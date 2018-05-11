Финансовые новости
- |
- 11.05.18
- |
- 15:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В 2017 Украина продолжила углублять экономические отношения с Европой, - НБУ
10:59 11.05.2018 |
В новом нерегулярном исследовании Национального банка отмечается, что в 2017 году Украина продолжила углублять экономические отношения с Европой.
Об этом говорится в аналитической публикации НБУ "Нерегулярные исследования", второй выпуск которой посвящен анализу внешней торговли товарами Украины со странами Европы в 2017 году, передают Українські Новини.
Согласно тексту публикации, в 2017 году экономические отношения Украины с Европой существенно укрепились, в значительной мере за счет экспорта.
По итогам прошлого года экспорт товаров в европейские страны увеличился на 31% до 14,4 млрд долларов, а его объемы превысили уровень докризисного 2013 года.
Доля Европы в экспорте достигла 36% и была наивысшей с 2004 года.
Отмечается, что значительный прирост экспорта в Европу в 2017 году был обеспечен как физическими объемами, так и благоприятными ценами.
Хотя украинские компании наращивали поставки в Европу прежде всего за счет уже традиционного ассортимента сырьевых товаров (зерновых, масличных, металлов и руд), они в то же время продолжали осваивать и новые товарные рынки.
Об этом свидетельствовал стремительный рост индексов проникновения почти по всем товарным группам, в частности продовольственных товаров, продукции машиностроения, промышленных изделий (индексы проникновения показывают соотношение количества стран, в которые экспортируются отдельные отечественные товары, к количеству всех стран, которые эти товары импортируют).
Подчеркивается, что импорт товаров из стран Европы в 2017 году также рос (на 25% до 20,2 млрд долларов) и, как следствие, доля этого региона повысилась до 41%.
Рост импорта отражал в значительной мере потребность Украины в энергоносителях, прежде всего в природном газе.
В то же время, несмотря на увеличение энергетического импорта, в структуре импорта из Европы продолжила доминировать продукция машиностроительной и химической промышленности.
По словам регулятора, это объясняется тем, что быстрый рост внутреннего спроса, в том числе инвестиционного, стимулировал закупки продукции машиностроения (сельскохозяйственной техники и транспортных средств).
В частности, страны Европы обеспечили почти половину общего импорта продукции машиностроения.
Несмотря на позитивные сдвиги, в торговле Украины и Европы сохраняется устойчивый дефицит из-за высокой доли в импорте товаров с высокой добавленной стоимостью.
Подчеркивается, что освоение новых рынков украинскими экспортерами сдерживается длительным и капиталоемким процессом приведения украинской продукции в соответствие с европейскими стандартами.
Как сообщали Українські Новини, в июле пришлого года Европейский парламент одобрил расширение торговых преференций Украине.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В 2017 Украина продолжила углублять экономические отношения с Европой, - НБУ
|Данилюк допускает заключение еще одной программы сотрудничества с МВФ
|Курс доллара на межбанке продолжает снижаться. Но рынок ждет крупные выплаты от Минфина
|Смогут ли украинские инвесторы выбить из России $160 млн за Крым
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Инфляция в Украине в апреле замедлилась до 0,8%, в годовом измерении до 13,1% – Госстат
|Пенсійна реформа дала збій, або Чому введення другого рівня під загрозою
|Трамп и Нетаньяху обыграли Тегеран и Москву
|Гройсман надеется на принятие закона об Антикоррупционном суде до начала лета
|Кабмин утвердил перечень из 26 объектов большой приватизации, подлежащих продаже в 2018
|Майская “теневая война”. Оккупанты готовы бежать из Лозовой, а ВСУ берут новую высоту
Это интересно
|Основатель китайской страховой компании Anbang приговорен к 18-летнему заключению
|Uber показала новый концепт летающего такси
|Представлена самая злая BMW M5: 625 сил и 3,3 секунды до «сотни»
|ZTE объявила о приостановке основных операций из-за американских санкций
|Telegram тестирует сервис по идентификации пользователей для своей блокчейн-платформы TON - газета
|Что делать, если вас не ценят на работе
|Автомобили Volvo начнут обмениваться данными в реальном времени