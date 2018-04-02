Украинцев переведут на новые правила оплаты газа: как все будет работать

Константин Симоненко / UBR.ua

Потребителям газа нужно приготовиться к новым правилам расчета стоимости услуг по доставке газа, которые разработали в Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Прошлогодние попытки ввести абонплату за газ потерпели фиаско, встретив резкую критику как со стороны потребителей, так и со стороны правительства. Прежде всего, из-за опасений, что новый тариф за содержание сетей приведет к значительному повышению расходов на оплату газа.

Новая методика, как утверждают представители регулятора, почти не повлияет на размер платежей населения - самой чувствительной категории потребителей. Особенно в регионах, где доля промышленных потребителей невелика.

В чем проблема

Украинский закон о рынке газа, по аналогии с европейскими нормами, предполагает разделение на поставщиков товара (газодобывающие предприятия) и тех, кто доставляет этот товар потребителю (облгазы). Соответственно, должны быть разделены и платежи - за газ как товар и стоимость его доставки. Сейчас обе эти составляющие «зашиты» в общем тарифе на газ для населения - 6957,9 грн. за тысячу кубов.

При этом стоимость газа определяет Кабмин, а цену его доставки - НКРЭКУ.

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По словам замдиректора департамента по урегулированию отношений в нефтегазовой сфере НКРЭКУ Оксаны Кривенко, тариф для любых видов регулирования сейчас определяется как затраты компании, разделенные на единицу услуги или товара. Именно знаменатель в этой формуле влияет на степень перераспределения затрат на содержание сети при оплате ее потребителями. Затраты разделяются на тех потребителей, которые создают эти затраты.

Постановлением НКРЭКУ №236 от 25 февраля 2016 года утвердили методику расчета тарифа на распределение газа в зависимости от присоединенной мощности потребителя. И с 1 апреля 2017 года утратила свое действие методика расчета, основанная на объемах потребления.

То есть, населению предлагалось бы платить за сам факт подключения к сети, исходя из мощности счетчика, установленного в доме. Вне зависимости от фактического потребления. Поскольку нет счетчиков с низкой мощностью 1,2 куба в час (именно столько может максимально потребить газовая плита), потребителям пришлось бы платить за большую мощность, которой они никогда не могли бы воспользоваться. Кроме того, на абонплату не распространялась субсидия.

Позднее методику расчета попытались улучшить, исходя не из максимальной присоединенной мощности, то есть максимального потребления газа всеми приборами потребителя, а на основе заказанной мощности. Ее определили в 1,2 куба в час, независимо от наличия счетчика. Однако и это решение не было принято.

Поэтому в прошлом году НКРЭКУ не могла принять или изменить любую из составляющих тарифа облгазов, которые не могли повысить свои расценки даже если для этого существовали реальные предпосылки. Например, за это время Кабмин ввел плату за использование государственных газораспределительных систем.

«С тех пор дважды поднималась минимальная зарплата, не говоря об энергоносителях и других затратах. В результате разваливается работа газораспределительных компаний. Они переходят на неполную рабочую неделю, сокращают персонал и грозят возможными авариями в сетях, если им не дадут возможность собирать деньги в нужных объемах для поддержания работоспособности системы газоснабжения», - заметила директор департамента НКРЭКУ Татьяна Рябуха.

Представители облгазов говорят, что им уже все равно, как именно будет выглядеть формула расчета тарифа - главное, чтобы она была и компании могли бы представлять регулятору свои расчеты для необходимых корректировок платы за распределение газа.

Что предлагают

Поэтому регулятор предлагает временно - на один год - вернуться к прежней системе расчета тарифа на основе фактического потребления ресурса.

«Мы хотим доработать методику по мощности, чтобы окончательно урегулировать вопрос. Временная методика предлагает ввести на год определение тарифов на распределение газа на основе объема потребления. Предусмотрено колебание запланированного тарифного дохода по системе затраты +. Перечень расходов будет идентичен методологии по плате за мощность. Например, оплата услуг оператора ГТС, средняя зарплата и уровень инфляции», - говорит Ольга Кривенко.

Поэтому сейчас, как убеждают чиновники, для потребителя концепция тарифообразования останется неизменной. Как он платил гривной за потребленные кубометры газа, так и будет платить.

«Изменится концепция общего тарифа. Сейчас в каждой области разные тарифы на распределение газа. Например, на Закарпатье на распределение газа тариф составляет примерно 720 грн. за тысячу кубов. А в Киеве около 250 грн. за тыс. кубов. Но так как этот тариф на распределение «зашит» в составе единой цены газа для бытового потребителя (6957,9 грн/тыс. кубов), то этой разницы никто из украинцев не замечает», - пояснил UBR.ua заместитель директора департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере НКРЭКУ Антон Гудаченко.

По его словам, формально сейчас и стоимость распределения газа должна быть одинаковой для разных регионов (730 грн. за тысячу кубов), а разница компенсируется только тарифом по транспортировке магистральными газопроводами. То есть, в Киеве «Укртрансгаз» зарабатывает больше, а в Закарпатье почти ничего не получает.

Такая концепция сильно ограничивает каждую область. Во-первых, «Укртрансгаз» может недополучить в ключевых регионах (если вдруг потребление упало ниже прогноза), а там, где почти ничего не зарабатывает не сможет получить достаточно денег для компенсации потерь даже если там потребление вырастет.

Поэтому предлагают отойти от общего единого тарифа на распределение, а установить для каждой области свой.

«От общей цены газа - это сейчас 7,5%. В каких-то областях он будет больше, а где-то меньше. Если говорить о кубометрах, то все будет зависеть от структуры потребления: где-то больше промышленных потребителей, а где-то бытовых», - объяснил Антон Гудаченко.

Например, на Западной Украине промпредприятий мало и в том же Закарпатье на население приходится около 80% всего потребления газа. Соответственно, сеть большая, а объемы потребления газа небольшие. Поэтому знаменатель в формуле будет меньше и результат (тариф) будет выше, чем в других областях.

Там, где больше промпотребителей, тем легче будет населению, так как за счет перекрестного субсидирования основной удар повышения примут на себя предприятия. При этом сами тарифы будут утверждаться позже, когда примут методологию.

«Речь идет примерно о 70 копейках на кубе. В каких-то областях тариф вырастет на 20 копеек, а где-то может и снизится на ту же сумму. Кроме того, Кабмин может понизить цену газа», - успокаивают чиновники.

Глава Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко называет это пустыми обещаниями. В первую очередь потому, что еще ни разу цены на коммуналку не уменьшали. А во-вторых, нет никаких гарантий, что повышение тарифа пойдет именно на развитие облгазов, а не будет выведено в пользу смежных бизнесов их владельцев. Ведь система контроля за этим отсутствует.

По его словам, если будет гарантия, что деньги потребителей пойдут на обслуживание сетей, то потребители с пониманием отнесутся к этому.

«Мы предложили свою методику (вернуться к тарифу по объемам). Как только соберется кворум НКРЭКУ, это решение будет вынесено одним из первых на утверждение. Чтобы наконец ввести адекватные тарифы на распределение газа. Но это не будет полностью идентичный порядок образца 2002 года, а усовершенствованный документ», - отметила Татьяна Рябуха.

Напомним, в конце марта Президент Порошенко уволил двух членов Нацкомиссии, и она снова лишилась кворума для проведения заседаний. Комиссия по отбору новых членов регулятора 23 марта только обнародовала рейтинг из 47 кандидатов. Они должны пройти спецпроверку, после чего номинационная комиссия сможет подать список отобранных кандидатов президенту. В состав НКРЭКУ должно входить семь членов, включая главу регулятора.