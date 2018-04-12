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Укрнафта требует от Нафтогаза отдать 8 млрд куб. м газа
15:48 11.04.2018 |
ПАО «Укрнафта» обратилось в Хозяйственный суд Киева с требованием к НАК «Нафтогаз Украины» вернуть 8,039 млрд куб. м газа, которые были добыты ею в 2007-2011 гг. Соответствующий иск был зарегистрирован 30 марта, слушания по делу назначены на 17 апреля.
Этот иск подан в придачу к ранее заявленным 2 млрд куб. м добычи 2006 г., по которым суд вынес положительное для «Укрнафты» решение еще в начале 2011 г. Общий неурегулированный объем газа составляет 10,1 млрд куб. м и признается обеими компаниями.
Он был добыт «Укрнафтой» в 2006-2011 гг. и по действующему на тот момент законодательству направлялся «Нафтогазом» для нужд населения. В 2006-2007 гг. цена, по которой «Нафтогаз» обязан был выкупать газ «Укрнафты» на государственном уровне не регулировалась, а с 2008 г. по 2014 г. ее устанавливала Национальная комиссия госрегулирования энергетики (НКРЭ).
Продажа газа в период с 2006 по 2011 г не оформлялась, поскольку «Укрнафта» отказывалась подписывать акты по цене НКРЭ, считая ее заниженной и оспаривая в суде. «Нафтогаз» признает обязательства перед «Укрнафтой» по 10,1 млрд куб. м газа и оценивает их в 3,753 млрд грн, то есть по действовавшим на тот момент ценам НКРЭ. «Укрнафта» в свою очередь требует физически передать ей в распоряжение этот объем газа и оценивает его по текущей рыночной стоимости.
В 2015 г. лидер группы «Приват», которая с 2003 г. управляет «Укрнафтой», Игорь Коломойский заявил, что подконтрольные ему миноритарные акционеры «Укрнафты» предъявили государству Украина иск в Стокгольмском арбитраже на $5 млрд в том числе за несанкционированный, по его мнению, отбор газа «Нафтогазом». Позже требования были увеличены до $5,4 млрд, вынесение решения ожидается в 2019 г.
Отметим, что новое судебное разбирательство по поводу спорного газа «Укрнафта» инициировала 27 марта, за несколько дней до завершения продленного договора аренды цеха по синтезу аммиака ПАО «Днепразот».
Напомним в конце 2017 г. «Нафтогаз» заявлял о желании выкупать весь газ «Укрнафты» «по рыночной цене», но «Укрнафта» отказалась продавать ресурс «Нафтогазу», продлив на 3 месяца до 31 марта 2018 г. договор с «Днепразотом». «Укрнафта» отказалась отвечать на запрос enkorr, продлила ли она договор аренды цеха с химпредприятием и продолжает ли поставлять газ на «Днепразот».
Как сообщал enkorr, благодаря схеме реализации природного газа для выпуска аммиака на заводе «Днепразот» из «Укрнафты» только в 2017 году было выведено несколько миллиардов гривен.
В результате обработки данных за шесть месяцев 2017 г. и январь 2018 г. стало известно, что «Укрнафта» реализовывала аммиак на 20-50% дешевле рыночных цен, недополучая десятки миллионов гривен в месяц. Несмотря на это в конце декабря 2017 г. «Укрнафта» продлила соглашение с «Днепразотом» и продолжила в январе продавать ему аммиак с дисконтом в 25%.
Справка enkorr
С 2003 г. «Укрнафта» контролируется менеджерами группы «Приват», которой принадлежит более 43% акций компании. Более 95% энергоресурсов, производимых компанией - нефть, природный газ, LPG - реализуется структурам из орбиты группы «Приват». НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50% + 1 акция, а также большинство в наблюдательном совете «Укрнафты». Однако НАК практически не принимает участия в управление «Укрнафтой». По состоянию на январь 2018 г. «Укрнафта» является крупнейшим должником государственного бюджета: по данным Государственной фискальной службы Украины ее долг составляет 13,9 млрд грн.
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