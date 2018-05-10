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Гройсман надеется на принятие закона об Антикоррупционном суде до начала лета
12:29 10.05.2018 |
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на окончательное принятие законопроекта о создании Антикоррупционного суда до 1 июня.
"Нам нужно завершить формирование антикоррупционной инфраструктуры... Осталось создать Антикоррупционный суд. Со следующего понедельника будет две сессионные пленарные недели, этого вполне достаточно, чтобы рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде и принять его во втором чтении", - сказал он на заседании Кабинета министров в четверг.
В.Гройсман считает, что до 1 июня "есть все шансы у украинского парламента это сделать".
"Я лично буду просить и депутатов, и руководителей фракций сделать этот чрезвычайно важный шаг и поставить в вопросе создания антикоррупционной инфраструктуры точку", - подчеркнул глава правительства.
Он выразил надежду, что после создания суда в скором времени будут вынесены первые приговоры коррупционерам.
По словам премьера, принятие данного закона будет огромным сигналом, в том числе для инвесторов.
Как сообщалось, 1 марта Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.
Принятия закона и создания Антикоррупционного суда в Украине ожидают партнеры, в частности Международный валютный фонд.
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«Мы стремимся ускорить процесс создания независимого Антикоррупционного суда. Я совершенно уверен, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш», - сказал глава государства.
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