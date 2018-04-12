НБУ сохранил учетную ставку на 17%

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 17%.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении.

В то же время инфляция была выше целей Национального банка.

Базовая инфляция также оставалась значительной (9,4% г/г).

Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.

Это происходило вследствие активизации экспорта продовольствия на фоне уменьшения объемов производства отдельных категорий сельскохозяйственной продукции.

Также поддерживало инфляционное давление продолжение роста расходов на оплату труда.

На ценах сказалось и быстрое восстановление потребительского спроса вследствие повышения социальных стандартов.

В то же время проведение Национальным банком жесткой монетарной политики сдерживало инфляционное давление, в частности через канал обменного курса.

Как и ожидалось, предыдущие повышения учетной ставки сделали более привлекательными финансовые инструменты в гривне, что способствовало притоку иностранного капитала.

Вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров это обусловило переход от девальвационного тренда к укреплению гривны с января 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.

Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.

28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.

С 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.

29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.

28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на уровне 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%, в октябре - повысил до 13,5%, в декабре 2017 - до 14,5%, в январе - до 16%, в марте 2018 - до 17%.