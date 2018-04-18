ЕБРР не выпускает гривневые облигации из-за ставки НБУ, но к $1 млрд. кредитов готов

Константин Симоненко / UBR.ua

Сколько бы власти не говорили о возрождении кредитования украинской экономики, их обещания остаются пустым звуком. Банки боятся финансировать новые производства и проекты, и решаются лишь на кредитование оборотного капитала и выдачу средств под контракты. За бортом и без денег остается как малый и средний бизнес, так и крупные корпорации.

Единственной надеждой корпоративных заемщиков в последнее время стали иностранные кредиторы, которые после затяжной паузы стали постепенно возвращаться к финансированию нашего бизнеса. От организаций вроде ЕБРР, Всемирного банка, Немецко-украинского фонда стали ожидать больше, и по части направлений эти ожидания оправдываются.

Чтобы понять, на что может рассчитывать украинский бизнес и население по проектам Европейского банка реконструкции и развития, UBR.ua побеседовал с директором его представительства в Украине Шевки Аджунером.

О планах ЕБРР по кредитованию



Сколько денег банк готов выделить в этом году на проекты в Украине и будет ли это зависеть от решения МВФ выделить очередной транш кредита Украине?

Наша программа работы не привязана к программе МВФ, но сотрудничество с Фондом улучшает инвестиционный климат в стране. Чем лучше условия для инвестирования, тем больше проектов может быть профинансировано. Наши ожидания и планы на этот год отражены в тех 25-30 проектах, которые сейчас находятся на этапе согласования. От того, насколько они будут успешными зависит общий объем финансирования ЕБРР в 2018 году.

Прежде всего, речь идет о крупных проектах финансирования развития инфраструктуры и транспортной области в совокупном объеме 100-200 млн евро. В случае их успешной реализации мы сможем достичь увеличения финансирования до $1 млрд. Если же нет, суммы будут сопоставимы с показателями прежних лет. (Напомним, ЕБРР в 2017 году инвестировал в Украину 800 млн евро, что на 37% больше, чем годом ранее - Авт.).

Наши планы связаны в первую очередь с принятием в первом чтении закона о концессиях, в подготовке которого мы принимали участие вместе с Минэкономразвития и Мининфраструктуры. Его принятие создаст хорошие возможности для инвестиций в украинские порты, дороги и прочие объекты инфраструктуры. Этого с нетерпением ждут как иностранные, так и украинские инвесторы.

О каких именно проектах может идти речь?

Например, в ЕБРР сейчас находится на этапе подготовки проект по обновлению подвижного состава «Укрзализныци» на 150 млн евро. Речь идет о грузовых вагонах для перевозки аграрной продукции и других товарно-сырьевых грузов. Также в этом году предполагается выделение второго транша в том же объеме по программе модернизации и повышения энергоэффективности металлургического предприятия ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Также Администрация морских портов Украины и ЕБРР подписали в ноябре прошлого года договор о финансировании разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проектов концессии ГП «Херсонский морской торговый порт» и ГП «Стивидорная компания «Ольвия». Кроме покрытия расходов на техпомощь в организации этих проектов ЕБРР оплатит подготовку конкурсов для привлечения частных инвесторов к передаче в концессию двух государственных стивидорных компаний (погрузка-разгрузка судов).

В каких еще отраслях вы видите интерес заемщиков?

Большой интерес вызывают проекты в области возобновляемой энергетики, в частности солнечной. По сравнению с другими видами генерации здесь легче и закупать, и устанавливать необходимое оборудование. Буквально каждую неделю к нам приходят иностранные инвесторы, которые хотят участвовать в подобных проектах либо напрямую, либо через украинские компании.

Поэтому мы сейчас вместе с Верховной Радой и правительством работаем над новой моделью поддержки возобновляемой энергетики, чтобы, с одной стороны, упредить возникновение переизбытка мощностей, а с другой стороны - удешевить стоимость такой энергии для конечного потребителя.

Какой будет эта новая модель?

Вместо «зеленого тарифа» мы предлагаем аукционную модель. Сейчас возобновляемая энергетика работает по единому тарифу 0,15 евро/кВтч. Мы предлагаем, чтобы потенциальные инвесторы называли цену, по которой они готовы были бы поставлять э/э после реализации проекта. Главная идея в том, чтобы за счет конкуренции проектов произошло снижение стоимости поставляемой энергии.

Какие законы еще нужно изменить для улучшения кредитования?

Есть еще две важные правительственные инициативы: проведение приватизации по новым правилам и принятая новая стратегия по развитию госбанков. Необходимо обеспечить принятие закона о корпоративном управлении госбанками, что в дальнейшем позволит создать необходимые условия для их правильного развития, в частности, для их дальнейшей приватизации и увеличит интерес инвесторов к данному сектору.

Об условиях кредитования

Какие требования сейчас предъявляются к заемщикам, кто может рассчитывать на финансовую поддержку ЕБРР?

ЕБРР не меняет своих стандартов и подходов при выделении средств на конкретные проекты в зависимости от экономических циклов (проще говоря, ухудшения или улучшения ситуации в экономике в целом и предприятий в частности).

При определении процентных ставок мы ориентируемся на рыночные показатели, чтобы не дестабилизировать рынок.

При финансировании госсектора под государственную гарантию стандартная ставка кредитования LIBOR +1% при сроке кредитования в 10-15 лет. В муниципальных проектах сроки кредитования аналогичные, а ставка ближе к рыночной. Частный сектор финансируется в среднем на 5-8 лет, а процентная ставка является коммерческой тайной.

На что сейчас обращаете внимание при выборе заемщика?

Прежде всего, оцениваем прозрачность структуры собственности компании и компетентность ее менеджмента. Далее мы смотрим на бизнес-план. Преимуществом пользуются компании из перспективных, развивающихся секторов экономики. Дополнительным плюсом будет наличие экспортных поставок продукции или услуг, так как это позволяет хеджировать валютные риски.

Как банкир с 35-летним опытом работы я считаю очень важно проводить тщательную оценку рисков. Энтузиазм предпринимателя должен обязательно быть сбалансирован взвешенным подходом при реализации проекта. Чтобы не возникало рисков потерь, если что-то пойдет не так. В этом главное качество настоящего хорошего банкира.

Один из наших приоритетов - развитие малого и среднего бизнеса, как основы стабильного развития экономики в целом.

То есть средний и мелкий бизнес тоже может к вам обратиться?

В последние два года стараемся смещать фокус своего внимания в сторону поддержки малого и среднего бизнеса. Создали специальную команду специалистов, которые оказывают поддержку таким предприятиям. Эта работа ведется в связке с консультационной поддержкой МСБ. Были созданы три региональных офиса во Львове, Харькове и Одессе.

Помимо этого, участвуем в реализации программы Евросоюза EU4Business объемом 40 млн евро, которая направлена на развитие малого и среднего бизнеса в Украине. В рамках этой инициативы в 15 регионах была создана сеть поддержки бизнеса. Главная задача сети - информировать МСБ о возможностях, которые есть для них на рынке, включая информацию о существующей помощи по выходу предприятий на внешние рынки, повышение конкурентоспособности и т.д.

Кто определяет, какая поддержка нужна?

Предприятия сами понимают, что у них есть потребность в улучшении бизнеса и обращаются к нам за поддержкой. Наши представители встречаются с компаниями, делают предварительную бизнес-диагностику, обсуждают запрос, с которым пришел бизнес, и ту потребность, которая была выявлена в ходе диагностики и принимают решение о направлении консалтингового проекта.

После чего привлекается внешний консультант для его реализации. Проект может быть направлен на решение самых разных вопросов: управление персоналом, маркетинг, финансовый менеджмент, технологический менеджмент.

Есть определенные требования к компаниям, которые могут принять участие в консалтинговом проекте с нашим сопровождением: компания должна уже работать два года на рынке Украины, иметь свыше десяти людей в штате, хорошую деловую репутацию и более 50% собственности компании должно принадлежать украинскому собственнику. Также, мы частично покрываем стоимость таких консалтинговых проектов. Компенсация может составлять от 50% до 80%, остальную часть стоимости проекта компания оплачивает самостоятельно.

Об альтернативных способах финансовой поддержки

Рассматриваются ли другие варианты финансирования, а не только выдача кредитов? Например, участие в капитале украинских компаний?

Учитывая текущую экономическую ситуацию, мы решили уделять больше внимания прямому инвестированию. Буквально полтора месяца назад наняли специалиста по этому направлению, который занимается изучением существующих возможностей. Исторически так сложилось, что мы работаем через фонды прямых инвестиций, играя роль якорного инвестора.

Может ли предприятие получить кредит в гривне и что для этого нужно?

ЕБРР старается больше кредитовать в валютах стран, где проводит свою деятельность. Поскольку в Украине банк не привлекает депозиты, он может получать финансирование в гривне либо с рынка капитала через выпуск бондов или облигаций, либо через операции с другими банковскими учреждениями.

Выпуск облигаций осуществляется не на 30 или 90 дней, а на более продолжительный срок - несколько лет. Сейчас при учетной ставке НБУ в 17%, если мы выпустим такой бонд, то с учетом нашей наценки за риск, стоимость денег, которые мы привлечем, окажется слишком высокой для наших заемщиков.

Тем не менее, мы практикуем кредитование в гривне. Один из способов - выдача мультивалютных кредитов. Например, недавно мы подписали кредитное соглашение с «Новой почтой» на 9,5 млн евро. Средства этого кредита можно будет выбирать как в евро, так и в украинской гривне.

Поскольку кредитование в гривне исключает валютные риски мы можем снизить свою маржу по сравнению с кредитованием в валюте. Существуют также программы поддержки от Евросоюза и США, которые позволяют еще больше снизить стоимость кредитования для наших заемщиков в местной валюте.