарное учреждение, которое открыло счет номинального держателя, обязано в порядке и сроки, установленные законодательством, сообщать НКЦБФР о выявленных фактах нарушения номинальным держателем установленных законом требований о раскрытии информации.

Количество прав на ценные бумаги на счете в ценных бумагах номинального держателя должно быть целым числом и не может быть отрицательным.

Ранее Национальный депозитарий сообщал, что украинская экономика может получить инвестиции от зарубежных инвесторов, гривневый эквивалент которых составляет около 100 млрд гривен, в случае принятия законопроекта №6141 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций".

20 июня 2017 года проект данного закона был рекомендован к принятию в первом чтении комитетом Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Разработка указанного документа проходила в рамках реформирования инфраструктуры фондового рынка, которым в настоящее время занимается Национальный депозитарий в сотрудничестве с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком.

Законопроект предполагает внедрение концепции номинального держателя в украинское правовое поле.

Наличие данного института - одно из базовых условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в любой стране.

По оценкам экспертов НДУ, принятие законопроекта №6141 в ближайшее время позволит увеличить долю иностранного капитала от практически нулевого уровня до показателя в 30%.

Привлечение инвестиций также будет способствовать укреплению гривны и станет драйвером для либерализации валютного регулирования.

Как сообщали Українські Новини, в конце прошлого года Национальный депозитарий разработал концепцию счета номинального держателя с целью привлечения иностранных инвестиций в Украину.