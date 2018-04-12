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Журналисты выяснили, зачем Кононенко литиевое месторождение
Окружение Кононенко-Насалика, которое, по данным СМИ, вне конкурса получило спецразрешение на разработку 14 миллионов тонн литиевой руды, планирует вложиться в перспективную отрасль по производству электромобилей.
Как пишет Insider, Министерство инфраструктуры планирует запустить в Украине производство электрокаров.
В министерстве готовы приступать к производству электрокаров уже сейчас. Но для этого, как говорят там, надо выполнить несколько пунктов:
1) Принять закон о содействии производству;
2) Найти инвестора с 1 миллиардом долларов на переработку той руды, которая есть в Шевченковском и еще двух месторождениях в Украине;
3) Построить завод по изготовлению литиевых аккумуляторов - это еще 1 млрд долларов.
В министерстве собираются вести переговоры с мировыми компаниями, которые готовы стать инвесторами.
На сегодня в Раде зарегистрированы два законопроекта по рынку электрокаров - 8159 и 8160 - это изменения в налоговый и таможенный кодексы соответственно. Готовили их совместно с правительственными чиновниками, но подали как депутатские для ускорения процесса.
Первый проект авторства Нины Южаниной предусматривает изменения в Налоговый кодекс, которые до 31 декабря 2032 года освободят от налогообложения:
1) прибыль (доход) предприятий добывающей промышленности (класс 07.29 группа 07.2 раздел 07 КВЭД ДК 009:2010), полученный от реализации лития собственной добычи;
2) прибыль (доход) предприятий электротехнической промышленности (класс 27.20 группа 27.2 раздел 27 КВЭД ДК 009:2010), полученный от реализации литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов собственного производства, предназначенных для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), которые классифицируются в товарных подкатегориях 8702 90 90 90, 8703 90 10 10, 8704 90 00 20, согласно с УКТ ВЭД;
3) прибыль (доход) предприятий электротехнической промышленности (класс 27.90 группа 27.2 раздел 27 КВЭД ДК 009:2010), полученный от реализации зарядных устройств собственного производства для литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов, предназначенных для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), которые классифицируются в товарных подкатегориях 8702 90 90 90, 8703 90 10 10, 8704 90 00 20, согласно с УКТ ВЭД;
4) прибыль (доход) предприятий автомобильной промышленности (класс 29.10 группа 29.1 раздел 29 КВЭД ДК 009:2010), полученный от реализации транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), которые классифицируются в товарных подкатегориях 8702 90 90 90, 8703 90 10 10, 8704 90 00 10, согласно УКТ ВЭД.
Как сообщал УНИАН, 11 апреля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к Генеральной прокуратуры Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры с просьбой проверить информацию о передаче без конкурса крупного месторождения лития лицам, которые приближены к власти.
Напомним, по данным СМИ, компания «Петро-Консалтинг» получила в 2018 году спецразрешение на разработку Шевченковского месторождения лития (Донецкая обл.), избежав конкурса благодаря процедуре «апробации». Компания якобы «переоценила» документы на открытое еще в 1982 году месторождение. Стоимость запасов месторождения, на которое компания получила спецразрешение, оценивается в более 2,5 млрд долларов.
Эту компанию СМИ связывают с окружением нардепа от БПП Игоря Кононенко и министра энергетики Игоря Насалика.
Справка УНИАН. По данным ведущего эксперта энергетических программ Центра Разумкова Виктора Логацкого, Украина занимает первое место в Европе по запасам лития и имеет перспективы выхода на мировой рынок.
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Ранее СМИ сообщили, что компания, связанная с окружением нардепа от БПП Игоря Кононенко и министра энергетики Игоря Насалика - "Петро-Консалтинг" - вне конкурса получила специальное разрешение на разработку 14 миллионов тонн литиевой руды на Донбассе.
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