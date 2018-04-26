Обошлись без русских. Как в Украине довели до ума новый военно-транспортный самолет

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

В последние годы украинское оружие и техника являются частыми гостями на многочисленных международных выставках. Вот, и в открывшемся в турецкой Анталье авиасалоне Eurasia-2018 принимают участие сразу два средних транспортных самолета "Антонова" - Ан-178 и Ан-77.

Ан-77 (фото - Виталий Пархоменко)

Присутствие и самое главное - полеты последнего - на уровне небольшой сенсации и сильно ударили по российским пропагандистам, которые еще в 2014 г. предсказывали крах всего украинского авиапрома и программы военно-транспортного самолета Ан-70 в частности.

Разрыв военно-технических связей после 2014 г. критически ударил по одному из флагманов украинской "оборонки" - АНТК "Антонов". К 2014 г. примерно половина конструкции любого самолета "антоновцев" состояла из российских комплектующих. Мало того, действовали как минимум три совместные (российско-украинские) программы разработки и производства, в реализации которых были заинтересованы обе стороны (и соответственно поровну делились и авторские права, что потом оказалось очень важно).

В этом плане крайне характерный пример - программа производства среднего военно-транспортного самолета Ан-70. Его разработка началась в далеком уже 1986 г. по техническому заданию воздушно-десантных войск СССР для замены Ил-76.

В 1991 году на авиационном заводе в Киеве был заложен первый прототип, однако после распада СССР продолжение работ оказалось под большим вопросом. И вскоре проект стал одной из разменных монет в отношениях двух государств.

Так, в 1998 г. президенты Украины и России выступили с совместным заявлением об обоюдном желании принять Ан-70 на вооружение национальных ВВС. После революции 2004 г. украинская сторона от участия в проекте отказалась, россияне тоже вышли из проекта, сделав ставку на модернизацию парка своих Ил-76.

Но с приходом к власти Януковича программу реанимировали - российские официальные лица уже в 2011 г. заявили, что в 2015-2020 гг. готовы закупить 60 самолетов этого типа. Тогда же было возобновлено финансирование и со стороны Киева.

Денежные вливания были достаточно большие, а проект был на заключительной стадии и в итоге уже в сентябре 2012 г. модернизированный Ан-70 совершил первый полет. Тогда же россияне высказали предложение о развертывании сборки Ан-70 для собственных ВВС в Казани.

11 апреля 2014 года ГП "Антонов" завершило совместные государственные испытания модернизированного Ан-70, по результатам которых самолет был рекомендован к серийному производству.

После прекращения сотрудничества на государственном уровне довести "до ума" Ан-70 стало невозможно по двум причинам - во-первых, Россия владеет половиной интеллектуальной собственности и, во-вторых, основой конструкции являются винтовентиляторы СВ-27 производства российского "НПП Аэросила" из подмосковного Ступино.

В итоге в мае 2016 года вице-президент компании "Антонов" Александр Коцюба заявил, что "воссоздать Ан-70 в существующем виде практически невозможно". Поэтому начался очень долгий и непростой процесс импортозамещения российских комплектующих. И это на фоне постоянного поиска денег для этого.

В ноябре 2017 г. единственный Ан-70 украинских ВВС (а одну машину таки успели принять на вооружение) притянули на Dubai Airshow 2017. Тут арабских шейхов пытались заинтересовать гражданским вариантом. И даже добились того, что представители ОАЭ заявили о желании купить три-четыре Ан-77 в гражданской версии - когда-нибудьь в 2020-х годах.

А еще ранее - в июле - представители ГП "Антонова" в ходе визита в США пытались привлечь (естественно, безрезультатно) американские фирмы к проекту Ан-77.

В итоге по некоторым данным удалось привлечь средства "некоторых ближневосточных стран" и в итоге единственный строевой Ан-70 получил французские двигатели CFM56-5А1 и западную авионику. Какие именно изменения были внесены в конструкцию пока неясно, по-видимому "антоновцы" приберегли эту информацию именно к авиасалону.

В любом случае появление нового среднего военно-транспортного самолета в "линейке" машин Антонова очень кстати. Оставшиеся в строю наших Воздушных Сил пять Ил-76 уже практически исчерпали свой ресурс, возобновить который без помощи россиян невозможно.

К тому же новый самолет менее требователен к длине взлетно-посадочной полосы и в военно-транспортной конфигурации может перевозить около 47 тонн грузов или 300 солдат или 110 десантников в полной аммуниции или 206 раненных.

Найдутся ли деньги для закупки новых машин и когда - вопрос пока риторический.