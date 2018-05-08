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АНАЛИТИКА

Кому прекратят выплату жилищных субсидий и зачем их нужно переоформлять

09:06 08.05.2018 |

Экономика

 Ростислав Шаправский / РБК-Украина

Кабинет министров ужесточил требования к претендентам на жилищные субсидии. Льготы на оплату коммунальных услуг могут урезать или вовсе лишить их граждан, которые скрывают свои реальные доходы и предоставляют недостоверную информацию о составе семьи. В зоне риска оказались безработные украинцы, трудовые мигранты, владельцы большой по площади недвижимости и автомобилей, срок выпуска которых не превышает пяти лет.

Пока субсидиантам предлагается самостоятельно оповестить органы социальной защиты о своих доходах и имуществе, как того требуют новые правила. Но дальше чиновники обещают выявлять нарушителей, сверяя информацию об их доходах и имуществе с госреестрами и базами данных. Если выяснится, что граждане утаили информацию, их лишат выплат, обяжут вернуть субсидии в госбюджет и полностью заплатить за "коммуналку".

С 1 мая вступили в силу новые правила назначения жилищных субсидий, которые Кабинет министров утвердил в конце апреля. Из числа получателей субсидий предлагается исключить владельцев элитной недвижимости (120 кв. м для квартир и 200 кв. м для домов) и собственников автомобилей, год выпуска которых не превышает пяти лет. Субсидии не будут получать безработные граждане, которые не состоят на учете в центре занятости, а также украинцы, декларирующие доход меньше минимальной зарплаты (сейчас 3723 гривны). В документе также указано, что субсидии не положены семьям, члены которых за последний год покупали земельные участки, недвижимость, стройматериалы, другие товары и услуги на сумму больше 50 тысяч гривен (за исключением медуслуг, образования и оплаты услуг ЖКХ). Еще одна причина - наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги более чем за два месяца.

Безработные граждане и украинцы, декларирующие доходы меньше минимальной зарплаты, должны уведомить о своем статусе управления социальной защиты, подав обновленные декларации. Кроме них, уточнить данные для переоформления субсидии нужно внутренне перемещенным лицам и гражданам, официально арендующим жилье. Согласно новым правилам, назначать субсидии разрешено на основании договора аренды. Для переселенцев достаточно лишь заявления без предоставления договора аренды.

Помимо этого, подать новые декларации должны семьи, члены которых не зарегистрированы по адресу, а также домохозяйства, члены которых зарегистрированы, но по адресу не проживают.

"Они обязательно должны подать документы. Когда они это захотят сделать - это их вопрос. Наше задание - проинформировать семьи, что они должны это сделать. Когда подадут - с того момента получат субсидию", - пояснил РБК-Украина генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.

За обман накажут деньгами. У тех, кто подаст неправдивую или неполную информацию об имущественном состоянии и составе семьи, субсидию заберут, уверяют в Минсоцполитики. "За этот период (когда выплата проводилась неправомерно, - ред.) субсидию вернут в госбюджет. Никаких дополнительных санкций к таким семьям не предусмотрено. Поскольку эти средства сейчас финансируются не напрямую гражданину, а перечисляются поставщику услуг, то средства будут сняты с поставщика услуг, а дальше у человека просто возникнет задолженность, которую ему придется погасить", - пояснил чиновник.

Субсидиантов по осени считают

В Министерстве социальной политики на прошлой неделе сообщили, что повторно подать декларации в органы соцзащиты должны будут примерно 15% субсидиантов. В прошлом отопительном сезоне субсидии получало около 6,5 млн домохозяйств, следовательно, новые правила могут затронуть как минимум один миллион семей. Им либо пересчитают суммы субсидий на основании новых данных, либо вообще лишат льгот.

Виталий Музыченко уверяет, что у министерства нет расчетов относительно того, сколько украинцев останется без субсидий в следующем отопительном сезоне. "На сегодня оперировать какими-то цифрами было бы бессмысленно. Мы не ставили задание сократить расходы и количество субсидиантов. Единственная задача, которую мы перед собой ставили - сделать систему более справедливой, - пояснил изданию чиновник. - Практика показала серьезные недостатки в программе жилищных субсидий по части имущественного состояния. Теперь критерий имущественного состояния наравне с доходами является условием для получения субсидии".

О том, что программа жилищных субсидий чересчур расточительна, правительству давно указывали в МВФ, рекомендуя провести верификацию - проверку, получателей субсидий. После повышения тарифов на газ субсидии стали одной из самых затратных статей расходов госбюджета. В этом году в госказне на эти цели предусмотрено почти 71 млрд гривен, в прошлом году было потрачено около 70 млрд гривен.

До последнего времени власти не спешили с верификацией, поскольку, во-первых, это требовало значительных человеческих и денежных ресурсов, а, во-вторых, это явно непопулярная мера для граждан. "Вы считаете, что кто-то пойдет проверять, сколько человек реально получает субсидию?", - говорил в интервью РБК-Украина в ноябре прошлого года министр социальной политики Андрей Рева.

Внезапно риторика министра стала более жесткой в отношении субсидиантов, которые, по его словам, зачастую являются "достаточно небедными людьми". "Как правило, такие лица проживают в элитном жилье, или после оформления жилищной субсидии осуществляют дорогостоящие покупки на сотни тысяч гривен и при этом декларируют или отсутствие доходов, или их незначительный размер", - заявил министр в пятницу, 4 мая. Он уточнил, что в прошлом отопительном сезоне субсидии получало 23,4 тысяч семей, проживающих в домах площадью более 200 кв. м, а также 28,5 тысяч семей - в квартирах более 120 квадратных метров.

Большинство таких случаев зафиксировано на Западной Украине, уточнил Андрей Рева. "Если мы говорим о соотношении уровня доходов населения и наличия соответствующей недвижимости, то у нас явно чувствуется серьезный перекос. В тех регионах, где у нас самая высокая заработная плата, элитная недвижимость в меньшей мере попадает под субсидию, а там, где и доходов нет, почему-то на руках огромные элитные дома, которым мы с вами вместе оплачиваем жилищно-коммунальные услуги", - пояснил министр. В следующем отопительном сезоне семьям, владеющим элитной недвижимостью, придется платить за "коммуналку" в полном объеме. Исключение сделали только для детдомов семейного типа, приемных и многодетных семей.

Ключевые изменения в правилах назначения субсидий касаются "теневых" доходов граждан. В прошлом отопительном сезоне, по словам Ревы, в 925 тысячах семей, получающих субсидии, проживали граждане, декларировавшие полное отсутствие доходов. В понимании государства эти люди работают "в тени", получая "зарплаты в конвертах". Поэтому теперь нетрудоустроенным гражданам, претендующим на субсидии, придется либо обратиться в центр занятости, став на учет, либо - найти работу. По решению комиссии таким лицам могут назначить субсидию, но при определении суммы по умолчанию посчитают им в доход три прожиточных минимума - 5286 гривен.

В категорию "безработных" потенциально могут попасть и трудовые мигранты, которые при обращении за субсидией зачастую декларируют "нулевые" доходы. Для них введен новый критерий: в случае нахождения человека за границей более 60 дней подряд по умолчанию считается, что он получает там доходы и потому права на субсидию не имеет.

Еще одна категория "коммунальных аферистов" - якобы неполные семьи. "Имеется в виду муж, жена и несовершеннолетние дети, которые в принципе должны проживать одной семьей, но по тем или иным причинам они зарегистрированы по разным адресам. Мы проанализировали и выяснили, что, как правило, так делается, чтобы получить жилищную субсидию. Не могу сказать, что таких случаев сотни тысяч, но все-таки подобные вещи стали массовыми ", - пояснил Виталий Музыченко. В таких случаях если, к примеру, муж с женой зарегистрированы по разным адресам, доходы семьи будут учитываться как совместные.

Но бывают и противоположные ситуации, когда в семье проживает меньше людей, чем по факту зарегистрировано. К примеру, когда в селе у родителей зарегистрированы дети, но на самом деле они работают и снимают жилье в городе. Подобные случаи рассматриваются индивидуально, и по решению комиссии доходы не проживающих по адресу граждан не учитываются при определении суммы субсидии. "Таких случаев было много. И теперь таким домохозяйствам действительно нужно подать новое заявление и декларацию. Для чего? Эти дети могли вернуться, и, возможно, теперь они проживают с родителями. Если будет установлено, что они все-таки проживают вместе, то доход этих граждан будет учитываться в общий доход семьи. Если будет доказано, что они продолжают проживать отдельно, то решением комиссии их исключат из состава семьи и все будет как раньше", - уточнил Музыченко.

Глаз да глаз

Как будут проверять субсидиантов? В Минсоцполитики уверяют, что у органов соцзащиты на местах есть доступ к информации, позволяющий отслеживать и выявлять большинство случаев нарушений с субсидиями. "Верификация происходит на этапе назначения - человек подает заявление и декларацию, остальную информацию управление соцзащиты собирает самостоятельно. Для этого органы соцзащиты подают запросы в Государственную фискальную службу, Пенсионный фонд, запрашивают информацию у поставщиков услуг, а также у органов исполнительной власти на местах о составе семьи. Когда вся эта информация собирается, на ее основании принимается решение о предоставлении субсидии", - разъяснил РБК-Украина Музыченко.

Отслеживать тех, кто попадает под новые критерии, чиновники также смогут, даже если граждане сами не станут уточнять информацию о своих доходах и членах семьи. "Есть семьи, которые получали субсидии, и в которых комиссии уже исключили отдельных членов семьи. Их несложно вычислить. Что же касается "нулевых" доходов или доходов меньше прожиточного минимума, то это можно выяснить после того, как мы обменяемся данными с ГФС и Пенсионным фондом. Общей базы у нас нет, но обмен базами данными мы осуществляем", - пояснил чиновник Минсоцполитики, отметив, что семьи, где есть безработные трудоспособные лица, будут идентифицированы уже через месяц.

"С автомобилями сложнее - мы пока даем возможность гражданам задекларировать, но через полгода мы получим информацию от МВД, и в любом случае будет ясно, кто задекларировал, а кто нет. Тогда будет больнее возвращать существенную сумму использованной субсидии", - добавил чиновник. В дальнейшем, по его словам, когда полноценно заработает единый реестр получателей субсидий, обнаруживать случаи нарушений и несовпадения информации станет проще.

Важно отметить, что ключевая роль в принятии решения о назначении субсидии или в ее отказе отведена комиссиям на местах. По словам Виталия Музыченко, проблема в том, что выписать четкие критерии для всех 100% случаев, которые могут произойти в конкретной семье, невозможно, как бы власти не пытались это сделать.

"По новым правилам субсидия не назначается при наличии автомобиля моложе пяти лет. Это может быть Lexus или Mercedes стоимостью два миллиона гривен, а может быть Lanos, купленный в кредит четыре года назад, который семье еще три года предстоит погашать", - говорит чиновник. Музыченко поясняет, что и дорогое авто, и относительно дешевое, формально соответствуют критерию, потому субсидию в таких случаях не должны давать. "Но комиссия на основании акта обследования жилищно-бытовых условий принимает решение, выясняя, что это за авто, когда его купили и так далее, - рассказывает чиновник. - И если это единственный критерий, который не отвечает условиям назначения субсидий, - к примеру, средний доход составляет 5-8 тысяч гривен, из которых еще две тысячи платят по кредиту - то, думаю, в таком случае комиссия примет позитивное решение, и субсидию назначат".

Мотивация к экономии

Ужесточение правил назначения субсидий в правительстве преподносят как переходной этап к монетизации коммунальных льгот на уровне населения. Законом о ЖКХ предусмотрено, что выплаты субсидий напрямую домохозяйствам начнутся с января 2019 года. Суть монетизации в том, что граждане будут получать деньги на руки и самостоятельно оплачивают коммунальные услуги. Сейчас средства из госбюджета перечисляют поставщикам услуг, минуя субсидиантов. В Кабмине уверяют, что с началом монетизации у населения появится стимул к экономии энергоресурсов, поскольку часть субсидии будет оставаться для личных нужд субсидиантов.

Напомним, еще в прошлом году в экспериментальном порядке власти по результатам отопительного сезона стали возвращать гражданам, потребляющим энергоресурсы меньше соцнормативов, на руки около 700 гривен в виде сэкономленной субсидии. Как этот механизм будет реализован в будущем - в правительстве пока не говорят. "Здесь нужно искать наиболее взвешенные решения, одним из которых может стать целевое использование средств, которые государство будет перечислять гражданам для оплаты коммунальных услуг", - пояснил Виталий Музыченко. Напомним, в конце прошлого года Андрей Рева говорил, что монетизация на уровне населения преждевременна из-за большого количества домохозяйств, получающих субсидии, и низких доходов граждан, у которых возникнет соблазн тратить деньги не на оплату коммунальных квитанций, а на личные нужды.
 

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12:18 Volvo до­ба­вит Google Assistant, Play Store и Maps в ин­фор­ма­ци­он­но-раз­вле­ка­тель­ную си­сте­му ав­то­мо­би­лей

07.05 Как лю­ди без выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния ста­но­вят­ся ген­ди­рек­то­ра­ми

05.05 Volkswagen рас­ска­зал о си­сте­ме ноч­но­го ви­де­ния Touareg

05.05 Что нуж­но знать о по­ис­ке ра­бо­ты по­сле уволь­не­ния

05.05 Huawei за­па­тен­то­ва­ла иг­ро­вые ча­сы

05.05 В США вы­дан ор­дер на арест экс-гла­вы Volkswagen

04.05 До­рож­ка для спор­тив­ной ходь­бы Xiaomi вый­дет в кон­це мая

04.05 Xiaomi осва­и­ва­ет ры­нок по­то­ко­во­го вос­про­из­ве­де­ния му­зы­ки и ви­део

04.05 Но­вый дрон Xiaomi сто­ит все­го 64 дол­ла­ра

04.05 NASA по­ка­за­ло ком­пакт­ный ядер­ный ре­ак­тор KRUSTY, ко­то­рый мож­но бу­дет ис­поль­зо­вать при вы­сад­ке на дру­гие пла­не­ты

04.05 Twitter при­звал всех поль­зо­ва­те­лей сме­нить па­ро­ли из-за ошиб­ки в си­сте­ме

03.05 Как уре­гу­ли­ро­вать кон­флик­ты на ра­бо­те

03.05 США мо­гут за­пре­тить про­да­жи ки­тай­ских смарт­фо­нов — Reuters

03.05 Илон Маск утвер­жда­ет, что се­рий­ные гру­зо­ви­ки Tesla Semi бу­дут иметь за­пас хо­да по­чти в 1000 км

03.05 Флаг­ман­ский смарт­фон LG G7 ThinQ по­лу­чил очень яр­кий экран и за­щи­ту от физи­че­ских воз­дей­ствий

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07.05 Как лю­ди без выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния ста­но­вят­ся ген­ди­рек­то­ра­ми

05.05 Что нуж­но знать о по­ис­ке ра­бо­ты по­сле уволь­не­ния

05.05 Google объ­явил о но­вых пра­ви­лах раз­ме­ще­ния по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

03.05 Как уре­гу­ли­ро­вать кон­флик­ты на ра­бо­те

24.04 Блок­чейн-бра­у­зер Brave за­клю­чил парт­нер­ство с Dow Jones Media

24.04 По­че­му нель­зя скры­вать от ра­бот­ни­ков горь­кую прав­ду

20.04 Как рас­ска­зы­вать о сво­их та­лан­тах без скром­но­сти, и хва­стов­ства

18.04 За­чем на­чаль­ству ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

18.04 Смех на ра­бо­чем ме­сте - при­знак… че­го?

11.04 По­вы­ше­ние, по­сле ко­то­ро­го хо­чет­ся уво­лить­ся

04.04 Ка­кие стра­те­гии по­мо­гут жен­щи­нам в ка­рье­ре

03.04 Со­зда­тель ан­ти­ви­ру­са McAfee бе­рет по $105 000 за твит о крип­то­ва­лю­тах

02.04 Во­вле­чен­ные со­труд­ни­ки быст­рее вы­го­ра­ют на ра­бо­те

29.03 Пер­вые 100 дней на­чаль­ни­ка: как из­бе­жать уча­сти вол­ка-оди­ноч­ки

26.03 Как на­учить­ся вли­ять на лю­дей

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