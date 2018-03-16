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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как украинцы смогут менять поставщика электроэнергии

08:20 16.03.2018 |

Новости ТЭК

 Константин Симоненко / UBR.ua

Начиная с июля 2018 года, украинцы могут уже начинать подыскивать себе нового поставщика электроэнергии. А со следующего года - заключать договора с новыми продавцами. По новому закону «О рынке электроэнергии» до середины декабря все облэнерго должны отделить поставку (продажу) энергии от ее распределения. То есть монополистом останется только оператор электросетей, а вот саму энергию можно будет покупать у кого угодно. Поставщик, выделенный из облэнерго, станет лишь одной из подобных компаний. И оператор сетей обязан предоставить равный доступ всем поставщикам, у которых есть лицензии.

Процедура смены поставщика прописана в правилах розничного рынка электроэнергии, которые были приняты НКРЭКУ 14 марта 2018 года.

Но это только формально, так сказать, на бумаге. Ведь право выбора поставщика ничего не значит, если выбирать будет не из кого. Например, сейчас на рынке газа, где такая же реформа стартовала несколько раньше, цена для населения устанавливается государством и потому от смены поставщика потребитель ничего не выигрывает.

Правила переходного периода

Наиболее вероятно, что скудость выбора новых поставщиков на время переходного периода, который закончится в 2020 году, не слишком изменит картину поставок электроэнергии населению.

Как рассказал заместитель директора департамента Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Антон Гудаченко, смена поставщика - это право потребителя, а не его обязанность.

Поэтому тем, кто не захочет менять поставщика или не найдет альтернативу, местные компании от облэнерго будут поставлять свет по регулируемому тарифу, который утверждается НКРЭКУ. Эта же компания будет считаться «поставщиком универсальной услуги» и не сможет задирать цену как ей вздумается. А после окончания переходного периода поставщики универсальных услуг будут выбираться на открытом конкурсе.

Поставщик универсальной услуги обязан поставлять населению и мелкому бизнесу электроэнергию и не может отказать, будучи обязанным заключить договора со всеми физлицами.

«Вы не можете сменить универсального поставщика. Потому что он действует на определенной территории, закрепленной за ним. Например, житель Львова не сможет сменить условный «Львовэнергопостач» на «Киевэнергопостач»», - объяснил Гудаченко.

Но если на рынке того же Львова появится поставщик электроэнергии по нерегулируемому тарифу и его предложение заинтересует людей, то бытовой потребитель сможет сменить поставщика.

То есть, фактически бытовые потребители смогут выбирать себе поставщика только с 2020 года. Зато бизнес почти наверняка попытается перейти на договора с другими компаниями.

«В Польше все местные «облэнерго» были уверены, что их клиенты так и останутся за ними. Но после внедрения новой модели рынка почти 60% юридических лиц сменили своих поставщиков», - рассказал и.о. гендиректора ПАО «Хмельницкоблэнерго» Олег Козачук.

Впрочем, и после 2020 года население, вероятно, не слишком будет торопиться к смене поставщика.

Отсутствие интереса

Как сообщила директор департамента энергосбытовой политики ООО «Укрэнергоконсалтинг» Наталья Костышева, пока нет нормативки по регулированию работы независимого поставщика. Поэтому выделить компанию можно, но это не решит проблему так называемой универсальной поставки самой инертной массе потребителей - населению.

По ее словам, у некоторых облэнерго доля таких потребителей доходит до 70%.

«Потребитель со своими 150 КВт в месяц не хочет бегать по рынку, чтобы сэкономить мизерные суммы. Поэтому сейчас надо не заваливать граждан обилием новых договоров, правил и т.п. А обеспечить им максимально комфортный переход к новой модели рынка. Иначе пойдет неприятие реформы», - уверена Костышева.

Об этом говорит и международный опыт. В Германии, Испании, Португалии, Ирландии активность во время реформы проявили не более 20% населения. Остальные остаются клиентами коммунальных компаний с не самыми низкими тарифами. Зато они им привычны и понятны.

Потребителю сложно понять все финансовые составляющие цены электроэнергии. Потому что до сих пор он имел дело только с конечным тарифом за киловатт. Но в нем заложены и цена самой энергии, и стоимость ее транспортировки, и налоги, и прочие расходы.

НКРЭКУ публикует на своем сайте эти составляющие, но вряд ли большинство потребителей интересуется ею. Человек должен привыкнуть к тому, что энергию он может купить у альтернативного поставщика.

Однако с появлением привлекательных предложений, например, низкой ценой, с хорошими условиями, удобным обслуживанием и разного рода акциями потребители начнут задумываться и выбирать лучшего поставщика электроэнергии для себя. Как это происходит на рынке, например, на рынке телекоммуникационных услуг.

«Например, компания может предложить отсрочку платежа. Другое дело, что поставщики будут мало заинтересованы в бытовых потребителях. Им интересны те, кто много потребляет и способен платить ежемесячно или даже подекадно, то есть юрлица и крупные предприятия», - считает Антон Гудаченко.

Остается не до конца решенным также вопрос, будет ли потребитель вынужден заключать два контракта (один - с поставщиком, другой - с оператором распределительных сетей), имея в платежке два отдельных тарифа. Ведь платить придется двум юрлицам - за энергию как товар и за услуги по ее распределению.

Два счетчика или два договора

Эксперты говорят, что это необязательно будет две платежки. Сейчас в законе не предусмотрен механизм разделения платежа для бытовых потребителей.

Поэтому в НКРЭКУ не говорят о двух платежках после того, как произойдет отделение распределительных сетей от поставщиков энергии. Пока речь идет лишь о более детальной расшифровке платежа. Это может быть даже не две, а пять строчек, где подробно будут расписаны все составляющие тарифа за свет. Но его общий размер не изменится.

«А вот если потребитель сменит поставщика электроэнергии, то он будет получать счета уже от новой компании. В будущем новая модель рынка предусматривает так называемые компонентные предложения. То есть, продавец электроэнергии может взять на себя труд по проведению расчетов с компанией-владельцем электросетей», - говорит Антон Гудаченко.

То есть, у плательщика будет не две платежки, а два договора: о покупке энергии и о ее распределении. И если он захочет, то может передать свои финансовые обязательства перед распределительной компанией на поставщика энергии. Это желание закрепляется в договоре с поставщиком. А уже тот информирует распределительную компанию о том, что все расчеты с ней будет проводить он.

Это тоже может стать одним из способов для поставщиков бороться за потребителей. Например, компания может предложить на полгода скидку, взявшись оплачивать услуги по распределению. Это так называемое сложное предложение.

«В будущем мы ожидаем, что таких вариантов предложений может быть много», - говорят в НКРЭКУ.
 

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