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Кредитование малого и среднего бизнеса становится драйвером банковского рынка - банкиры
Кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) становится драйвером банковского рынка, сообщила заместитель председателя правления банка "Глобус" Елена Дмитриева в ходе "круглого стола", проведенного "Финансовым клубом" в Киеве во вторник.
"МСБ становится драйвером кредитования, потому, что в этом сегменте качество портфеля в два раза лучше, чем качество портфелей корпоративных клиентов. 75% банков пошли в кредитование МСБ, и это хорошая тенденция", - сказала она.
По словам Е.Дмитриевой, в настоящее время банки стараются упростить процессы принятия решения для кредитования МСБ.
"Банки упрощают подход к анализу управленческой отчетности, стараются принимать решения на основании обычной отчетности, и банки пытаются сократить время рассмотрения заявок. Если раньше нормальным было рассмотрение заявок две недели, то сейчас два дня. Еще одна тенденция - развитие партнерских программ. Проблема процентных ставок никуда не ушла, а партнерская программа позволяет существенно снизить процентную ставку", - сказала она.
Как сообщила руководитель управления по работе с МСБ Пиреус Банка Светлана Баженова, с октября 2017 года по февраль 2018 года кредитный портфель кредитов МСБ в Украине увеличился на 25 млрд грн.
"С октября 2017 года по февраль 2018 года кредитный портфель кредитов МСБ в Украине увеличился на 25 млрд грн. При этом рост доли кредитов МСБ в общем портфеле кредитов бизнесу в банках Украины вырос с 51% до 52% в общем портфеле кредитования. Рост был в основном сгенерирован кредитами компаниям малого и среднего бизнеса. Рост кредитов со сроками от одного до пяти лет составил порядка 16 млрд грн - то есть он был драйвером прироста кредитного портфеля за это время. При этом кредиты в оборотный капитал выросли лишь на 6 млрд грн", - сказала она.
Заместитель директора департамента МСБ Укргазбанка Семен Пускай, в свою очередь, отметил важность программ по поддержке развития МСБ.
"Мы оптимистично смотрим на будущее сегмента МСБ, поскольку у этого направления сейчас много помощников. Есть государство, которое ведет программы по удешевлению кредитов для аграриев. Также мы видим активное участие международных финансовых организаций, таких как Немецко-украинский фонд, ЕИБ, IFC. После децентрализации начали включаться муниципалитеты, которые удешевляют кредитные ставки и поддерживают бизнес в своем регионе... На сегодняшний день подписанных и задекларированных с муниципалитетами программ достаточно много, но нужно, чтобы эти программы заработали. Как только они заработают, будет удешевление ставок", - сказал он.
Как сообщила директор департамента малого и среднего бизнеса банка "Пивденный" Нина Тараненко, программы по поддержке МСБ активно развиваются, однако многие предприниматели относятся к ним с недоверием.
"Мы активно заключаем и с городом, и с областью в такие программы, но можем сказать, что не все клиенты способны работать таким образом. Многие боятся дополнительных проверок со стороны государственных органов. Поэтому, нам нужно активно работать с госорганами, и убеждать бизнес, что государство действительно может оказать поддержку. Такие программы интересны, они носят целевой характер", - сказала она.
Директор департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банка Геннадий Заря также отметил важность госпрограмм для поддержки развития МСБ.
"Для того, чтобы рентабельность малого и среднего бизнеса была больше, нужны на уровне государства программы, которые "а": являются дотационными; "б": стимулирующими. Кроме того, необходимы программы по поддержке экспорта украинских малых и средних предприятий ", - сказал он.
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