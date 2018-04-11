Мечты о золотой акции: Зачем Хомутынник “ходил” в президенты

Юрій Васильченко / Depo.ua

В прошлом месяце сразу в нескольких городах появились листовки с Виталием Хомутынником, который собрался в президенты. Однако очень быстро в партии "Видродження" включили заднюю.

"Похоже, у нас тут новый национальный лидер появился. А вы говорите, что голосовать не за кого! Хорошо, что есть кому спасать страну", - с сарказмом написал известный блогер Денис Казанский под фотографиями из Никополя и Черкасс. Зафиксировали такую рекламу и в других местах, в частности, в Умани. Уманский нардеп-мажоритарщик Антон Яценко назвал это провокацией. "Официально заявляю, что партия "Видродження" еще не приняла решение кого выдвигать на пост президента Украины на ближайших президентских выборах. Поэтому вышеупомянутая информация является ложью", сообщил Яценко на своей странице в Facebook.

Дело в том, что на рекламці не только изображен Хомутынника (именно через И в конце, а не через Ы, как официально) в вышиванке, но и упомянут Яценко (в Никополе Шипко, в Черкассах Зубик так далее). То есть, господин депутат почему-то испугался агитки сопредседателя фракции "Видродження" в Верховной Раде, в состав которой он входит. Неужели его забыли предупредить о партийном пиаре?

На Хомутынника в вышиванке отреагировали и в партии "Видродження". Там выразили благодарность неизвестным "доброжелателям" за идею первоапрельской шутки. "Официально заявляем, что эта информация является неправдивой. Должны разочаровать: пока в стране не стартовала избирательная кампания, а значит, политическая сила пока не выдвигает кандидата на пост главы государства. Но непременно примет участие в будущих президентских гонках", сообщили в "Видродженни".

Странная позиция, ведь, во-первых, листовки распространили не 1 апреля, а за несколько недель до этого, во-вторых, именной сайт Хомутынника, адрес которого указан на листовке, работал пока не пошла огласка, сейчас он не отвечает, однако в архиве осталась копия, в-третьих, если бы действительно речь шла о провокации, то на фото господин Виталий был бы не в вышитой рубашке, а тыкал бы дулю в сторону журналистов. Это эпическое фото, сделанное в ноябре прошлого года, обошло, наверное, все новостные сайты Украины и не только.

Проще говоря, в том, что кто-то отправил Хомутынника в президенты без его ведома, не верится. Скорее, имело место недоразумение технологов "Видродження", поэтому и случился фальстарт. Как впоследствии смеялись в соцсетях, это была самая короткая в истории президентская кампания. Или - в реалиях нашей политики следует принять именно такую терминологию - самый короткий торг.

Интересно взглянуть, что же обещал украинцам "кандидат в президенты" Виталий Хомутынник. Его программа называется "10 заповедей возрождения Украины". 5 миллионов новых рабочих мест за три года, уменьшение налогов, приоритетное финансирование социальных программ, а еще - дружба с Россией. Есть на сайте и мирный план, который вызывает много вопросов. В частности, Крым предлагается отдать под прямое управление ООН с оплатой РФ аренды территории. Помните бывшего нардепа Андрея Артеменко, который потерял украинское гражданство, а с ним и мандат? Он также предлагал сдать Крым в аренду России. Еще "кандидат" хочет новый договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, который предусматривает макроэкономическую помощь на восстановление Донбасса. А вот два ключевых маркера, которые свидетельствуют, что к созданию программных документов подключились россияне. Первый - Россия должна получить статус привилегированного партнера Украины в переговорах по взаимодействию с ЕС. Второй - никто Украину в НАТО не ждет, поэтому надо отказаться от вступления в Альянс. И изюминка на торте - это уже из программы - "особое внимание уделить стратегическим ядерным силам и оружию космического базирования как инструменту, гарантирующему суверенитет и безопасность Украины". У нас нет таких сил! Но они есть на России. А этот пункт слово в слово скопирован из предвыборной программы российского олигарха-либерала Михаила Прохорова, который баллотировался в президенты России в 2012-м году. Собственно, обещания якобы Хомутынника почти идентичны с обещаниями Прохорова.

Представим, что известного нардепа действительно хотели подставить и для этого втюхали не только чужую предвыборную программу, но и откровенно пророссийский мирный план. Тогда надо понять, кто в этом заинтересован, ведь нужно заплатить за создание сайта, написание программных документов, пусть и халтуру, за печать и распространение агиток и так далее. Это, конечно, не миллионы, но деньги немалые. А Хомутынника и его соратников не заинтересовало, кто же тот негодяй, который так жестко над ними пошутил. Почему?

Можно искать конспирологические версии. К примеру, что они знают его имя и решили разобраться без привлечения СБУ, МВД и других государственных органов. Но, похоже, все проще. Появление агиток и сайта - это своеобразное зондирование почвы Хомутынником и его соратниками, а за "Видродженням" стоят еще и экс-группа "Приват" Игоря Коломойского и другие более мелкие группы. Эта партия показала хорошие результаты на местных выборах 2015-го года, у нее есть структуры в регионах, есть солидный финансовый ресурс. Этого достаточно для серьезного выступления на парламентских выборах. В случае снижения проходного барьера до 3% попадание "Видродження" в ВР выглядит вполне вероятным. Сюда можно добавить с десяток мажоритарщиков (если не больше), вроде упоминавшихся Зубика или Яценко, которые прочно укоренились в своих округах. На выходе - золотая акция в будущем парламенте. В этой схеме не хватало одной детали - партия с претензией должна иметь своего кандидата в президенты. Этого требует жанр политической борьбы.

Не исключено, что именно это и стало мотивом тех людей, которые попытались "выдвинуть" Хомутынника в президенты. Получилось, мягко говоря, неудачно. О чем свидетельствует оперативность, с которой отреклись от кандидатства и зачистили упоминания о нем.