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Гройсман попросил проверить выдачу лицензий на добычу лития окружению Кононенко
14:17 11.04.2018 |
Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к Генеральной прокуратуре и Специализированной антикоррупционной прокуратуре с просьбой проверить достоверность информации о выдаче Государственной службой геологии и недр лицензий на разработку месторождений лития приближенным к власти лицам без конкурсов и конкурентных принципов.
Об этом он заявил на заседании правительства 11 апреля.
"Я сегодня утром подписал письмо Генеральной прокуратуре и Антикоррупционной прокуратуре с просьбой провести тщательную проверку, действительно ли факты, изложенные в СМИ, имели место", - заявил Гройсман.
"Если имели, должна быть жесткая ответственность. Такие случае не могут оставаться за пределами внимания власти", - сказал он.
Напомним, ранее Наші гроші сообщили, что компания, связанная с окружением нардепа от БПП Игоря Кононенко и министра энергетики Игоря Насалика - "Петро-Консалтинг" - вне конкурса получила специальное разрешение на разработку 14 миллионов тонн литиевой руды на Донбассе.
Ранее директор института геологии КНУ им. Т. Шевченко Владимир Михайлов рассказал, что ресурсы оксида лития в Украине достигают 500 тыс. тонн.
Крупнейшими потребителями лития являются стеклянная и керамическая области - около 31%. Производство аккумуляторных батарей потребляет 23% лития.
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Ранее СМИ сообщили, что компания, связанная с окружением нардепа от БПП Игоря Кононенко и министра энергетики Игоря Насалика - "Петро-Консалтинг" - вне конкурса получила специальное разрешение на разработку 14 миллионов тонн литиевой руды на Донбассе.
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