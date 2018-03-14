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НКРЭКУ утвердила 3 кодекса и 3 правила, необходимые для внедрения нового рынка электроэнергии
11:27 14.03.2018 |
Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила 3 кодекса и 3 правила, которые необходимы для внедрения Закона Украины "О рынке электрической энергии".
Соответствующие решения были приняты на заседании комиссии в среду, передают Українські Новини.
В частности, НКРЭКУ утвердила Кодексы системы передач, систем распределения и коммерческого учета электрической энергии и проекты Правил рынка, рынков "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточного (ВСР), розничного рынка электрической энергии.
Правила рынка определяют порядок регистрации участников рынка, порядок и требования к обеспечению выполнения обязательств по договорам о урегулировании небалансов электроэнергии, правила балансировки, правила функционирования рынка вспомогательных услуг, порядок проведения расчетов на балансирующем рынке и рынке вспомогательных услуг, порядок выставления счетов, порядок внесения изменений в правила рынка, положение о функционировании рынка при возникновении чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе (ОЭС) Украины.
Правила рынков "на сутки вперед" и внутрисуточного определяют взаимоотношения, возникающие между участниками РСВ/ВСР и оператором рынка, в частности, определяют порядок регистрации участников РСВ/ВСР, порядок и требования к обеспечению выполнения обязательств по договорам купли-продажи электрической энергии на РСВ и ВСР, порядок организации и проведения торгов РСВ и торгов ВСР, порядок определения цены на электрическую энергию, порядок проведения расчетов на РСВ и ВСР, порядок определения стоимости услуг оператора рынка и порядок ее оплаты, порядок раскрытия информации и обнародования информации, порядок урегулирования споров между оператором рынка и участниками РСВ/ВСР.
Правила розничного рынка электрической энергии регулируют взаимоотношения, возникающие при купли-продаже электрической энергии между электропоставщиком и потребителем, а также их взаимоотношения с другими участниками розничного рынка электрической энергии.
Кодекс системы передачи - свод требований и правил, регулирующих взаимоотношения оператора системы передачи и пользователей системы передачи по планированию, развитию и эксплуатации (в том числе оперативно-технологического управления) системы передачи в составе ОЭС Украины, а также присоединение и доступ к системе передачи.
Кодекс систем распределения предусматривает основные принципы осуществления деятельности по распределению электрической энергии, функции, права и обязанности оператора системы распределения, порядок отделения и установления независимости оператора системы распределения, порядок распределения электрической энергии электрическими сетями основных потребителей, порядок развития систем распределения.
Кодекс коммерческого учета электрической энергии - документ, который определяет основные положения по организации коммерческого учета электрической энергии на рынке электрической энергии, права и обязанности участников рынка, поставщиков услуг коммерческого учета и администратора коммерческого учета по обеспечению коммерческого учета электрической энергии, получение точных и достоверных данных коммерческого учета и их агрегации (объединения), порядок проведения регистрации поставщиков услуг коммерческого учета, точек коммерческого учета и регистрации автоматизированных систем, которые используются для коммерческого учета электрической энергии.
Как сообщали Українські Новини, в апреле 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект о рынке электроэнергии.
8 июня 2017 года Президент Петр Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии.
Данный закон был разработан совместно с Европейским энергетическим сообществом, был одобрен Европейским Союзом и американскими партнерами и поддержан мировыми антикоррупционными организациями.
Новая модель рынка будет состоять из рынка двухсторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного, балансирующего, розничного, а также рынка вспомогательных услуг.
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