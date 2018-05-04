В апреле международные резервы выросли на 1,3% до $18,4 млрд

В апреле международные резервы выросли на 1,3% до $18,421 млрд долларов по сравнению с мартом.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Основным источником пополнения резервов в течение апреля, как и в предыдущие месяцы, была покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке.

Длительное превышение предложения валюты над спросом на межбанковском рынке дало НБУ возможность и в дальнейшем выкупать излишки валюты на рынке для наращивания резервов без противодействия укреплению обменного курса гривны.

По итогам апреля Национальный банк купил на межбанковском рынке 326,7 млн долларов, в том числе 146 млн долларов - в ходе интервенции по запросу лучшего курса, 80 млн долларов - по запросу единого курса и 100,7 млн долларов - на валютных аукционах.

Регулятор напоминает, что во 2-м квартале 2018 года Национальный банк намерен покупать до 10 млн долларов на межбанковском валютном рынке ежедневно для наращивания международных резервов.

Кроме того, Национальный банк продал 24 млн долларов в ходе интервенций по запросу лучшего курса.

Таким образом, чистая покупка валюты регулятором составила 302,7 млн долларов.

Также в прошлом месяце в резервы поступило 83,6 млн евро от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.

В то же время в апреле средства из международных резервов направлялись преимущественно на осуществление платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

Сумма платежей в апреле составила 127,4 млн долларов.

В том числе 30,8 млн долларов было уплачено для обслуживания ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.

НБУ также отмечает, что на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривны к иностранным валютам) на сумму 59,2 млн долларов и другие операции на сумму 11,3 млн долларов.

В целом по состоянию на 1 мая 2018 года объем международных резервов покрывает 3,3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году международные резервы выросли на 21% до $18,8 млрд долларов.