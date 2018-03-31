Украинскую еду проверят на всех этапах: магазин, доставка и производство

Константин Симоненко / UBR.ua

С апреля Госпродпотребслужба сможет без лишних разглагольствований развернуть масштабную ревизию.

Со следующей недели производителям и импортерам пищевых продуктов придется привыкать к новым правилам контроля качества продтоваров. 4 апреля, когда вступят в силу нормы закона №2042-VIII о госконтроле соблюдения законодательства о пищевых продуктах, проверки станут внезапными для всех субъектов рынка. А это не только производители, но и транспортные компании, а также торговые точки и даже агропредприятия (например, поставщики кормов). То есть, вся цепочка производства продуктов питания.

Европейские принципы

Закон внедряет европейские принципы контроля, когда государство перестает диктовать предприятиям, что и как производить, а лишь контролирует, чтобы выпускаемая продукция была безопасной для человека.

«Этот закон прежде всего направлен на то, что в первую очередь производитель несет ответственность за безопасность товара. Это касается также кормовой базы и вплоть до готового продукта на полке. На всех этапах могут быть проверки. При этом для импортных товаров устанавливаются точно такие же требования по качеству, как и для отечественных, что призвано исключить поставки в Украину того, что нельзя есть европейцам», - рассказала заместитель директора компании «ПроАгро Груп» Мария Колесник.

То есть, технические условия выпуска продукции, системы контроля качества и организации производства - полностью забота самого предприятия. И проверять, по словам экспертов, будут то, что в своих документах заявил производитель. Теперь само предприятие должно разработать меры контроля и работу всех подразделений, чтобы выпускаемая продукция была безопасной.

Как уже сообщала замначальника управления-начальник отдела безопасности пищевых продуктов Госпродпотребслужбы Оксана Новохатня, прежде проверки бизнеса проводились раз в 2-5 лет, а теперь контроль станет риск-ориентированным и будет проводиться с периодичностью, достаточной для достижения целей этого закона - повышения качества продуктов.

Проверки, в том числе плановые (но тоже без предупреждения) будут проводиться в зависимости от степени риска. Например, торговля фасованными продуктами или мороженым мясом представляют меньшую опасность, чем места реализации свежего мяса.

При выявлении нарушений производителям некачественной или фальсифицированной продукции грозят штрафы до 70 тыс. грн.

«Штраф в несколько десятков тысяч гривен для крупного производителя - это как укус комара. Но если комары будут кусать со всех сторон и круглый год, то проще будет выпускать качественный продукт и класть в него то, что на самом деле пишется, а не заменять его какими-то другими ингредиентами», - заметил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Причем такие проверки могут быть не только на производстве. Например, нередко бывает, что товар портится во время перевозки или неправильного хранения в магазине.

Тогда, по словам Марии Колесник, чтобы выяснить виновного будет проверятся вся цепочка. Если во время перевозки или хранения продукта - будет отвечать магазин или перевозчик.

Чтобы сократить случаи возможной коррупции в ходе инспекций новый закон предусматривает видеофиксацию ревизии. Кроме того, в рейдах могут участвовать представители общественных организаций по защите прав потребителей.

Впрочем, как отмечает Мария Колесник, штрафы помогут лишь в том случае, когда репутационные риски для компаний окажутся выше, чем суммы штрафов или взяток за их неприменение.

«За границей важнее не штрафы, а что скомпрометированный товар перестанут покупать. Нашим людям пока все равно, они смотрят только на цену, даже после обнародования информации о нарушениях. Поэтому на первых порах может оказаться, что проще заплатить проверяющим», - говорит эксперт.

Что это дает потребителям

До сих пор потребители формально имели право на защиту своих конституционных прав на потребление качественных продуктов. Но, как отмечает член правления общественной организации «Споживча довіра» Елена Куликова, для их отстаивания приходится проводить целые мини-расследования.

«Потребитель должен написать жалобу. Приложить чек и указать адрес и название места, где произошло нарушение. Бывает, что получить информацию о субъекте невозможно», - признала Куликова.

Но даже в случае принятия жалобы приходилось ждать по несколько месяцев пока проверяющие согласуют будущую инспекцию со всеми ведомствами (МЭРТ, Минагропрод, Госрегуляторная служба). А плановые проверки были ограничены мораторием, который до недавних пор запрещал такие инспекции без жалобы потребителей.

Теперь же инспекторы Госпродпотребслужбы могут действовать более оперативно. Они также уполномочены отбирать образцы пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований, например, на наличие немолочных жиров в молочных продуктах.

«Сейчас проверка одного образца масла стоит 2 тыс. грн. Это дорого для потребителя. Но уже есть практика, когда потребитель обращается к общественной организации и по мере возможности ему помогают с оплатой», - говорят защитники потребителей.

Как поясняет Алексей Дорошенко, теперь инспекторы будут приходить, отбирать образцы, отправлять в лабораторию на экспертизу. Если найдут нарушения в составе или маркировке (написано одно, а в продукте - другое) - штраф.

Как только потребители почувствуют свою защищенность, они станут активнее требовать и потреблять более качественные продукты.

Впрочем, как утверждает старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец, надеяться, что на вашу жалобу отреагируют, можно. Но следует помнить, что у проверяющих нет прямо прописанной в законе обязанности выйти на проверку. Они могут удовлетвориться письменным объяснением предприятия торговли или сферы производства.

А потому не стоит расслабляться и быть готовыми отстаивать свои права, чтобы тем самым помочь остальным потребителям. Ведь информацию о проведенной работе и выявленных нарушениях Госпродпотребслужба обязана будет доводить до ведома широкой общественности, в том числе на своем сайте.