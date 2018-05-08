Представители отраслевых ассоциаций и бизнес сообществ выступили в поддержку формульного ценообразования на энергоносители

Алексей СЕРГИЕНКО / Деловая столица

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко около недели назад заявила, что случае своего избрания президентом отменит формульное ценообразование на газ и электроэнергию, и в ручном режиме снизит тарифы, до "адекватной цены". Ранее окружение Тимошенко активно критиковало формулу определения цены на газ "Дюссельдорф+", однако сама лидер "Батькивщины" впервые выступила против "угольной формулы" "Роттердам+". Таким образом, политик поддержала риторику группы депутатов и экспертов, считающихся близкими к Игорю Коломойскому - Виталия Куприя и других.

Напомним, что формульное ценообразование является одним из требований западных кредиторов Украины. Среди аргументов противников формульного ценообразования преобладают не экономические доводы, а политические лозунги - "формулы - это коррупционный налог", "сверхприбыли для олигархов", "тарифный геноцид" и т.д.

Противники формулы нехотя признают, что "Дюссельдорф+" сегодня работает только для промышленности, а "Роттердам+" не связан напрямую с тарифами для населения. Но сразу парируют, дескать "формулы" являются удавкой на шее украинского бизнеса. В частности, в СМИ неоднократно выходили сюжеты о потерях из-за "Роттердам+", которые несут принадлежащие Игорю Коломойскому и Виктору Пинчуку ферросплавные заводы. Хотя за предыдущий год Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы закончили с впечатляющими результатами чистой прибыли - соответственно в 2,7 и 1,6 миллиардов гривень.

Мы решили выяснить у самих украинских промышленников, каковы сегодня в Украине главные проблемы, мешающие бизнесу, и входит ли в число этих проблем "тарифный геноцид". Мы обратились с этими вопросами к представителям бизнес-ассоциаций и отраслевых объединений.

В Европейской Бизнес Ассоциации среди главных вызовов, стоящих перед украинскими предпринимателями называют дефицит рабочей силы, недостаточную эффективность борьбы с коррупцией и работу судебной системы. При этом в EBA указывают на логичность перехода от ручного регулирования тарифов на энергоносители к европейским стандартам ценообразования, отмечая, что формулы делают ведение бизнеса более прогнозируемым.

"Основная проблема, с которой начали сталкиваться компании в прошлом году - нехватка рабочей силы. Происходит серьезная миграция людей и удерживать квалифицированный персонал стало сложнее. Недостаточно эффективно проводится борьба с коррупцией и еще у нас в стране, к сожалению, нет эффективной судебной системы. Что касается тарифов, то любое ручное управление не является прогрессивным. Формульное ценообразование является более прогнозируемым, бизнес научился планировать свою деятельность, исходя из тех формул, которые действуют сегодня. Мы поддерживаем переход на формульное ценообразование и сохранение отношений с МВФ", - отмечает исполнительный директор EBA Анна Деревянко.

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей также среди основных проблем бизнеса называют дефицит кадровых ресурсов и неэффективность работы судебной системы и исполнительной службы. К списку наиболее актуальных вопросов для предпринимателей в УСПП называют доступ к финансированию. В то же время в УСПП отмечают, что тарифы на электроэнергию в Украине одни из самых низких в Европе, и проблемой являются не тарифы, а подключение к энергосетям и увеличение потребления.

"Главный сигнал состоит в трудностях доступа к финансированию. Долгосрочных кредитов нет вообще, краткосрочные стоят очень дорого. Мы сейчас прилагаем усилия для создания Агентства по поддержке экспорта с соответствующими возможностями выдавать гарантии и соответствующим доступом к кредитам. Если говорить о ценообразовании на электроэнергию, то тарифы у нас достаточно доступны, меньше европейских в 3-4 раза. Сейчас страдаем в силу высокой энергоемкости нашей промышленности, которая нам досталась в тяжелое наследие от СССР. Проблемой сегодня является доступ к электроэнергии, к открытию новых производств и увеличению потребления мощностей. Здесь не совсем конструктивная позиция облэнерго, это некая общая болезнь, доступ к инфраструктуре. И поэтому нам представляется, что нужны соответствующие решения в этой сфере", - считает первый вице-президент УСПП Сергей Прохоров.

В Федерации работодателей Украины также поддерживают формульное ценообразование с оговоркой, что дополнительные доходы от него должны направляться на модернизацию энергетической инфраструктуры. "Тарифы, которые позволяют генерации работать с прибылью, должны пойти на обновление и техническое перевооружение тех энергетических мощностей, которые у нас есть в стране, чтобы не быть зависимыми от России и от других нежелательных поставщиков. Формульное образование оправдано, но должен быть контроль за полученными средствами от тарифов, ведь эти средства должны быть использованы на инвестиции", - в свою очередь, полагает вице-президент Конфедерации работодателей Украины Виктор Пантелеенко.

В Федерации работодателей Украины солидарны с УСПП в том, что ключевыми вызовами для бизнеса сегодня являются не тарифы на энергоносители, а дорогое финансирование и недостаточно эффективная государственная поддержка экспортеров. "Главный вопрос, какая на ближайшие пять лет будет экономическая и промышленная политика в Украине. Учетная ставка Нацбанка 17%. Кредиты по-прежнему дорогие. Аналога банка развития у нас до сих пор нет в стране. Именно поэтому мы сегодня проигрываем борьбу за инвестиции", - убежден генеральный директор ФРУ Руслан Ильичев.

В объединениях среднего и малого бизнеса также называют доступ к финансированию важнейшей проблемой. Помимо этого, средние и мелкие предприниматели по-прежнему страдают от высокого уровня забюрократизированности разрешительной системы и произвола чиновников в местных органах власти. В то же время принцип формульного ценообразования на энергоносители не вызывает неприятия предпринимателей, негативные отзывы, как в случае с крупной промышленностью, касаются лишь процедуры подключения к сетям.

"Кредитование сегодня является неподъемным для малого предпринимательства из-за процентов, непомерных требований к залогу и проблем с администрированием. В формульном ценообразовании, по сравнению с ручным подходом, мы приветствуем предсказуемость. Мы получаем возможность планировать, понимать какие будут расходы, а не так как ручном режиме - сегодня одни тарифы, завтра другие, послезавтра еще что-то придумают", - отмечает и.о. президента Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины Вячеслав Быковец.

"Относительно электроэнергии и газа - прозрачное ценообразование и прозрачная работа монополистов - это гораздо лучше, чем работа в ручном режиме", - отмечает председатель Всеукраинского объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса "Фортеця", народный депутат Оксана Продан.

Представители крупнейших отраслевых объединений также не включают "тарифный вопрос" в число наиболее актуальных проблем бизнеса. Так, например, аграрии главными сложностями называют несовершенство налогового законодательства, земельное рейдерство и климатические изменения в южных областях Украины.

"Основные проблемы - с налоговым законодательством и с электронными накладными НДС. Налоговая никак не поймет, что мы можем покупать удобрения, средства защиты, топливо, а на выходе у нас не производная появляется, а продукт - пшеница, кукуруза. Вторая проблема -земельное рейдерство. Закон о противодействии рейдерству не принят. Третье - потепление климата для южных областей Украины, там есть проблема воды, орошение. Сейчас сельхозпроизводители должны платить еще и рентную плату за воду. Это основные проблемы, с остальным, в принципе, можно бороться", - считает председатель Аграрного союза Украины Геннадий Новиков.

В свою очередь металлурги среди главных проблем отрасли называют неготовность "Укрзализнцыци" обеспечивать стабильность перевозок, потерю контроля над предприятиями на оккупированных территориях Донбасса и необходимость масштабной модернизации производств. При этом, в отрасли против возврата к ручному регулированию тарифов на электроэнергию и газ.

"85% продукции мы экспортируем, поэтому крайне зависимы от цен на глобальных рынках. В начале прошлого года была блокада, которая привела к окончательной потере контроля над предприятиями на временно неконтролируемой территории. Еще одной причиной, из-за которой в прошлом году произвели минимальное количество стали за все годы независимости, несмотря на хорошую конъюнктуру, стали проблемы с логистикой. "Укрзализныця" не смогла перевести грузы в достаточных объемах. Что касается формульного ценообразования, то это шаг в правильном направлении. Для бизнеса очень важен вопрос прогнозируемости, чтобы не было резких движений в одну или другую сторону. Мы понимаем, что внутренние тарифы зависят от глобальных цен на энергоресурсы. И это понимание толкает нас на модернизацию и снижение энергозатрат. Если мы еще 8 лет назад потребляли 7 млрд куб м газа, то сейчас примерно при таких же объемах производства, мы потребляем меньше 2 млрд куб м.", - заявил глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Однако самый большой сюрприз ждал нас в беседе с представителями ферросплавной отрасли, где доля электроэнергии может доходить до 50% в себестоимости продукции. Вопреки сюжетам на телеканалах собственников ферросплавных заводов в профильной федерации считают тарифы на электроэнергию не самой главной проблемой.

"После закрытия для нас основного рынка сбыта - России наши заводы смогли переориентироваться на новые рынки и увеличить количество поставок на север Италии, в Европу и страны Персидского залива. Сегодня по марганцевым ферросплавам Украина на третьем месте на мировом рынке. Наша основная проблема, несмотря на конкурентные зарплаты, наверное, как и у всех - с кадрами. Если говорить о ценах на электроэнергию, то сегодня выступить каким-то единым фронтом с целью "давайте снизим", или "введем отдельный класс для крупных энергопотребителей", наверное, невозможно. Потому что, если "Энергорынок" даст скидку ферросплавщикам, значит, эта скидка должна быть наценкой для кого-то другого. Плюс у каждого предприятия есть своя специфика, у кого-то есть локальные сети, у кого-то нет локальных сетей. И если "Энергорынок" скажет, дескать, давайте мы вам всем сделаем скидку 10%, но вы лишитесь тех льгот, которые вы имеете на сегодняшний день, то, наверное, многие предприятия скажут, что им не выгодно", - считает исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов Сергей Кудрявцев.

Как видим, проблем у украинского бизнеса сегодня много - отсутствие доступного кредитования, коррупция чиновников и неэффективность судебной системы, отток кадров, изменение климата и тотальная неспособность "Укрзализныци" обеспечить перевозки в необходимом объеме. Однако все опрошенные нами представителей деловых объединений не включили тарифы на энергоносители в список факторов, сдерживающих развитие бизнеса. Практически все поддерживают введение формульного ценообразования и выступают против возврата к ручному регулированию. Особенно показательным стал пример Украинской ассоциации производителей ферросплавов. Как профессионалы, там отлично понимают, что и "Роттердам+", и "Дюссельдорф+" это объективная экономическая реальность. Интересно, знают ли борцы с формулами, что бизнес вовсе не нуждается в их защите?