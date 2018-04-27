Финансовые новости
- |
- 27.04.18
- |
- 23:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Лондонский суд отменил ключевые положения акционерного соглашения “ Укрнафты“
21:52 27.04.2018 |
Лондонский международный арбитражный суд (London Court of International Arbitration) 26 апреля отменил действие ключевых положений акционерного соглашения ПАО "Укрнафта" от 2010 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".
"Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения акционерного соглашения между "Нафтогазом" и компаниями Игоря Коломойского по корпоративному управлению "Укрнафты" являются не подлежащими исполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины", - отметили в "Нафтогазе".
В частности, отменена статья 9 соглашения в части, касающейся избрания главы правления "Укрнафты" из предложенных миноритариями (компаниями И.Коломойского) кандидатов. Также суд отменил положение, согласно которому миноритарии номинируют 5 из 11 членов наблюдательного совета "Укрнафты" при кворуме в 8 членов органа.
"Трибунал постановил, что в целом акционерное соглашение является действующим, хотя ключевые его положения по корпоративному управлению "Укрнафты" являются не подлежащими исполнению", - резюмируют в НАК.
Как сообщалось, в январе 2010 года "Нафтогаз" и миноритарные акционеры "Укрнафты" (связанные с группой "Приват" компании Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Managament Limited, Balliotti Enterprises Limited, Renalda Investments Limited) заключили акционерное соглашение, которое, в частности, определяло процедуру избрания главы и членов правления, а также наблюдательного совета и необходимого кворума крупнейшей нефтедобывающей компании страны.
Согласно документу, глава правления должен избираться из предложенных миноритариями кандидатов, а шесть из 11 членов НС и его глава должны номинироваться НАК. При этом кворум достигался при присутствии восьми из 11 членов совета, что на тот момент не противоречило закону об акционерных обществах. В марте 2015 года после внесения изменений в этот закон кворум для заседаний НС был уменьшен до простого большинства голосов.
В июне 2015 года миноритарии "Укрнафты" подали иск в Лондонский арбитраж с требованием обязать "Нафтогаз" придерживаться условий акционерного соглашения, даже не смотря на ограничение прав НАК, как контролирующего акционера, по сравнению с предусмотренными действующим законодательством правами.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Лондонский суд отменил ключевые положения акционерного соглашения “ Укрнафты“
ТОП-НОВОСТИ
|Генсек Центризбиркома. Почему главное кресло ЦИК достанется “ чужой” женщине
|Зачем Коломойскому следственная комиссия по пленкам Онищенко
|Первые выплаты по ВВП-варрантам ожидаются не ранее 2022г - эксперты
|Суд повторно арестовал 56% акций завода “Мотор Сич”, принадлежащих китайским инвесторам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|С началом Операции объединенных сил на Донбассе начнет действовать особый порядок - командование
|Иностранные инвесторы все больше интересуются украинскими активами - EY
|“Внутриватная” несовместимость. Почему пятая колонна Кремля не идет в ногу
|КС признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме
|Банкиры меняют прогнозы по доллару после сюрприза с курсом
|Зеленая ловушка: почему украинцам придется дополнительно платить за наличие возобновляемой энергии
Это интересно
|США заподозрили Huawei в нарушении санкций США против Ирана
|Sony X Mount позволит владельцам смартфонов Xperia запускать на них игры с PS4
Установив аксессуар на гейпмаде DualShock 4, который присутствует в стандартном комплекте поставки PlayStation 4, а также закрепив на Sony X Mount смартфон, который необходимо синхронизировать с консолью, вы сможете запускать на экране Sony Xperia игры с PS4.
|Все Hyundai теперь будут такими: показана первая модель в новом стиле
|Китайцы сделали из Volvo “8-битный” кроссовер с распашными дверьми
|Audi впервые выпустила удлиненный кроссовер
|Xiaomi в рамках подготовки к IPO обещает ограничить рентабельность - СМИ
|Microsoft довела до тюрьмы предпринимателя, который делал диски восстановления Windows