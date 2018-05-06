Порошенко надеется, что Антикоррупционный суд запустят в мае

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Антикоррупционный суд может появиться уже в мае, что откроет путь очередному траншу МВФ.

Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Focus, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы стремимся ускорить процесс создания независимого Антикоррупционного суда. Я совершенно уверен, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш», - сказал глава государства.

Он гордится тем, что за четыре года в экономике удалось достигнуть больших успехов, чем за 25 лет до этого, в частности улучшить инвестиционный климат. В рейтинге Doing-Business страна поднялись с 135 места в 2013 году на 76. Темпы экономического развития в этом году, очевидно, составят 3,5%. «Покажите мне еще страну, которой такое удалось в условиях войны!», - заявил Президент.

На вопрос о том, как может усложнить жизнь влиятельным олигархическим группам человек, которого самого называют олигархом, Порошенко заверил, что у него с этим проблем нет. «Я за последние четыре года показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Наоборот, это меня атакуют олигархи, которые через СМИ распространяют фейковые новости обо мне», - заявил он и заверил, что «не любит деньги». А сравнивая свою предпринимательскую и политическую карьеру, Президент отметил: «Я бы сказал, что делаю многое в бизнесе, и все возможное как политик, ведь от этого зависит будущее моей великой нации. Если потребуется, я готов отдать за это свою жизнь».