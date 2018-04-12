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Коболев просит отложить анбандлинг Нафтогаза на два года
17:47 11.04.2018 |
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой отложить сроки отделения функций транзита и хранения газа на два года - до завершения контракта на транзит российского газа. Согласно письму главы НАКа, копия которого имеется в распоряжении Українських новин, причина в том, что по решению арбитража Стокгольма, передача функций транзита другой компании невозможна без письменного согласия "Газпрома", а росийский монополист категорически отказывается его давать.
Анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины", то есть отделение от нее функций транспортировки и хранения газа, сможет отложиться еще на два года. Во всяком случае, об этом просит правительство Украины руководство НАК.
В письме главы "Нафтогаза" Андрея Коболева в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана, копия которого имеется в распоряжении Українських Новин отмечается, что план отделения транспортной компании от НАК, утвержденный постановлением КМУ №496 от 1 июля 2016 года невиполним.
По этому документу, в течение 30 дней после принятия арбитражем Стокгольма решения по спору с "Газпромом" по транзитному контракту, имущество для транспортировки и хренения газа должно быть передано от дочерней компании НАК - "Укртрансгаза" новосозданному ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), которое и должно стать новым оператором украинской газотранспортной системы (ГТС).
МГУ создано решением правительства в ноябре 2016 года. Решение арбитража по транзитному контракту принято 28 февраля 2018 года. Таким образом, имущество "Укртрансгаза", в частности, трубопроводная система и хранилища газа по послановлению № 496 должно было быть передано МГУ до 2 апреля. Однако арбитраж не удовлетворил требование НАК о возможности передачи прав и обязанностей по контракту на транзит газа в пользу другой компании, а точнее МГУ, без согласия "Газпрома". "Компания не имеет права передать свои права и обязанности по контракту третьим особам без письменного согласия ПАО "Газпром... Получить письменное согласие ПАО "Газпром" на передачу контракта с действующими условиями нереально. ПАО "Газпром" отказывается переводить права и обязательства на "Укртрансгаз" или какого-либо другого оператора ГТС и вообще применять нормы украинского законодательства", - говорится в письме Коболева.
По действующему контракту, до 1 января 2020 года исполнителем усуг по транзиту газа является НАК "Нафтогаз Украины". Учитывая, что утвержденный план анбандлинга НАК невыполним, а новый требует длительного времени на подготовку, НАК предлагает не предпринимать никаких действий по передаче активов МГУ до завершения действия контракта на транзит газа, то есть, до 2020 года.
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