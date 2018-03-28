Украина и Израиль завершили переговоры по созданию ЗСТ

Украина и Израиль завершили переговоры по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ).

Об этом в ходе заседания Кабинета Министров заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українські Новини.

"Я хочу сегодня объявить, что мы интенсивно проводили в 2017 году работу относительно завершения переговоров по зоне свободной торговли с Израилем, с которым мы уже сегодня торгуем почти 800 млн долларов - это без соглашения. Сегодня такие переговоры завершились. Сегодня будет совместное заявление правительств и министерств Израиля и Украины о том, что мы вышли на финализацию подписания соглашения о зоне свободной торговли", - заявил Гройсман.

Он выразил надежду, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху посетит Украину для подписания соглашения о ЗСТ.

По словам первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, соглашение о свободной торговле с Израилем будет способствовать развитию промышленности и перерабатывающего производства в Украине благодаря сотрудничеству и кооперации украинских и израильских предприятий, а также ЗСТ поспособствует удешевлению экспорта в Израиль путем отмены или уменьшения ввозных пошлин.

Согласно сообщению Министерства экономического развития и торговли, в 2017 году Украина увеличила экспорт в Израиль товаров на 23,8% до 604,6 млн долларов по сравнению с 2016 годом.

Как сообщали Українські Новини, ранее вице-премьер министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что в январе-июне товарооборот между Украиной и Израилем составил 502,2 млн долларов.

В начале 2017 года Президент Петр Порошенко и Нетаньяху договорились о мерах, необходимых для завершения процесса заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли.