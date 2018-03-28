Стройки хотят проверять по-новому, чтобы раньше выявлять недостатки

Константин Симоненко / UBR.ua

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) планирует отказаться от плановых и внеплановых проверок, заменив их так называемым поэтапным контролем строительства. Как сообщил ее глава Алексей Кудрявцев, новый подход позволит избежать проблемных ситуаций: когда нельзя найти компанию-застройщика, проверяющих не пускают на стройку или сами контролеры ходят, куда им хочется.

«Мы хотим на законодательном уровне закрепить этот процесс, чтобы к моменту ввода в эксплуатацию, объект полностью отвечал всем нормам и требованиям», - отметил Кудрявцев.

На всех этапах строительства будет проверяться соблюдение строительных норм и правил, проектных решений и экспертных заключений. Если есть нарушения, то стройка будет останавливаться. Например, если здание возводится без важных конструкционных элементов, с нарушением правил противопожарной безопасности, или не соблюдаются нормы звукоизоляции и т.п.

Новая концепция контроля за строительством

Главной целью контроля в любом строительстве является проверка соответствия выполненных работ утвержденной проектной документации и государственным строительным нормам (ГСН).

До сих пор единственным инструментом, который мог бы гарантировать качество возводимого объекта остаются плановые проверки. Как утверждают в ГАСИ, за все время строительства фактически можно провести только одну такую инспецию. При этом инспекторы не могут знать, на каком этапе сооружения будет находиться объект, когда они придут. Ведь план посещений утверждается заранее - на весь год.

Мало того, нередко возникает проблема с допуском инспекторов на объект. Что делает существующую систему контроля не слишком эффективной. В первую очередь потому, что у контролеров нет возможности проверить строительство на всех ключевых этапах.

Как пояснила UBR.ua руководитель сектора строительства Офиса эффективного регулирования (BRDO) Елена Шуляк, этапы строительства условно можно разделить на: возведение несущих конструкций (подземная и наземная части), монтаж ограждающих конструкций и инженерных сетей.

В результате выходит, что недоделки или нарушения правил, возникшие, например, на начальных этапах строительства не всегда могут быть обнаружены, а если их все-таки найдут, то исправить что-нибудь будет сложно.

Вот и получается, что сначала строят с нарушениями, а затем пытаются это узаконить.

«Бизнес приучили к тому, что проще договориться, особенно при строительстве жилья», - отметил вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Поэтому чиновники предлагают на законодательном уровне отказаться от плановых и внеплановых проверок, внедрив поэтапный контроля выполнения стройработ по объектам среднего и значительного класса последствий. К таковым относится, например, сооружения многоэтажного жилья и промышленных объектов.

В надежде на то, что это даст возможность гарантировать качество работ в течение всего периода строительства. А также станет дополнительной гарантией для инвесторов.

Как будут проверять

До конца недели на сайте ГАСИ будет размещена презентация этих изменений для общественного обсуждения. По словам Елены Шуляк, после принятия соответствующих изменений в законы, постановлениями Кабмина будет утвержден непосредственно список объектов, к которым будет применяться поэтапный контроль.

Пока предлагается, чтобы после выполнения каждого этапа строительных работ ГАСИ будет приходить на осмотр, в результате чего будет выдавать справку о соответствии нормам. Или выдавать предписание на устранение выявленных нарушений, как это происходит сейчас.

«В таком случае при вводе объекта в эксплуатацию, основные этапы уже будут проверены», - говорит Елена Шуляк.

Важным новшеством является тот факт, что на проверку инспекторов строители будут вызывать сами, то есть после завершения очередного этапа работ и в удобное для себя время.

Одновременно, по словам Алексея Кудрявцева, предлагается пересмотреть систему применения штрафов. В частности, за незначительные нарушения требований градостроительного законодательства только в случае невыполнения предписаний об их устранении. Мало того, если есть объективные причины невыполнения предписаний в срок, он может быть продлен, опять-таки без уплаты штрафа. И только если компания полностью игнорирует требования контролеров - его выпишут.

Однозначно штрафы будут применяться, и инспекторы будут продолжать ходить на внеплановые проверки, если обнаружат самострой - возведение построек безо всяких разрешительных документов. Во всех остальных случаях - по методу осмотров объекта, как было описано выше.

Еще один важный момент - во время проверок строительство не останавливается. Это возможно только при выявлении существенных недостатков.

Как отметил владелец инвестиционной компании VI2 Partners, девелопер Алексей Чернышов, в различных девелоперских проектах был разный опыт работы с контролирующими инстанциями, и иногда проверки носили крайне несистемный характер.

«Поэтапный контроль любого проекта, по сути, всегда является наиболее эффективным инструментом, независимо от того, речь идет о контроле строительства или любого другого вида деятельности. В системных и профессиональных компаниях расходы на такие проверки и прием проверяющих вырасти не должны, более того, проверки могут способствовать повышению квалификации сотрудников и более ответственному отношению компании к соблюдению всех нормативов», - считает Чернышов.

Он уверен, что все выиграют, если проверяющие будут гарантировать максимальную прозрачность и отсутствие коррупционной составляющей в своих проверках, все регламенты будут четко прописаны и все участники рынка будут играть по одним правилам. И застройщики, и конечные потребители.