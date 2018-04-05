Финансовые новости
- |
- 05.04.18
- |
- 15:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Спецназ или офисные воротнички. Кто заменит налоговую милицию
13:30 05.04.2018 |
Депутаты рассматривают три законопроекта о замене налоговой милиции. Чего ждать бизнесу?
Верховная Рада приблизилась к реформе силового блока ГФС. Единого видения на этот счет у депутатов нет: в парламенте зарегистрировано три разных законопроекта.
Основным считается вариант представителя БПП, главы налогового комитета Нины Южаниной (№8 157). Она предлагает жесткий вариант - подчинить новый орган Верховной Раде, наделить президента правом назначать/увольнять его директора, укомплектовать его силовым подраделением, дать доступ детективам к информации об экономической активности компаний и физлиц.
Ей оппонируют проекты депутатов от Самопомощи Татьяны Остриковой (№2361) и Андрея Журжия (№8157-1). Оба депутата предлагают создать исключительно аналитический орган без силового блока, который будет подчиняться Кабмину через министра финансов.
Еще один вариант готовит Кабмин, но его пока не внесли в Раду.
За последнюю неделю состоялось несколько публичных обсуждений будущей реформы. LIGA.net побывала на мероприятиях и записала самое интерсное.
В чем отличия законопроектов и какие риски они несут для бизнеса?
«Маски-шоу» стоп?
Южанина и Журжий предлагают создать Национальное бюро финансовой безопасности (НБФБ). В проекте Остриковой речь идет о Финансовой полиции, Кабмина - о Службе финансовых расследований (СФР). Журжий говорит, что взял за основу законопроект главы налогового комитета, но внес в него несколько принципиальных доработок.
«В названии уже заложен идеологический смысл: идея Южаниной предусматривает создание органа безопасности с силовым уклоном, такую себе реинкарнацию СБУ и экономической контрразведки, - говорит эксперт Реанимационного пакета реформ Владимир Петраковский. - Остальные концепции ограничивают новый орган чисто аналитической функцией».
Глава налогового комитета действительно против того, чтобы детективы Бюро оставались исключительно «белыми воротничками». За присутствие в составе СФР силового подразделения выступал и министр финансов Александр Данилюк.
Позиция главы налогового комитета основана на низкой эффективности других силовых органов в работе с экономическими преступлениями, поясняет соавтор законопроекта Южаниной Вячеслав Некрасов.
«Альтернативные проекты предлагают использовать силовой блок Нацполиции, - говорит Некрасов. - То есть у нас появится мощный доказательный базис, но у него просто не будет адекватного развития, зато добавится риск коррупции, несогласованности действий разных органов и «слива» информации преступникам».
В борьбе с экономическими преступлениями спецназ не нужен в принципе, возражает автор альтернативного проекта Андрей Журжий. Бизнес опасается, что при таком формате работы нового органа ничего не изменится и «маски-шоу» продолжатся, добавляет инспектор Совета бизнес-омбудсмена Алексей Спивак.
«Мы знаем, как сотрудники налоговой милиции приезжали с обысками к безобидным компаниям в полной амуниции и с автоматами. Единственный смысл - давить психологически, не допускать на место адвокатов и иногда даже воровать имущество, - рассказывает Журжий. - Вместо этого, новой структуре лучше бы озаботиться поиском хороших юристов, способных доказать факт преступления в суде».
Южанина не видит большой угрозы для бизнесу, поскольку в ее проекте основанием для проверки будет считаться факт неуплаты предприятием установленной части налогов.
«Была информация, что 98% предприятий сейчас добровольно и исправно платит налоги, - говорит Южанина. - Поэтому вопросов к большей части бизнеса у Бюро не возникнет. Единственный повод - трансфертное ценообразование и другие схемы по уклонению или манипуляциям с НДС».
По подсчетам Некрасова за счет аналитического инструментария нового органа количество контактных действий по отношению к компаниям сократится в 30 раз.
Кого проверять
Признаки, по которым НБФБ может подозревать компанию в манипуляциях, в законопроекте Южаниной прописаны нечетко. Как следствие, попасть в «разработку» Бюро может практически любое предприятие, считает член Общественного совета при Госфискальной службе Дмитрий Алексеенко.
Еще одна претензия к этому концепту - слишком широкие полномочия НБФБ, которые позволяют структуре проводить силовые проверки подозреваемых компаний еще до внесения материалов дела в Единый реестр досудебных расследований, говорит эксперт проекта «Вместе против коррупции» Святослав Дубина.
«Это очевидный коррупционный риск: Бюро может неограниченное время проверять подозреваемого несмотря на то, что процессуальный статус такой компании будет не определен, - поясняет Дубина.
Новая структура вообще не должна инициировать проверок бизнеса, считает Журжий. Без предварительных расследований и проверок орган не сможет предоставить основания для открытия производства против конкретного нарушителя, возражает Некрасов.
«Ограниченность полномочий - это главная причина, по которой Нацагентство по предотвращению коррупции потерпело фиаско, - уверена Нина Южанина. - Им трудно собирать доказательную базу, приходится каждый раз запрашивать информацию у десятков разных ведомств. Поэтому мы хотим, чтобы на платформе НБФБ появилась общая база данных, в которую будет стекаться информация из всех госструктур».
Чем именно должен заниматься новый орган? В его функционал необходимо включить дела о финансировании терроризма, которыми сейчас занимается СБУ и исключить очевидные преступления, такие как работа незаконных казино, отмечает депутат Татьяна Острикова.
В концепции Южаниной фокус НБФБ более широк и направлен на борьбу с уклонением от уплаты налогов и контрабандой, а также расследованием дел о хищении госсредств. Подследственность определяет процессуальный прокурор, у которого есть на это 24 часа, рассказывает глава налогового комитета.
«СБУ злоупотребляла статьями, связанными с контрабандой, в том числе, наркотиков, а также делами, связанными с гостайной - этот функционал нужно у них забрать, - отмечает Южанина. - По поводу хищений, мы уже условились с Арсеном Аваковым, что соответствующее подразделение в структуре МВД будет ликвидировано».
По словам Петраковского, в РПР опасаются, что НБФБ будет дублировать функции НАБУ, которое сейчас расследует хищение госсредствм и манипуляции с НДС. Южанина готова к дискуссии, допуская, что ко второму чтению ее проект в этой части изменится.
Кому работать
В законопроекте Южаниной прямо не говорится о ликвидации «экономических» отделов СБУ, Нацполиции и прокуратуры, отмечает Журжий. Также в документе необходимо прописать переходный период, в рамках которого ликвидируемые подразделения передадут имеющиеся дела новому органу, добавляет Спивак.
Ликвидация этих структур предусмотрена изменениями в уголовно-процессуальный кодекс, объясняет Южанина. В целом, подготовка новой структуры к полноценной работе займет около девяти месяцев, считает она.
Смогут ли в Бюро работать бывшие сотрудники налоговой милиции? Проект Южаниной не предполагает никаких ограничений. Острикова предлагает установить для них квоту в 30%. Журжий настаивает на полном запрете.
«В идеале нужно руководствоваться полным запретом по принципу НАБУ, - говорит Петраковский из РПР. - Там вообще запрещено работать всем, кто в течение последних пяти лет работал в аналогичных департаментах Нацполиции, СБУ, прокуратуры и даже Таможенной службы и ВСУ».
Мнения расходятся и относительно количественного состава нового органа. Проект Южаниной говорит о 4 тысячах сотрудников, Журжия - о 3 тысячах, Остриковой - о 1,5 тыс. В РПР считают предложение Южаниной «чрезмерным и неоправданным». Еще одно замечание: сотрудники НБФБ не только дублируют функции детективов НАБУ, но и имеют иммунитет от преследований по обвинению в коррупции, отмечает Петраковский.
Президент решает
Одна из ключевых претензий опонентов к проекту главы налогового комитета - роль президента, который не только создает конкурсную комиссию по выбору директора Бюро и назначает в нее своих людей, но и имеет право уволить его, если посчитает работу неэффективной, отмечает Петраковский.
«Это прямо нарушает Конституцию, в которой четко прописаны органы и их руководители, которых назначает президент, - говорит Петраковский. - Поэтому РПР выступает против любого его упоминания в этом законе».
Директора бюро президент выбирает из трех кандидатур, представленных конкурсной комиссией. Она, по проекту Южаниной, состоит из девяти человек - по три от парламента, Кабмина и президента. Уволить директора можно на основании отчета, который тот подает раз в год. Конкретные критерии эффективности работы Бюро в концепте Южаниной отсутствуют, комментирует вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз.
В проекте Остриковой конкурсная комиссия состоит из трех представителей Кабмина, остальных членов делегирует общественный совет и международные организации, такие как FATF. Похожую схему предлагает и депутат Журжий.
Ключевая структура в составе НБФБ - квалификационно-дисциплинарная комиссия. Она принимает жалобы на работу Бюро, а также назначает высший руководящий состав органа. В нее входит четыре человека от директора НБФБ, два - от Верховной Рады и один - от общественности.
«Этого недостаточно, общественность фактически лишена права контролировать и как-либо влиять на руководство Бюро, зато большинство сразу остается за людьми назначенного президентом директора, - считает Святослав Дубина. - Будет ли в таких условиях бюро расследовать дела, связанные с Администрацией президента?»
Южанина называет функцию президента «церемониальной». В остальном принцип отбора руководства, а также подотчетности Бюро скопирован с аналогичной процедуры у НАБУ, отмечает она.
«НБФБ - это орган, полностью отделенный от исполнительной власти, но чисто формально нам нужно, чтобы кто-то подписал назначение его директора, - говорит Южанина. - Сам директор берет на себя повышенную ответственность, поскольку единолично принимает конкретные решение по каждому делу. Для этого ему и нужно управленческое большинство».
Какой из проектов в итоге поддержат депутаты? Наибольшие шансы у концепции Нины Южаниной, которую поддержал и президент, говорит Журжий. «Нам хотелось бы видеть больше движения к компромиссу и меньше политических решений, - отмечает депутат. - Но коалиция, скорее всего, протянет пропрезидентский законопроект».
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Финляндия дала согласие на строительства Nord Stream 2 в своей исключительной экономической зоне
ТОП-НОВОСТИ
|Спецназ или офисные воротнички. Кто заменит налоговую милицию
|Варшава снижает накал в конфликте с Киевом
|До свидания из Амстердама. Почему Саакашвили разлюбил Украину
|Когда можно будет пить воду из крана?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Кому достанется iGov. Интервью с Дмитрием Дубилетом
|Курс доллара снижался на межбанке 4 апреля после вчерашнего роста
|По ком звонит Бубенчик. Зачем Горбатюк подставился делом об убийствах беркутовцев
|НАБУ выложило записи прослушки Холодницкого
|Почему местные власти подняли тарифы на тепло и воду, тогда как предприятия-лицензиаты НКРЭКУ этого не делали
|Встреча Трампа с лидерами стран Балтии: избранные цитаты
|Первая после европейских пасхальных каникул валютная торговля завершилась подорожанием доллара
Это интересно
|Браузер Google Chrome сканирует файлы на компьютерах пользователей
|Концепт-кар Essentia стал первым электрическим Genesis
|Xiaomi представила конкурента Siri и Google Assistant
|SEC обвинила в мошенничестве основателей Centra, получивших $32 млн за счет ICO
|В Google запатентован ноутбук с двумя дисплеями на крышке
|Создатель антивируса McAfee берет по $105 000 за твит о криптовалютах
|Китай будет проводить тестирование беспилотных автомобилей в 40 крупнейших городах