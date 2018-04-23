Снижение учетной ставки НБУ в текущем году маловероятно, - Монетарный комитет НБУ

Монетарный комитет Национального банка считает, что снижение учетной ставки в текущем году маловероятно.

Об этом говорится в дискуссии комитета по монетарной политике об уровне учетной ставки, передают Українські Новини.

Обсуждая перспективы монетарной политики, большинство членов КМП высказали мнение, что в текущем году снижение учетной ставки маловероятно.

Более того, существует возможность, что Национальному банку придется сохранить жесткие монетарные условия дольше, чем это прогнозировалось ранее, в частности из-за более стремительного повышения процентных ставок ФРС США.

Впрочем один член КМП был настроен более оптимистично и считал возможным некоторое снижение учетной ставки в конце текущего года.

Также члены КМП подробно рассмотрели возможные внешнеэкономические риски, а именно - вопрос развертывания широкомасштабных торговых войн, которые могут вызвать резкие колебания мировых товарных цен, ухудшить условия доступа украинских экспортеров на внешние рынки и, следовательно, уменьшить валютные поступления.

Члены КМП согласились, что в случае усиления фундаментальных инфляционных рисков Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки для возвращения инфляции установленным среднесрочным целям.

Как сообщали Українські Новини, решение о сохранении учетной ставки на уровне 17,0% годовых было принято правлением Национального банка на заседании по вопросам монетарной политики 12 апреля 2018 года.