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Игра в праймериз: Зачем Хомутынник подставляет Кернеса с президентством
16:37 23.04.2018 |
Съезд партии "Видродження" продемонстрировал, что в отечественной политике идеологии являются продуктом многократного употребления.
В прошлом месяце сразу в нескольких городах появились листовки с Виталием Хомутынником в вышиванке, который собрался в президенты. Однако очень быстро в партии "Видродження" включили заднюю, заявив, что в стране стартовала избирательная кампания, а, следовательно, политическая сила пока не выдвигает кандидата на пост главы государства. Depo.ua писал об этом фальстарте Хомутынника, допустив, что из-за недоразумения политтехнологов "Видродження" и случилась эта самая короткая в истории президентская кампания. Тогда же технологам вменяли еще и некомпетентность, потому что в распространенных на уже закрытом сайте khomutynnyk2019.org "заповедях возрождение Украины" были откровенные глупости, как, к примеру, намерение особое внимание уделить стратегическим ядерным силам и оружию космического базирования, которых у нас нет.
Казалось, неудачная попытка громко заявить о выдвижении кандидата в президенты от "Видродження" должна была чему-то научить и господина Хомутынника, и других людей, которые стоят за этим политическим проектом. Единственный пока что урок, вынесенный из скандала, который, впрочем, так и не успел набрать оборотов, отказ прямо сейчас называть кандидата на президентские выборы. Вместо этого избранника "Видродження" определит праймериз. Об этом во время съезда партии в пятницу заявил Хомутынник.
"Для выбора кандидата в президенты от нашей политсилы она намерена обратиться к международному опыту, который уже успешно себя зарекомендовал во многих странах мира. Таким демократическим механизмом является процесс внутрипартийного голосования. И я хочу объявить открытый праймериз кандидата в президенты, который будет выдвинут или поддержан нашей партией", - сказал влиятельный человек в "Видродженни".
Были названы и потенциальные участники праймериз - председатель партии Виктор Бондарь, который в последнее время очень часто появляется в различных телеэфирах, а также мэр Харькова Геннадий Кернес. Хомутынник пообещал открытость партии для новых лиц, сам же в праймериз участвовать не хочет. Неужели упомянутый выше фальстарт повлиял? Хотя не исключено, что впоследствии депутат, который прославился тем, что тыкал дулю журналисту - это эпическое фото, сделанное в ноябре прошлого года, обошло, наверное, все новостные сайты Украины и не только - скажет: "Избиратели просят, партия доверяет, поэтому иду в президенты".
Но пока что остановимся на нескольких важных вещах. Первая - партия "Видродження" в парламенте собрала под своей крышей бывших "регионалов", часть из которых ориентируется непосредственно на Хомутынника, часть - на олигарха Игоря Коломойского. На местах это люди, которые ориентируются, соответственно, на группы влияния, представленные в парламентском "Видродженни". Отсюда вопрос к технологам, которые втемяшили Хомутыннику идею праймериз: из кого выбирать, если, во-первых, заранее известно, кто имеет вес в партии, а, во-вторых, "кошачья" живучесть политиков этой партии лишила их даже намеков на харизму. У них практически нет лидеров, которые могут говорить так, чтобы им верили. Зато много кулуарных игроков. Проще говоря, праймериз в качестве технологии для политиков подобного толка не подходит.
Да и вообще, в наших реалиях это игрушка, которая никогда не давала результатов. В чьих руках она только не побывала. 10 августа 2010-го года Сергей Тигипко, который сейчас отошел от политики, объявил: впервые в истории "Сильная Украина" объявляет народный праймериз. На самом деле, не впервые, потому что еще в 2002 году подобная фишка была опробована "Командой озимого поколения" - проект, в раскрутку которого вложили огромные деньги, им занимались российские политтехнологи во главе с Петром Щедровицким, известным деятелем методологического движения, представители которого и по сей день влияют на политику Путина. И украинцы раскусили хитрый пиар и отдали за "копов" 2% голосов. А это лишь 9-е место.
В 2012 году с технологией праймериз носился Виталий Кличко. Он убеждал политические силы, которые входили в "Комитет сопротивления диктатуре", что стоит устроить народные смотрины, чтобы определить лучших кандидатов от оппозиции на парламентских выборах 2012 года. в конце концов, "Батькивщина", "Свобода" и другие "комитетчики" договорились между собой и выдвинули кандидатов на мажоритарных округах, а "ударовцы" Кличко составили им конкуренцию, что сыграло на руку Банковой времен Януковича. Тогда эксперты отмечали, что идея праймериз была вброшена для раскола оппозиционных сил. Его не произошло, однако из-за взаимного соперничества на округах оппозиционеры, по подсчетам экспертов, не досчитались до двух десятков мандатов.
И вот снова, в других политических условиях и из уст лидеров другой партии, слышим о праймериз. Причем, из названных Хомутынником людей разве что Геннадий Кернес имеет характеристики, необходимые для победы во внутрипартийном кастинге. Но нужно ли ему баллотироваться в президенты, навлекая на себя лишние беды. Его судят, как мокрое горит, а захотят - ускорятся. Или, возможно, те же политтехнологи, которые рекомендовали якобы Хомутыннику развивать оружие космического базирования, видят Геннадия Адольфовича неким Рузвельтом? С новым курсом и в инвалидной коляске. Если так, то они - циники.
С другой стороны Кернес в своем последнем интервью заявил, харьковская власть поддержит Петра Порошенко, если тот будет баллотироваться на второй президентский срок. Поэтому, скорее всего, с Геннадием Адольфовичем его "президентские перспективы" даже не обсуждали. И заявление Хомутынника выглядит как подстава.
Как уже писалось, у "Видродження" нет кандидата хоть с праймериз, хоть без. Но выдвинуть кого придется, уже пообещали, поэтому, видимо, этим счастливцем станет господин Бондарь. Во-первых, он единственный из фракции, кто отдал свой голос за обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею по созданию в Украине поместной церкви. Это имиджевое голосования с перспективой на будущее.
Во-вторых, Он хорошо ориентируется в политических веяниях. Он появился на политическом небосклоне во времена президентства Ющенко, тогда его за глаза даже называли "киндер сюрпризом" и любимчиком президента, ведь министром транспорта и связи Виктор стал лишь в 29 лет. Впоследствии на посту главы Днепропетровщины открыто (но опрометчиво) поддержал кандидата в президенты Юлию Тимошенко. А через год после ее поражения получил уголовное дело. Экс-министра обвинили в том, что он способствовал уничтожению недостроенного автовокзала "Теремки". Политические мотивы этого дела были очевидными. Видимо, поэтому в 2012-м, когда он выиграл мажоритарный округ, то направился к "регионалам".
Третий момент - Бондаря не считают слишком самостоятельным, то есть, в случае чего не будет угрожать ключевым акционерам партии, о которых говорилось выше. Проще говоря, он председатель партии, но не ее вожак.
Кстати, опять про политтехнологов. В выступлении Бондаря на съезде также прозвучали смыслы, от которых отдает седой древностью. Они сводились к тому, что нам нужно идти собственным путем, а не руководствоваться советами из-за границы. Квинтэссенция сказанного им: если мы хотим жить, как в Европе, то должны сами строить Европу в своей стране. Да, вам не показалось, эту фразу мы раньше слышали. В октябре 2013 года почти слово в слово это же говорил Виктор Янукович, а через месяц он отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Дальше начался Майдан, который снес режим Януковича и "регионалов". А в 2006 году с лозунгом "Построим Европу в Украине" на парламентские выборы шли социалисты Мороза.
Оказывается, никуда затертые месседжи не деваются, они, как целлофановые пакетики в советские времена - постирают, высушат, и как новые. "Мы первыми разработали новую экономическую стратегию для Украины", сообщил с трибуны Бондарь. А вот и нет, потому что еще осенью 2017-го Вадим Рабинович анонсировал экономическую программу партии "За життя", где обещал построить Европу в Украине. Такое впечатление, что от партии к партии бродят политтехнологи с одними и теми же идеями, втюхивая их, как какое-то чудо. А значит, не исключено, что скоро мы увидим в сети тизерную рекламу, где разные политики - Хомутынник, Рабинович, Бондарь и так далее - наперегонки будут надоедать избирателю вопросом: "Хочешь Европу дома? Спроси меня, как".
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