Курс доллара на межбанке ускорил рост из-за ПУМБа

Елена Лысенко / UBR.ua

Курсовой всплеск на межбанке завершился резким подорожанием доллара - на 13,5 копеек: 28 марта торги закрылись в рамках 26,45-26,46 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Совокупно с начала надели валютный курс прибавил 17 копеек.

Со вчерашнего дня финансисты настраивались на получение НДС и ждали крупного размещения Минфином валютных облигаций. Рассчитывали, что именно эти факторы станут определяющими для торгов, однако на первый план вышел совсем другой момент, неожиданный для большинства - покупки ПУМБа.

Обслуживая горно-металлургическую группу «Метинвест», банк Рината Ахметова всегда был главным действующим лицом межбанка - крупным продавцом валюты. Его суточный объем продаж оценивается в среднем в $30-35 млн. Сегодня рынок его не получил. Казначеи рассказывают, что ПУМБ не только не вышел продавать доллар, но даже стал на скупку валюты. Вероятно, она потребовалась под выплаты процентов по еврооблигациям «Метинвеста» со сроком погашения 31 января 2021 г., которые группа предложила выкупить у инвесторов на прошлой неделе.

Приобретения ПУМБа сильно взвинтили безналичные котировки, которые на пике, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, достигали 26,44-26,48 грн./$. Немного откатить их помогли лишь продажи Нацбанка по запросу лучшего курса. Он не сильно торопился, вышел на рынок на максимальных курсах, и продал порядка $16 млн. В среднем по 26,45 грн./$. Это немного успокоило межбанк, хотя на нем и остался отложенный спрос.

Кроме НБУ торговлю пытались поддержать госбанки: поначалу доллар продавали Укрэксимбанк с Приватбанком, а к вечеру к ним присоединился еще и Укргазбанк. Еще из числа валютных продавцов выделяли Райффайзен Банк Аваль и ING Bank. Общий объем торгов вырос со вчерашних $376,64 млн. до $388,04 млн.

Вчерашние факторы также влияли на расстановку валютных сил, хотя не так серьезно, как ситуация с ПУМБом.

«Повышенный валютный спрос рынка также связан с новыми вливаниями возмещений НДС крупным экспортерам. Еще на активность торгов влияют завершение финансового месяца и необходимость проплат по результатам вчерашнего аукциона Минфина, на котором были размещены ОВГЗ на $669,5 млн. и 2,7 млрд грн», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

За безналичными ценниками подтянулись и курсы в кассах банковских отделений.

«Наличный рынок вырос вслед за межбанком, но пока отстает по котировкам: утренний уровень курсов был 25,21-26,27 грн./$, к середине дня они поднялись до 26,31-26,37 грн./$», - уточнил Куринной. Максимальная цена доллара на продаже людям достигала сегодня 26,80 грн./$.

Что дальше

Главный вопрос завтрашнего дня - позиция ПУМБа на рынке. Продолжит ли банк активно покупать валюту или может даже начнет что-то продавать. От этого будет зависеть старт торгов.

«В четверг рынок может открываться в рамках 26,42-26,50 грн./$, и дальнейшее движение будет зависеть от объема валютного предложения. К тому же сработает праздничный фактор, поскольку католический мир на этой неделе празднует Пасху. В пятницу не будут работать европейские рынки, а понедельник еще и американский. Потому украинские компании постараются закрыть максимум внешнеэкономических платежей именно завтра. Активность на межбанке должна быть большой», - спрогнозировал Юрий Гриненко.

«В Европе пятница и понедельник будут не рабочими днями, в связи с Пасхой. Предложение валюты может стать меньше», - вторит ему начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Без ПУМБа банки будут рассчитывать на поддержку от Нацбанка. Хотя все уже изучили его тактику продаж доллара на максимальных курсах после подорожания валюты не менее чем на 10 копеек.

С нацбанковскими валютными продажами банкиры надеются на фиксацию текущих ценников межбанка.

«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,350-26,45 грн./$», - спрогнозировал Олег Куринной.