Цены на газ для населения не будут повышаться еще 2 месяца

Юрий Дощатов / Українські новини

Правительство решило с апреля не пересматривать цену на газ для населения, и оставить ее на нынешнем уровне еще на 2 месяца. За этот период Рада должна принять закон об антикоррупционном суде. Если окончательный вариант этого документа не вызовет претензий МВФ, что пока маловероятно, то правительству придется продолжить переговоры о цене газа. По информации Українських Новин, у Владимира Гройсмана могут согласиться на повышение цены на 3% поквартально, но вряд ли на такой вариант пойдет МВФ. Если вопрос антикоррупционного суда не решится, то об МВФ до выборов можно будет забыть. При таком раскладе у премьера появляется возможность выполнить и даже перевыполнить свои обещания, и снизить цену на газ почти на 10%. Такой вариант уже готовится в правительстве.

Правительство Украины в ближайшие дни даст окончательный ответ на вопрос, что будет с ценой газа для предприятий ТКЭ и населения с 1 апреля текущего года. По информации Українських Новин, премьер Владимир Гройсман решил пока не вносить никаких изменений в методику определения цены для этих потребителей и сохранить спецобязательства (PSO) для НАК "Нефтегаз Украины" по обеспечению их газом. Для этого срок действия постановления №187 от 22 марта 2017 года, который заканчивается 31 марта, продлят еще на 2 месяца, а решение о переносе пересмотра цены на неопределенный срок принято еще в октябре.

Таким образом цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4942 грн за тысячу кубометров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6958 грн. Следовательно, не повысится и тариф на горячую воду.

По информации агентства, соответствующее решение Кабмин может принять уже на заседании в среду, 28 марта.

Почему цена будет сохранена лишь на 2 месяца?

За последние полгода Международный валютный фонд отверг минимум 6 предложенных правителством вариантов, как избежать повышения цены газа для населения. Последний, седьмой вариант, предложений правительством в феврале по неофиицальной информации, также не был одобрен МВФ.

Основной кредитор Украины продолжает настаивать на том, чтоб правительство Гройсмана следовало согласованным с ним условиям пересмотра цены газа, которые зафиксированы в действующей редакции постановления №187. По этим условиям, как уже писали Українські Новини, цена газа в октябре прошлого года должна была подняться на 17,6%. Правительство отказалось ити на этот шаг. Сейчас, с апреля цена газа должна подняться уже на 30% от действующей.

Повышение цены газа - второй основной вопрос, который определяет, будет ли продолжено финансирование Украины со стороны МВФ или нет. Первый - это закон об антикоррупционном суде.

На сегодняшний день, соответствующий законопроект, поданный Президентом уже принят в первом чтении Верховной Радой. Однако это пока ничего не значит. Редакция документа полностью не одобрена МВФ. Не согласованными остаются две основные нормы; каким образом будут отбираться судьи и как решения антикоррупционного суда могут быть обжалованы.

В ближайшие недели в законопроект будут вноситься правки депутатов, и именно от финальной редакции и будет зависеть ответ МВФ.

В Администрации Президента говорят, что вероятность найти компромисс с кредитором все-таки существует, однако не приводят аргументов в подтверждение таких надежд. Видимо у Гройсмана тоже не видят этих аргументов и не хотят рисковать. Ведь если правительство повысит цену газа, а вопрос о суде не будет согласован, то транша не будет все равно. В итоге, программа с МВФ сорвется, а тарифы будут подняты. Все шишки полетят на голову премьера.

Остаться в дураках Гройсман не хочет, и поэтому будет ждать до последнего. Кстати, если до конца мая вопрос с судом не решится, то можно считать, что программа с МВФ фактически будет свернута. Формально она конечно будет действовать до мата 2019 года, но кредитных средств выделяться уже не будет. Это неофициально подтверждают и в правительстве и в Администрации Президента. Причин две. Первая - летом никаких решений парламент не примет, поскольку депутаты в отпуске. Вторая - активная работа парламента может начаться ближе к октябрю, но за полгода до выборов МВФ воздерживается от кредитования, чтоб не давать возможность использовать сотрудничество в политических целях.

Надежда на чудо

Если окончательная редакция закона об антикоррупционном суде все-таки появится до конца мая и устроит МВФ, то в правительстве могут пойти на пересмотр цены газа, но по своему варианту. Українські Новини о нем уже писали. Подорожание может быть на 3% поквартально в течение 1,5 лет.

Почему правительство не исключает, что МВФ может согласиться на такое предложение? Во-первых, по информации агентства, в МВФ еще в прошлом году давали понять украинской стороне, что если принципиальные вопросы по антикоррупционному суду будут решены, то согласовать газовую тему будет легче. Однако с тех пор сохранение такой позиции МВФ не подтверждалось даже неофициально.

Второй аргумент украинской стороны - повышение цены на 30% почти на 10 млрд грн увеличит расходы на субсидии (до 80 млрд грн). Учитывая, что МВФ категорически не согласен с принятием закона о выведенном капитале без определения компенсаторов бюджетных потерь от его действия, аргумент об увеличении расходов на субсидии может в принципе сыграть определенную роль. Однако это лишь оптимистические предположения. Если договориться не удастся, то пока неизвестно, согласится ли Гройсман на большее повышение цены.

Если же вопрос с антикоррупционным судом будет провален, то однозначно на кредитах МВФ в рамках действующей программы, а она заканчивается в марте 2019 года, можно будет ставить крест. Вина за срыв программы при этом ляжет на Президента, хотя он наверняка будет перекладывать ее на Раду. В абсолютном выигрыше в такой ситуации остается премьер Гройсман. И на этот случай в правительстве есть план.

Цена газа может снизиться

Если программа с МВФ сорвется уже через пару месяцев, то правительство сможет пересмотреть решение и по PSO и по цене газа. Каким может быть окончательный вариант этого пересмотра Українським Новинам в деталях уточнить не удалось. Не исключено, что финальных проектов документов на этот случай еще нет. Однако есть неофициальные подтверждения того, что будут использованы уже существующие наработки, о которых агентство писало. В частности, НАК "Нефтегаз Украины" может быть вообще исключен из схемы поставок газа населению. Цена газа для населения при этом может снизиться почти на 10% (ориентировочно, на 500 грн) и фактически премьер даже перевыполнит свое обещание - не только не повысит, но и снизит цену газа. За 10 месяцев до выборов такой шаг существенно улучшит политический рейтинг Гройсмана.

Без МВФ Украина до выборов протянет

По информации источников агентства в правительстве не считают, что прекращение программы с МВФ может стать каким-либо серьезным ударом для экономики или для бюджета. Мало того, по словам нескольких собеседников издания, и первый вице-премьер Степан Кубив, и вице-премьер Владимир Кистион очень недовольны качеством сотрудничества с кредитором. "Они, мягко говоря, не очень позитивно высказываются о целесообразности работы с МВФ по таким условиям. Гройсман это все слушает и... наверное, делает выводы", - от метил один из собеседников. По его словам, не высказывает особой тревоги по поводу возможного срыва программы с МВФ и министр финансов Александр Данилюк.

Прекращение кредитования лишит Украину минимум почти $3 млрд ($1,9 млрд от МВФ и $1 млрд от ЕС). Но Минфин для виплат по долгам в текущем году и в начале 2019-го может выходить на внешние рынк заимствований, о чем кстати уже не раз заявлял. Такие заимствования правда будут дороже. Нацбанк имеет достаточно резервов на этот период. А "Нефтегаз", который лишается привязаных к МВФ кредитов ЕБРР и Всеминого банка, для закупки газа может привлечь средства у других кредиторов или, в крайнем случае, решить проблему за счет арестованного в Германии российского газа. Хотя второй вариант, честно говоря, выглядит чересчур оптимистичным.