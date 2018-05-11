Европейские деньги для украинского бизнеса: какую помощь предоставляет ЕС

Ольга Красовская / Европейская правда

10 мая 2018 года правительство утвердило план действий по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Украине на период до 2020 года. И план, и сама Стратегия были созданы при содействии проекта ЕС FORBIZ.

К слову, Украина традиционно получает существенную помощь от ЕС на развитие малого и среднего бизнеса (МСБ). Еще в 2009 году стартовала Флагманская инициатива по поддержке МСБ (SME Flagship) в странах Восточного партнерства - Украине, Молдове, Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджане. В 2016 году состоялся ребрендинг этой инициативы, и она получила название EU4Business ("ЕС для бизнеса").

На что деньги?

У EU4Business - четыре основных стратегических приоритета:

1. Упрощение доступа МСБ к финансированию.

2. Совершенствование государственной политики в отношении МСБ и регуляторной среды.

3. Улучшение знаний и навыков представителей МСБ по ведению бизнеса.

4. Расширение доступа МСБ к рынку.

Все проекты, реализуемые в рамках EU4Business, формально "прикреплены" к одному из этих приоритетов, хотя деление условно, ведь практически все проекты помогают комплексно решать проблемы малого и среднего бизнеса. Проект ЕС также уделяет особое внимание развитию бизнеса среди женщин и молодежи, вопросам энергетики и окружающей среды, развития сельских территорий.

Причем речь идет не только о предприятиях, но и о индивидуальных предпринимателях, или, по украинской терминологии - ФОПах.

EU4Business реализуется различными международными организациями, среди которых ЕБРР, ЕИБ, Всемирный банк, ПРООН, Немецкий банк развития, ОЭСР, Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ), Европалата и другие. Если в начале 2015 года реализовывалось 17 проектов, на финансирование которых ЕС выделил 198 млн евро, то в начале 2017-го количество действующих проектов возросло до 25 (плюс еще 4, которые к тому времени успешно завершились). Увеличился и объем финансовых обязательств ЕС - до 280 млн евро.

К тому же есть еще около 20 так называемых "ассоциированных проектов", которые влияют на развитие малого бизнеса опосредованно. Предполагается, что ЕС потратит на их реализацию около 240 млн евро.

Бизнес и Соглашение об ассоциации

В Соглашении об ассоциации с ЕС действительно говорится о развитии предпринимательства.

Поэтому три страны Восточного партнерства, подписавшие такие соглашения (то есть Украина, Молдова, Грузия), в 2015 году получили дополнительный инструмент, имеющий длинное название "Поддержка МСБ в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли".

Фактически это - набор программ, которые откроют украинскому МСБ доступ к четырем видам поддержки за счет ЕБРР и ЕИБ:

инструменты распределения рисков: улучшение условий кредитования МСБ путем уменьшения рисков для европейских и местных финансовых учреждений при предоставлении им кредитов;

хеджирование валюты кредитов: возможность брать займы в гривне по ставкам кредитования, близким к долларовым и евровым;

инвестиционные стимулы: стимулы для МСБ к модернизации своих технологий и производственных/сервисных процессов, если целью инвестиций является соблюдение стандартов и правил ЕС;

техническая помощь: помощь в подготовке бизнес-планов для получения банковских кредитов; выявление новых рыночных возможностей, которые открывает свободная торговля с ЕС; улучшение бизнес-среды.

Планируемый объем финансирования со стороны ЕС в рамках Восточного партнерства - 200 млн евро.

Ожидается, что Украина получит наибольший объем помощи. Например, из 62 млн евро, выделенных на ту часть программы поддержки МСБ в рамках ЗСТ, которую выполняет Европейский инвестиционный банк, на Украину приходится 40 млн евро.

Помощь Украине

Наша страна уже является крупнейшим бенефициаром EU4Business: так, в 2009-2016 годах мы получили почти половину совокупного финансирования инициативы - 145 млн из 300 млн евро.

Сейчас реализуются три проекта, которые касаются исключительно Украины.

Прежде всего это проект ЕБРР (40 млн евро), в рамках которого в 2016 году в регионах Украины были открыты 15 центров поддержки бизнеса, их деятельность активизировалась в конце 2017 года. Основной фокус деятельности центров - повышение способностей малого бизнеса.

Большинство центров базируются в торгово-промышленных палатах. С одной стороны, здесь есть положительные стороны, ведь ТПП способны поддерживать отечественный бизнес. Но есть и побочные негативные последствия: те малые предприятия, которые не являются членами ТПП, не всегда осознают, что новые центры призваны помогать всем бизнесменам, а не только членам палаты.

Еще одна инициатива для Украины - Механизм финансирования МСБ, второй этап которого с 2016 года совместно реализуют ЕБРР, ЕИБ и Немецкий банк развития (15,4 млн евро). Он способствует кредитованию в местной валюте прежде всего микро-, малых и средних предприятий, которые не зарабатывают иностранную валюту и не могут позволить себе высокие расходы на займы. В сентябре 2017 года было подписано финансовое соглашение на 110 млн грн (примерно 3,6 млн евро) с ПроКредитБанком по финансированию субпроектов малого бизнеса. Позднее к инициативе присоединились Кредобанк и Укргазбанк.

Еще одним бонусом для Украины является проект ЕС FORBIZ (дословно - "Для бизнеса"), цель которого - улучшить регуляторную среду для МСБ, а также сформировать комплексную политику развития малого бизнеса на национальном и региональном уровнях. За прошлый год эксперты Офиса эффективного регулирования, созданного в рамках проекта, изучили более 2000 регуляторных актов, влияющих на украинский бизнес. Более 400, в конце концов, были отменены.

Итак, в целом сотрудничество Украины и ЕС в этой сфере представляет собой успешный пример.

ЕС уже предоставил и продолжает предоставлять Украине как техническую помощь, так и необходимую финансовую поддержку. Финансирование проектов в отношении малого и среднего бизнеса чрезвычайно важно, ведь недостаток финансирования - одно из ключевых препятствий в развитии МСБ.

В то же время вызовом станет продолжение начатых инициатив после завершения действия проектов ЕС.

Автор: Ольга Красовская, Институт экономических исследований и политических консультаций