Взаимный гешефт. Зачем Украине ЗСТ с Израилем

Алексей ШЕВНИН / Деловая столица

Зона свободной торговли с Израилем позволит увеличить взаимную торговлю, приток валюты и даже несколько снизить цены в Украине.

Документ, который планируют подписать в ближайшее время, удешевит торговлю между странами путем отмены либо сокращения ввозных пошлин, а уменьшение бюрократии на границе означает, что деловые контакты пойдут быстрее. Ожидаемый результат - увеличение нашего экспорта.

К этому уже есть все предпосылки. В 2017 г. украинские предприятия экспортировали в Израиль товаров и услуг на $781,2 млн, что на 19,1% больше 2016 г. В частности, продали 245 новых товаров, больше всего выросли поставки агропродукции.

В первую очередь от этого выиграет отечественная промышленность и перерабатывающие производство, считают в Минэкономики.

Как это работает

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Израилем предусматривает отмену ввозных пошлин на 80% промышленных товаров из Украины или сразу, или в течение переходного периода от трех до семи лет. Оно также распространяется на аграрную продукцию, но в этом сегменте предусмотрены квоты. Таким образом, украинские производители смогут дешевле реализовать свою продукцию в Израиле, а значить, и нарастить продажи. Наш бизнес на Земле Обетованной получит большое конкурентное преимущество перед многими экспортерами из других стран, ведь в этой стране достаточно закрытый рынок с высокими ставками таможенных пошлинами, в частности на сельскохозяйственную продукцию.

А Украина откроет 70% рынка промышленных товаров для израильских производителей и тоже отменит или снизит пошлины на ряд сельскохозяйственных товаров (в том числе сезонные овощи и фрукты) сразу после вступления в силу соглашения о ЗСТ, на некоторые - в течение трех-пяти лет. Частично снизиться тарифы на некоторые сезонные овощи и фрукты из Израиля.

Дополнительная валюта и инновации

Украине выгодна свободная торговля с Израилем, потому что у нас с этой страной позитивное торговое сальдо: за прошлый год мы продали израильтянам товаров и услуг на $781 млн., а купли - на $192 млн. В топе нашего экспорта зерновые и металлы, а импорта - химическая продукция.

Но Израиль может дать нашей экономике больше - новый импульс развития в контексте инновационных производств, сатрапов в сфере информационных технологий и биотехнологий. Именно поэтому политикам нужно не забыть сделать акцент в Соглашении о ЗСТ между нашими странами на свободном движении услуг.

В целом потенциал ЗСТ между Украиной и Израилем можно оценить в $3 млрд. А если бы так случилось в 2017 г., то у нас, возможно, уже не было негативного сальдо текущего баланса (когда покупаем больше, чем продаем на $2 млрд). По-простому - валюты в стране было бы достаточно, чтобы не занимать ее на внешних рынках и не переживать за курс гривни.

Выгода людям

Либерализация торговли между странами должна привести к снижению трат производителей и распространителей, тогда они смогут продавать товары и услуги дешевле, не теряя в выгоде. Так, если Украина снизит пошлины на сезонные фрукты и овощи из Израиля - они подешевеют и на украинском рынке. К примеру, дополнительное предложение израильских авокадо, скорее всего, толкнет цены вниз. Похожий эффект был в 2016 г., когда из-за отказа России от турецкой продукции все эти "помидоры Эрдогана" хлынули в Украину.