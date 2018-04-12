Как украинская динамическая защита танков завоевывает международные рынки

Руслан Рудомський / Depo.ua

На днях директор Государственного предприятия "Базовый центр критических технологий "Микротек" Сергей Швыдкой в интервью информационному агентству "Оборонно-промышленный курьер" рассказал, что Польша собирается купить более 500 украинских комплектов динамической защиты для модернизации собственного парка танков Т-72.

Сообщается, что украинская динамическая защита уже успешно прошла испытания, и поляки подписали с украинцами контракт на поставку 500 комплектов.

Проект достаточно амбициозный, учитывая членство Польши в НАТО и масштабы заказа. Однако НАТО имеет к этому проекту весьма опосредованное отношение. Дело в том, что Польша унаследовала от "Варшавского договора" очень большой парк советских танков Т-72 (более 900 единиц), от которых страна хочет избавиться с выгодой для себя.

Как известно, сейчас на вооружении польской армии находятся танки Т-72 и их польская модернизация PT-91. Впрочем недавно были приобретены в Германии танки Leopard различных модернизаций. Таким образом, в силу активного перехода вооруженных сил страны на технику производства стран НАТО, поляки намерены модернизировать 500 имеющихся Т-72 и продать их третьей стороне.

Модернизацией динамической защиты в данном проекте будет заниматься БЦКТ "Микротек", который, по словам его директора Сергея Швыдкого, еще в январе этого года сертифицировал свою динамическую защиту в Польше. Известно также, что кроме "Микротека" в данном проекте модернизации будет принимать участие и ХКБМ им. Морозова, которое будет заниматься модернизацией башни танков.

Кстати, это уже не первый совместный украино-польский танковый проект. В прошлом году в рамках международной оборонной выставке MSPO-2017 был представлен танк PT-17 (модернизированный Т-72) - совместная разработка "Укроборонпромома" и польской компании Zaklady Mechaniczne "Bumar-Labedy" SA.





На этом танке установлено орудие калибра 120-мм для использования боеприпасов стандартов НАТО, разработан новый автомат заряжания, осуществлена модернизация моторно-трансмиссионного отделения танка и многое другое.

Но давайте вернемся к нынешнему проекту и выясним: что именно называется динамической защитой?

Таким образом, динамическая защита - это общее название защитного устройства, принцип действия которого заключается в том, что вмонтированное между бронированных листов (пластин) вещество влияет на снижение эффективности пробивной способности снаряда (ракеты) путем поглощения части его энергии.

Устройства динамической защиты бывают разными и отличаются между собой вариантами конструкции и используемыми источниками энергии. Вещество, размещенное между листами, может быть взрывным, не взрывным и комбинированным в несколько слоев.

Элементы динамической защиты могут размещаться или в специальных бронированных контейнерах на наружной поверхности танка (навесная динамическая защита), или вмонтированными прямо внутри бронированных узлов, то есть быть составной частью комбинированной брони (встроенная динамическая защита).

В Украине на разработке комплексов комбинированной защиты военных гусеничных машин от поражения противотанковыми средствами специализируется уже упомянутое ГП БЦКТ "Микротек", созданное в 1994 году.

Именно БЦКТ "Микротек" создал всемирно известную украинскую динамическую защиту "Нож" (в Украине используется при модернизации почти всех других советских танков, в частности на танках Т-64БМ "Булат") и его модернизированную версию "Дуплет" (используется на танках серии "Оплот", для которой и был разработан согласно спецзаказу). В обеих разработках был использован принцип направленного разрушающего действия кумулятивных струй, эффективно поражающих подлетающие боеприпасы при их контакте с броней независимо от поражающих элементов.

О какой именно динамической защите идет речь в польском проекте, пока неизвестно. Если судить по внешнему виду PT-17 (предыдущего украино-польского проекта модернизации Т-72), то можно сделать вывод, что речь идет или о "Дуплете", или об одной из его модификаций - слишком уж похожий корпус на наш БМ "Оплот" вышел (хотя, вполне возможно, имеет место специальная разработка под заказчика).

Танк РТ-17

Танк БМ "Оплот"

Кстати, Украина также занимаются модернизацией советских танков Т-72, получая на выходе модель Т-72АМТ (правда, пока только в виде прототипа). Однако доподлинно известно, что Т-72АМТ оборудован динамической защитой "Нож" (собственно, внешнее сходство с "Булатом" также имеет место).

Танк Т-72АМТ

Tанк Т-64БМ "Булат"

А еще в 2011 году Украина заключила контракт на поставку в Эфиопию 200 танков Т-72Б, которые модернизируются до уровня Т-72УА1, включая оснащение новой динамической защитой "Нож".

Но как бы там не было, а большой заказ на экспорт - это не только загрузка отечественного предприятия работой, валютные поступления в страну, но и признание украинско оборонпрома на внешних рынках. А это, в перспективе, является залогом новых заказов.