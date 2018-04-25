Банки сохраняют оптимизм в отношении роста корпоративного кредитования и населения в следующие 12 мес. - опрос НБУ

Украинские банки сохраняют положительные ожидания относительно роста корпоративного кредитования, а также кредитования населения в течение следующих 12 месяцев, сообщается в отчете "Опрос об условиях кредитования", обнародованном на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, 76% опрошенных банков ожидают увеличения корпоративного кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев, при этом соответствующие ожидания сохраняются уже шестой квартал подряд.

Рост кредитования физических лиц ожидает 69% опрошенных банков, что является максимальным процентом с начала проведения опроса в 2015 году.

В январе-марте банки активнее, чем кварталом ранее, одобряли заявки на кредиты малым и средним предприятиям (МСП) и на потребительские кредиты, отвечая на рост спроса.

"На оживление кредитования населения и МСП в первом квартале положительно повлияли снижение банками процентных ставок и удлинение сроков кредитования", - отмечается в сообщении НБУ на веб-сайте.

Повышение конкуренции между банками и небанковскими учреждениями, а также экономический рост и снижение инфляционных ожиданий привели к смягчению небольшими банками требований к заемщикам - физических лиц в течение первого квартала. Вместе с тем банки, прежде всего крупные, повысили требования к залогу по кредитам бизнеса, а также усилили ограничения, которые накладываются кредитными соглашениями, особенно для крупных предприятий.

Несколько крупных банков также сообщили о росте спроса на ипотечные кредиты.

Согласно результатам опроса, во втором квартале банки не планируют смягчать стандарты кредитования для крупных предприятий, но предусматривают смягчение условий при кредитовании МСП и при потребительском кредитовании.

94% опрошенных банков считают долговую нагрузку на МСП низкой или средней. Вместе с тем долговая нагрузка на бизнес в целом сохраняется высокой - доля банков, которые указали на закредитованность крупных предприятий, выросла на 7 п.п. - до 45%. Некоторые крупные банки также назвали высоким долговую нагрузка домохозяйств.

Крупные банки ожидают снижения кредитного, процентного и валютного рисков во втором квартале. В первом квартале банки были почти единодушны в оценке рисков. По их мнению, кредитный, процентный и валютный риски не изменились, хотя в прошлом квартале респонденты ожидали их роста. Риск ликвидности беспокоил в основном малые банки, однако крупные финучреждения считали, что его уровень не изменился. Большинство банков (79%) указала на неизменность операционного риска.

Крупные банки ожидают, что кредитный, процентный и валютный риски снизятся во втором квартале. Респонденты прогнозируют, что риск ликвидности не изменится, а операционный - несколько возрастет.

Опрос проводился с 20 марта по 10 апреля 2018 года. В опросе приняли участие кредитные менеджеры 64 банков, на которые приходится более 98% общих активов банковской системы. Его результаты отражают оценку состояния банковского кредитного рынка в первом квартале и ожиданий на второй квартал 2018 и последующие 12 месяцев.

