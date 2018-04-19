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Украинская ГТС стоит 328 миллиардов гривен - Ernst & Young
11:03 19.04.2018 |
Аудиторская компания Ernst & Young оценила стоимость основных средств компании "Укртрансгаз" в 327,921 млрд гривен.
Данную оценку 12 апреля утвердил основной акционер "Укртрансгаза" - НАК "Нафтогаз Украины".
В указанную сумму входят активы "Укртрансгаза" стоимостью 12,3 млрд гривен, которые в данный момент находятся на временно неподконтрольной территории.
Напомним, в середине февраля Кабмин одобрил документ, определяющий сроки отделения от "Нафтогаза" функции транспортировки и хранения газа.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей вместимостью 31 млрд кубов.
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