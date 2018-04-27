Лондонский суд отменил ключевые положения акционерного соглашения “ Укрнафты“

Лондонский международный арбитражный суд (London Court of International Arbitration) 26 апреля отменил действие ключевых положений акционерного соглашения ПАО "Укрнафта" от 2010 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

"Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения акционерного соглашения между "Нафтогазом" и компаниями Игоря Коломойского по корпоративному управлению "Укрнафты" являются не подлежащими исполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины", - отметили в "Нафтогазе".

В частности, отменена статья 9 соглашения в части, касающейся избрания главы правления "Укрнафты" из предложенных миноритариями (компаниями И.Коломойского) кандидатов. Также суд отменил положение, согласно которому миноритарии номинируют 5 из 11 членов наблюдательного совета "Укрнафты" при кворуме в 8 членов органа.

"Трибунал постановил, что в целом акционерное соглашение является действующим, хотя ключевые его положения по корпоративному управлению "Укрнафты" являются не подлежащими исполнению", - резюмируют в НАК.

Как сообщалось, в январе 2010 года "Нафтогаз" и миноритарные акционеры "Укрнафты" (связанные с группой "Приват" компании Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Managament Limited, Balliotti Enterprises Limited, Renalda Investments Limited) заключили акционерное соглашение, которое, в частности, определяло процедуру избрания главы и членов правления, а также наблюдательного совета и необходимого кворума крупнейшей нефтедобывающей компании страны.

Согласно документу, глава правления должен избираться из предложенных миноритариями кандидатов, а шесть из 11 членов НС и его глава должны номинироваться НАК. При этом кворум достигался при присутствии восьми из 11 членов совета, что на тот момент не противоречило закону об акционерных обществах. В марте 2015 года после внесения изменений в этот закон кворум для заседаний НС был уменьшен до простого большинства голосов.

В июне 2015 года миноритарии "Укрнафты" подали иск в Лондонский арбитраж с требованием обязать "Нафтогаз" придерживаться условий акционерного соглашения, даже не смотря на ограничение прав НАК, как контролирующего акционера, по сравнению с предусмотренными действующим законодательством правами.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.

