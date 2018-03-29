Финансовые новости
- |
- 29.03.18
- |
- 03:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Взаимный гешефт. Зачем Украине ЗСТ с Израилем
20:12 28.03.2018 |
Зона свободной торговли с Израилем позволит увеличить взаимную торговлю, приток валюты и даже несколько снизить цены в Украине.
Документ, который планируют подписать в ближайшее время, удешевит торговлю между странами путем отмены либо сокращения ввозных пошлин, а уменьшение бюрократии на границе означает, что деловые контакты пойдут быстрее. Ожидаемый результат - увеличение нашего экспорта.
К этому уже есть все предпосылки. В 2017 г. украинские предприятия экспортировали в Израиль товаров и услуг на $781,2 млн, что на 19,1% больше 2016 г. В частности, продали 245 новых товаров, больше всего выросли поставки агропродукции.
В первую очередь от этого выиграет отечественная промышленность и перерабатывающие производство, считают в Минэкономики.
Как это работает
Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Израилем предусматривает отмену ввозных пошлин на 80% промышленных товаров из Украины или сразу, или в течение переходного периода от трех до семи лет. Оно также распространяется на аграрную продукцию, но в этом сегменте предусмотрены квоты. Таким образом, украинские производители смогут дешевле реализовать свою продукцию в Израиле, а значить, и нарастить продажи. Наш бизнес на Земле Обетованной получит большое конкурентное преимущество перед многими экспортерами из других стран, ведь в этой стране достаточно закрытый рынок с высокими ставками таможенных пошлинами, в частности на сельскохозяйственную продукцию.
А Украина откроет 70% рынка промышленных товаров для израильских производителей и тоже отменит или снизит пошлины на ряд сельскохозяйственных товаров (в том числе сезонные овощи и фрукты) сразу после вступления в силу соглашения о ЗСТ, на некоторые - в течение трех-пяти лет. Частично снизиться тарифы на некоторые сезонные овощи и фрукты из Израиля.
Дополнительная валюта и инновации
Украине выгодна свободная торговля с Израилем, потому что у нас с этой страной позитивное торговое сальдо: за прошлый год мы продали израильтянам товаров и услуг на $781 млн., а купли - на $192 млн. В топе нашего экспорта зерновые и металлы, а импорта - химическая продукция.
Но Израиль может дать нашей экономике больше - новый импульс развития в контексте инновационных производств, сатрапов в сфере информационных технологий и биотехнологий. Именно поэтому политикам нужно не забыть сделать акцент в Соглашении о ЗСТ между нашими странами на свободном движении услуг.
В целом потенциал ЗСТ между Украиной и Израилем можно оценить в $3 млрд. А если бы так случилось в 2017 г., то у нас, возможно, уже не было негативного сальдо текущего баланса (когда покупаем больше, чем продаем на $2 млрд). По-простому - валюты в стране было бы достаточно, чтобы не занимать ее на внешних рынках и не переживать за курс гривни.
Выгода людям
Либерализация торговли между странами должна привести к снижению трат производителей и распространителей, тогда они смогут продавать товары и услуги дешевле, не теряя в выгоде. Так, если Украина снизит пошлины на сезонные фрукты и овощи из Израиля - они подешевеют и на украинском рынке. К примеру, дополнительное предложение израильских авокадо, скорее всего, толкнет цены вниз. Похожий эффект был в 2016 г., когда из-за отказа России от турецкой продукции все эти "помидоры Эрдогана" хлынули в Украину.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке ускорил рост из-за ПУМБа
ТОП-НОВОСТИ
|Взаимный гешефт. Зачем Украине ЗСТ с Израилем
|В Европе дороги и мосты оборудуют для переправки танков
|Человек системы. Что ждет антикоррупционеров после избрания Мангула главой НАПК
|Порошенко одобрил эвакуацию полицией препятствующих движению транспорта припаркованных автомобилей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Стройки хотят проверять по-новому, чтобы раньше выявлять недостатки
|Онлайновый офшор. Где прячутся миллионы и как обманывают покупателей
|Украина и Израиль завершили переговоры по созданию ЗСТ
|Как банки пострадали от перехода на евростандарт
|Коломойский устраивал фейковые слушания против НБУ в подвале Капитолия — СМИ
|Затопление радиоактивной шахты: Как в ДНР устраивают экологическую катастрофу
Это интересно
|Google запретила несертифицированным Android-устройствам использовать свои сервисы
|В Китае начался выпуск электромобиля Denza 500
|В США подали в суд на BMW из-за дизельного скандала
|Xiaomi Mi Mix 2S: старый дизайн, новый процессор и камера с искусственным интеллектом
|Samsung и KDDI провели успешные полевые испытания 5G-связи
|Флагманский седан Cadillac CT6 обновился и получил заряженную версию c V8
|Amazon активно обсуждает с банками вопросы разработки специальных банковских счетов для своих клиентов