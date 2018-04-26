Финансовые новости
- |
- 26.04.18
- |
- 17:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Обошлись без русских. Как в Украине довели до ума новый военно-транспортный самолет
08:13 26.04.2018 |
В последние годы украинское оружие и техника являются частыми гостями на многочисленных международных выставках. Вот, и в открывшемся в турецкой Анталье авиасалоне Eurasia-2018 принимают участие сразу два средних транспортных самолета "Антонова" - Ан-178 и Ан-77.
Присутствие и самое главное - полеты последнего - на уровне небольшой сенсации и сильно ударили по российским пропагандистам, которые еще в 2014 г. предсказывали крах всего украинского авиапрома и программы военно-транспортного самолета Ан-70 в частности.
Разрыв военно-технических связей после 2014 г. критически ударил по одному из флагманов украинской "оборонки" - АНТК "Антонов". К 2014 г. примерно половина конструкции любого самолета "антоновцев" состояла из российских комплектующих. Мало того, действовали как минимум три совместные (российско-украинские) программы разработки и производства, в реализации которых были заинтересованы обе стороны (и соответственно поровну делились и авторские права, что потом оказалось очень важно).
В этом плане крайне характерный пример - программа производства среднего военно-транспортного самолета Ан-70. Его разработка началась в далеком уже 1986 г. по техническому заданию воздушно-десантных войск СССР для замены Ил-76.
В 1991 году на авиационном заводе в Киеве был заложен первый прототип, однако после распада СССР продолжение работ оказалось под большим вопросом. И вскоре проект стал одной из разменных монет в отношениях двух государств.
Так, в 1998 г. президенты Украины и России выступили с совместным заявлением об обоюдном желании принять Ан-70 на вооружение национальных ВВС. После революции 2004 г. украинская сторона от участия в проекте отказалась, россияне тоже вышли из проекта, сделав ставку на модернизацию парка своих Ил-76.
Но с приходом к власти Януковича программу реанимировали - российские официальные лица уже в 2011 г. заявили, что в 2015-2020 гг. готовы закупить 60 самолетов этого типа. Тогда же было возобновлено финансирование и со стороны Киева.
Денежные вливания были достаточно большие, а проект был на заключительной стадии и в итоге уже в сентябре 2012 г. модернизированный Ан-70 совершил первый полет. Тогда же россияне высказали предложение о развертывании сборки Ан-70 для собственных ВВС в Казани.
11 апреля 2014 года ГП "Антонов" завершило совместные государственные испытания модернизированного Ан-70, по результатам которых самолет был рекомендован к серийному производству.
После прекращения сотрудничества на государственном уровне довести "до ума" Ан-70 стало невозможно по двум причинам - во-первых, Россия владеет половиной интеллектуальной собственности и, во-вторых, основой конструкции являются винтовентиляторы СВ-27 производства российского "НПП Аэросила" из подмосковного Ступино.
В итоге в мае 2016 года вице-президент компании "Антонов" Александр Коцюба заявил, что "воссоздать Ан-70 в существующем виде практически невозможно". Поэтому начался очень долгий и непростой процесс импортозамещения российских комплектующих. И это на фоне постоянного поиска денег для этого.
В ноябре 2017 г. единственный Ан-70 украинских ВВС (а одну машину таки успели принять на вооружение) притянули на Dubai Airshow 2017. Тут арабских шейхов пытались заинтересовать гражданским вариантом. И даже добились того, что представители ОАЭ заявили о желании купить три-четыре Ан-77 в гражданской версии - когда-нибудьь в 2020-х годах.
А еще ранее - в июле - представители ГП "Антонова" в ходе визита в США пытались привлечь (естественно, безрезультатно) американские фирмы к проекту Ан-77.
В итоге по некоторым данным удалось привлечь средства "некоторых ближневосточных стран" и в итоге единственный строевой Ан-70 получил французские двигатели CFM56-5А1 и западную авионику. Какие именно изменения были внесены в конструкцию пока неясно, по-видимому "антоновцы" приберегли эту информацию именно к авиасалону.
В любом случае появление нового среднего военно-транспортного самолета в "линейке" машин Антонова очень кстати. Оставшиеся в строю наших Воздушных Сил пять Ил-76 уже практически исчерпали свой ресурс, возобновить который без помощи россиян невозможно.
К тому же новый самолет менее требователен к длине взлетно-посадочной полосы и в военно-транспортной конфигурации может перевозить около 47 тонн грузов или 300 солдат или 110 десантников в полной аммуниции или 206 раненных.
Найдутся ли деньги для закупки новых машин и когда - вопрос пока риторический.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Сеанс саморазоблачения. Почему венгерский МИД так волнует украинское гражданство
ТОП-НОВОСТИ
|Ввод в эксплуатацию конфаймента на ЧАЭС запланирован на декабрь текущего года – Порошенко
|Полсотни конгрессменов США обвинили Украину в прославлении “нацистских коллаборационистов”
|Почему суд отстранил замглавы НБУ Рожкову
|Сколько зрад в запуске медреестра eHealth
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Сможет ли Россия делать турбины не хуже Siemens?
|Обошлись без русских. Как в Украине довели до ума новый военно-транспортный самолет
|Финансисты назвали сегодняшний день одним из самых удачливых для гривны в этом месяце
|Почему Каплин пришел шатать Кабмин
|НБУ во 2-м квартале намерен покупать до $10 млн ежедневно на межбанке для наращивания международных резервов
|Закон “О валюте” наполнят ограничениями
|Банки сохраняют оптимизм в отношении роста корпоративного кредитования и населения в следующие 12 мес. - опрос НБУ
Это интересно
|Китайцы сделали из Volvo “8-битный” кроссовер с распашными дверьми
|Audi впервые выпустила удлиненный кроссовер
|Xiaomi в рамках подготовки к IPO обещает ограничить рентабельность - СМИ
|Microsoft довела до тюрьмы предпринимателя, который делал диски восстановления Windows
|Потоковое аудио впервые принесло основной доход рынку звукозаписи
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 6X. Компания утверждает, что его камера лучше, чем в iPhone X
|BMW представила в Пекине первый электрический кроссовер