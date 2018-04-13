Goldman Sachs сохраняет ожидания относительно дальнейшего укрепления гривни

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривни и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$1.

Соответствующий прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестбанка, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Аналитики Goldman Sachs при этом обратили внимание, что гривня взяла курс на укрепление уже с начала года, тогда как первые месяцы 2017 года динамика была боковой.

Ранее, в середине августе 2017 года аналитики Goldman Sachs прогнозировали рост курса гривни в перспективе трех месяцев до 25,3 грн/$1, шести месяцев - до 25 грн/$1, 12 месяцев и к концу 2018 года - до 24,8 грн/$1.

Нацвалюта тогда находилась в нисходящем тренде, который наметился в начале апреля и продлился до конца лета. Гривня при этом укрепилась до 25,44 грн/$1 с 27,18 грн/$1.

В последние числа августа 2017 года гривня развернулась вниз. Национальный банк Украины (НБУ) связывал соответствующий разворот со спекуляциями относительно ожидаемой осенью девальвации гривны и для сглаживания повышенной волатильности вынужден был несколько раз выходить на рынок с продажей валюты.

Тем не менее, курс гривни, за исключением некоторого периода в ноябре, продолжал снижаться и завершил 2017 год на отметке 28,09 грн/$1, что на 3,9% ниже, чем годом ранее.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке 12 апреля 2018 года снизился до 26,015 грн/$1 с 25,9125 грн/$1. Всего с начала текущего года гривня к доллару США укрепилась на 7,6%.

По оценкам НБУ средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке 12 апреля снизился до 25,9864 грн/$1 с 25,9259 грн/$1. Всего с начала текущего года гривня к доллару США укрепилась на 8%.

