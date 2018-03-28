Онлайновый офшор. Где прячутся миллионы и как обманывают покупателей

Алексей СЕРГИЕНКО / Деловая столица

По статистике, количество рисков покупки у нераспознанного онлайн продавца растет пропорционально росту e-commerce в Украине (+ 30% в 2017 году по данным EVO) (+ 40% обращений в Киберполицию Украины за год). Как повлиять на ситуацию уклонения е-коммерц от ответственности и уплаты налогов?

Накануне Дня защиты прав потребителей был проведен мониторинг 60-ти интернет-магазинов, реализующих одежду, косметику и бытовую технику в Украине. Молодежь , как самый активный онлайн покупатель, изучила то, как представлена информация о продавце на сайте интернет-магазинов. Результаты оказались неутешительными - только 35 из 100 онлайн продавцов указывают данные о субъекте предпринимательской деятельности, остальные 65% предпочитают не разглашать, кто именно осуществляет продажи, чем грубо нарушают Закон о защите прав потребителей.

Почему фискальный чек не в фаворе

Кроме того, мониторинг показал, что, онлайн торговцы сократили на своих сайтах объем информации о гарантийном обслуживании товара. Так, если в прошлом году 90% сайтов соответствовали требованиям закона, то только за несколько месяцев 2018 - их количество уменьшилось до 80%. Упало даже число сайтов, где есть украиноязычная страница: с 66% в 2017 году до 66,7% в нынешнем. Ну и не убиваемый тренд: по-прежнему онлайн-продавцы отдают предпочтение товарным чекам как расчетному документу. Из 20 интернет-магазинов, торгующих бытовой техникой, товарный чек в 2017 году обещали выдать 60%, в 2018 уже 65% опрошенных. По закону принятому весной прошлого года выдавать фискальные чеки на сложную технику, подлежащую гарантийному обслуживанию, продавец обязан, тем не менее, выдавать фискальный чек в 2018 году намерены 25% респондентов, что всего на 3% больше чем в 2017 году, когда законодательной нормы про фискализацию сложной техники еще не было. С обязательством выдавать фискальные чеки появились и новации от онлайн продавцов - так называемые "смешанные чеки", которые были готовы выдать 5% продавцов. При заказе в интернет-магазине с доставкой через почтового оператора или экспресс-перевозчика потребителю обещают товарный чек, при самовывозе этого же заказа - фискальный.

За купленную одежду и косметику в интернет-магазине вы также, скорее всего, получите товарный чек. Тут фискализация не регламентируется законодательством, а значит надеяться на добровольную установку кассового аппарата предпринимателем, торгующим на "упрощенке" и освобожденным от фискализации, не приходится. В результате мониторинг показал, что фискальный чек за обувь и парфюм вам не дадут вообще. Выдают товарный чек 7-15% продавцов, а товарную накладную - 85% торговцев.

В такой ситуации защита нарушенных прав потребителя оказывается под сомнением, так как правоохранительным органам необходимо установить "обидчика", а в товарном чеке реквизиты продавца сознательно указываются не в полном объеме.

Осторожно, известные продавцы работают как маркетплейсы

По информации правоохранителей, в 2016-2017 годах количество пострадавших и объективное количество преступлений в сфере интернет торговли выросло почти на 40%. "Среди причин роста можно отметить увеличение количества пользователей в сети интернет, - говорит заместитель начальника управления Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Олег Заворотний. По его словам, количество обращений по интернет-мошенничеству постоянно растёт: в 2016 году их было около 15,8 тыс., а уже в октябре 2017 их количество превысило 18,7 тыс. Но не каждый из покупателей знает, как проверить минимальную информацию о продавце. Кроме того, наличие различных схем оплаты делает невозможным установление лица".

Закон "Об электронной коммерции" содержит требования по четкой идентификации конкретного продавца товаров. "Можно дискутировать, относительно полноты перечня требований, соответствия нормам ЕС, но в настоящий момент это одни из наилучших в Украине требований к информации про продавца, - считает Андрей Лига, член правления Всеукраинской федерации потребителей "Пульс". - В частности только в этом законе предусмотрели обязать продавца сообщать "идентификационный код для юридического лица или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика-физического лица- предпринимателя, ведомости про лицензию (серия, номер, срок действия и дата выдачи), если хозяйственная деятельность подлежит лицензированию, информацию о включении налогов в расчет стоимости товара, работы, услуги и, в случае доставки, - информация о стоимости доставки". То есть афериста не заметит только тот, кто не ищет его среди таких продавцов.

А вот где нужно совершенствовать систему информирования потребителя, так это в части идетнифицирования маркетплейсов. Так называемые маркетплейсы, достаточно распространённые платформы для продаж в он-лайне - в Украине функционируют с учетом национальной, ментальной специфики.

- У нас есть классические маркет-плейсы - платформы, которые предоставляют возможность компаниям и физическим лицам-предпринимателям продавать свой товар, и это хорошо, это, по сути, - площадки для развития малого и среднего бизнеса, - комментирует ситуацию на рынке интернет-продаж Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации, эксперт РПР. - А есть псевдомаркет-плейсы, которые использует "смешанную систему" для получения конкурентного преимущества, используют "армию ФОПов", что позволяет получать ценовое преимущество за счет оптимизации налогов. При "смешанной системе" такой интернет-магазин продает товар от своего имени и, одновременно, является площадкой для продажи другими лицами. В такой ситуации невозможно разграничить продавцов на одной площадке и понять, кто же несет ответственность за товар? Поэтому маркет-плейс на законодательном уровне должен получить четкие критерии оценки. Торговым маркам придется определиться - или вы маркет-плейс, или вы, все-таки, физическое лицо-предприниматель.

Эксперты советуют не обманываться названием сайта, даже если он достаточно известен: реальный продавец товара может не представлять интересы самого интернет-магазина.

Не по-европейски

Красноречивая статистика мониторинга свидетельствует не только об опасности для покупателя. Невозможно подсчитать реальные размеры продаж интернет-магазинов в ситуации, когда 65% не разглашают реального продавца. Такая ситуация на он-лайн рынке, где перемешаны честные игроки, реализующие продукцию надлежащего качества и соблюдающие законы, с продавцами-схемщиками, получающими неконкурентное преимущество за счет неуплаты налогов, не устраивает и представителей легального бизнеса. Ведь это не только лишает компании прибыли, но и наносит ущерб мировым брендам в случаях продажи их продукции безответственными продавцами на интернет-площадках - без соблюдения прав потребителя, без надлежащих условий хранения и транспортировки товара. Особенно это актуально в таких сегментах, как продукты питания и косметика.

Надежда Бедричук, исполнительный директор "Украинской ассоциации прямых продаж" уверена, что украинское законодательство должно улучшаться, гармонизироваться с европейским, ведь когда на сайте нет элементарной информации о том, куда и как можно вернуть товар - это стыд. Компании, которые входят в Ассоциацию прямых продаж - это иностранные компании, которые соблюдают украинское законодательство и практикуют дополнительные сервисы из мировых практик, например, возврат товара, даже в том случае, когда это не предусмотрен законодательством Украины или увеличивают сроки возврата товара с 14 до 90 дней или 12 месяцев с момента продажи.

- Наши компании также реализуют товар через дистрибьюторов, физических лиц и мы не рекомендуем им продавать товары на маркетплейсах, на которых нет информации о продавце. Ведь потребителю сложно понять, у кого, на самом деле, он приобретает товар: вот красивый сайт, с узнаваемым названием, но на нем нет необходимой информации о продавце. Потребитель думает, что он покупает на этом сайте у известной кампании, а по факту - он осуществляет покупку на вторичном рынке у физического лица какие-то товарные остатки или товар неизвестного происхождения. Как хранили этот товар - на балконе в жару или холод? Как они поставляют этот товар? Был ли соблюден температурный режим при транспортировке? - говорит Надежда, оценивая риски покупки на псевдомаркетплейсах для потребителя.

Для получения ответов на эти вопросы на сайтах-продавцах оставляют только адрес электронной почты, по которому вам, скорее всего, ответят: "Пишите, пожалуйста, свои вопросы-претензии на абонентский ящик, мы их рассмотрим". Ждать придется долго, ведь скрываются такие продавцы не для того, чтобы их быстро нашли. Ну а отсутствие расчетного документа со всеми реквизитами продавца делают неэффективным дальнейшее разбирательство государственных служб по защите прав потребителей.

Новации для тех, у кого нет информации!

Защитой прав потребителей в Украине занимаются сразу несколько ведомств: МЭРТ формирует государственную политику в данной сфере, а Госпотребслужба по защите прав потребителей ее реализует. Разработана и законодательная база защиты прав потребителей в нашей стране - основной документ, регулирующий отношения продавца с покупателем, - Закон "О защите прав потребителей". "К сожалению, он декларативен и имеет ряд противоречий и недостатков, которые усложняют потребителю защиту своих прав, - говорит Андрей Лига. - К тому же этот закон в значительной степени не соответствует международным обязательствам Украины по договору об ассоциации с ЕС. Учитывая это, наше законодательство в данной сфере, и вся система защиты прав потребителей в Украине требуют существенных изменений. В связи с этим в прошлом году была принята "Концепция государственной политики в сфере защиты прав потребителей на период до 2020 года" и план ее реализации. Документ предусматривает полномасштабное реформирование данной сферы, как на законодательном, так и на институциональном уровне".

Изменение в законодательную базу в части информирования потребителей готовит и МЕРТ. "На днях состоялось заседание комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, на котором рассматривался законопроект № 5548 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите прав потребителей, - рассказывает Александр Васильчук, начальник отдела государственной политики в сфере защиты прав потребителей управления контроля и защиты прав потребителей Департамента развития предпринимательства и регулятивной политики МЭРТ. - Этим законопроектом предлагается внести изменения в статью 12 и 13 Закона о защите прав потребителей, где жестко и четко нормировать перечень информации непосредственно о субъекте хозяйствования, осуществляющем продажу товаров в интернете. Если потребитель будет смотреть этот перечень, и не увидит его на сайте, а только контактный номер телефона, или скайп или что-то другое, - сайт можно смело закрывать и там ничего даже не рассматривать подробно. Этот законопроект мы совместно разработаем с гражданским обществом, с представителями бизнеса. Он решит основные проблемные вопросы в частности информирования он-лайн потребителей для соблюдения их прав.

Правда, общественные активисты не высоко отзываются о наработанном, отмечая, что министерство не прислушивается к к их предложеним, практически ничего не решает для евроинтиграции и ряда противоречивых или не прописанных как следует норм закона. Чем и когда закончится процесс реформирования системы потребительского информирования пока не ясно. Покупателю остается уповать на свою бдительность и внимательность в поиске важной информации: "Кто продает мне товар в интернете? Кто ответит, если товар окажется не качественным и будут нарушены мои права?".