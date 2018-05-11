В 2017 Украина продолжила углублять экономические отношения с Европой, - НБУ

В новом нерегулярном исследовании Национального банка отмечается, что в 2017 году Украина продолжила углублять экономические отношения с Европой.

Об этом говорится в аналитической публикации НБУ "Нерегулярные исследования", второй выпуск которой посвящен анализу внешней торговли товарами Украины со странами Европы в 2017 году, передают Українські Новини.

Согласно тексту публикации, в 2017 году экономические отношения Украины с Европой существенно укрепились, в значительной мере за счет экспорта.

По итогам прошлого года экспорт товаров в европейские страны увеличился на 31% до 14,4 млрд долларов, а его объемы превысили уровень докризисного 2013 года.

Доля Европы в экспорте достигла 36% и была наивысшей с 2004 года.

Отмечается, что значительный прирост экспорта в Европу в 2017 году был обеспечен как физическими объемами, так и благоприятными ценами.

Хотя украинские компании наращивали поставки в Европу прежде всего за счет уже традиционного ассортимента сырьевых товаров (зерновых, масличных, металлов и руд), они в то же время продолжали осваивать и новые товарные рынки.

Об этом свидетельствовал стремительный рост индексов проникновения почти по всем товарным группам, в частности продовольственных товаров, продукции машиностроения, промышленных изделий (индексы проникновения показывают соотношение количества стран, в которые экспортируются отдельные отечественные товары, к количеству всех стран, которые эти товары импортируют).

Подчеркивается, что импорт товаров из стран Европы в 2017 году также рос (на 25% до 20,2 млрд долларов) и, как следствие, доля этого региона повысилась до 41%.

Рост импорта отражал в значительной мере потребность Украины в энергоносителях, прежде всего в природном газе.

В то же время, несмотря на увеличение энергетического импорта, в структуре импорта из Европы продолжила доминировать продукция машиностроительной и химической промышленности.

По словам регулятора, это объясняется тем, что быстрый рост внутреннего спроса, в том числе инвестиционного, стимулировал закупки продукции машиностроения (сельскохозяйственной техники и транспортных средств).

В частности, страны Европы обеспечили почти половину общего импорта продукции машиностроения.

Несмотря на позитивные сдвиги, в торговле Украины и Европы сохраняется устойчивый дефицит из-за высокой доли в импорте товаров с высокой добавленной стоимостью.

Подчеркивается, что освоение новых рынков украинскими экспортерами сдерживается длительным и капиталоемким процессом приведения украинской продукции в соответствие с европейскими стандартами.

Как сообщали Українські Новини, в июле пришлого года Европейский парламент одобрил расширение торговых преференций Украине.