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В апреле международные резервы выросли на 1,3% до $18,4 млрд
В апреле международные резервы выросли на 1,3% до $18,421 млрд долларов по сравнению с мартом.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Основным источником пополнения резервов в течение апреля, как и в предыдущие месяцы, была покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке.
Длительное превышение предложения валюты над спросом на межбанковском рынке дало НБУ возможность и в дальнейшем выкупать излишки валюты на рынке для наращивания резервов без противодействия укреплению обменного курса гривны.
По итогам апреля Национальный банк купил на межбанковском рынке 326,7 млн долларов, в том числе 146 млн долларов - в ходе интервенции по запросу лучшего курса, 80 млн долларов - по запросу единого курса и 100,7 млн долларов - на валютных аукционах.
Регулятор напоминает, что во 2-м квартале 2018 года Национальный банк намерен покупать до 10 млн долларов на межбанковском валютном рынке ежедневно для наращивания международных резервов.
Кроме того, Национальный банк продал 24 млн долларов в ходе интервенций по запросу лучшего курса.
Таким образом, чистая покупка валюты регулятором составила 302,7 млн долларов.
Также в прошлом месяце в резервы поступило 83,6 млн евро от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.
В то же время в апреле средства из международных резервов направлялись преимущественно на осуществление платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.
Сумма платежей в апреле составила 127,4 млн долларов.
В том числе 30,8 млн долларов было уплачено для обслуживания ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.
НБУ также отмечает, что на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривны к иностранным валютам) на сумму 59,2 млн долларов и другие операции на сумму 11,3 млн долларов.
В целом по состоянию на 1 мая 2018 года объем международных резервов покрывает 3,3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году международные резервы выросли на 21% до $18,8 млрд долларов.
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