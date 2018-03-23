8 шагов BEPS: чего ждать украинскому бизнесу до конца года

Константин Симоненко / UBR.ua

До конца 2018 года в Украине нужно ввести минимальные стандарты BEPS: Base Erosion and Profit Shifting - план действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выведению прибыли из-под налогообложения. Иначе страна может столкнуться с санкциями со стороны Евросоюза. О чем недавно поведал общественности министр финансов Александр Данилюк.

«Мы будем имплементировать в наше законодательство сразу 8 шагов BEPS, среди которых четыре касаются трансфертного ценообразования (ТЦО). Наибольшее беспокойство в этой связи вызывает норма об обмене информацией. ГФС не готова к обмену информацией и сохранении ее конфиденциальности», - сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По ее словам, есть договоренность с Нацбанком, что он поможет в решении технических вопросов и качественном использовании полученной ГФС информации.

Для реализации международных стандартов сначала хотели под каждый из них разрабатывать свой законопроект, но сейчас, по словам представителей Фискальной службы, работа идет над одним общим документом.

UBR.ua разузнал основные положения будущего законодательства по ТЦО, которые прежде всего касаются операций с повышенным риском, а также раскрытия информации и оформления документации.

Раскрытие информации

Самым важным из нововведений налоговики считают новый способ раскрытия информации (шаг №13) - трехуровневая структура подаваемой документации о деятельности группы компаний.

Первый уровень - так называемый мастер-файл, где должны быть описаны основные блоки, из которых состоит, например, холдинг. Какие компании в нем занимаются финансовым обеспечением, какие - сбытом и производством. Кроме того, там содержатся сведения об основных активах группы и ее главных операциях.

Этот отчет должны будут подавать украинские компании (по запросу ГФС), которые входят в группу с годовым оборотом свыше 50 млн евро. Такой запрос может быть направлен только после получения локального файла и не раньше, чем через 12 месяцев после окончания финансового года, установленного в группе компаний. Если фингод не определен, то - после окончания календарного года.

Срок представления мастер файла - не 30 дней, как в Украине, а 60 - по международным нормам. Поскольку мастер файл готовит материнская компания, то украинское подразделение формально голландского, люксембургского или иного холдинга должно будет запросить эту информацию из центра.

«Его придется перевести и адаптировать под требования нашего законодательства, так как требования к оформлению документации в разных странах отличаются», - сказал начальник отдела проверок ТЦО департамента налогового и таможенного аудита ГФС Николай Мишин.

За непредставление такого глобального отчета предлагается ввести штраф в размере 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это 528,6 тыс. грн). Эта сумма соизмерима со штрафом за неподачу обычного отчета по ТЦО.

Второй уровень - локальный файл, который уже сейчас готовят украинские компании во время подачи отчетности по ТЦО в Украине. Здесь раскрывается в том числе суть операций, которые подпадают под контроль.

Согласно проекту закона, сюда добавится также информация о бенефициарных собственниках компании, а также не просто указание операции, но с указанием цепочки создания добавленной стоимости.

Отчетность по странам

По словам налоговиков, в этом файле надо будет указать штат, активы, обороты и т.п., по всем филиалам. Тогда налоговые органы разных стран, обмениваясь этими данными смогут понять, где оседает основная прибыль группы - в стране производства основной добавленной стоимости или где-то за границей.

По международным правилам, страновой отчет подают группы компаний, чей оборот превышает 750 млн евро. Но в Украине многие группы, по словам Николая Мишина, являются закрытыми. То есть не признаются в том, что это группа компаний, или скрывают свои обороты.

«Поэтому было решено пойти по пути Болгарии и понизить эту планку до 50 млн евро для национальных групп компаний. В результате под контролем будет не десяток, а около сотни субъектов», - говорят в ГФС.

То есть, когда украинская компания входит в международный холдинг с оборотом свыше 50 млн евро, она будет обязана подавать отчет в нашу ГФС в разрезе по странам. Но только если выполняются шесть критериев:

1. конечный собственник материнской компании - украинский резидент;

2. материнская компания зарегистрирована в офшоре или страна ее резиденции по каким-то причинам не обменивается налоговой информацией с Украиной;

3. больше 50% прибыли группы генерируется в Украине;

4. больше 50% персонала группы работает в Украине;

5. больше 50% производственных активов группы находится в Украине;

6. больше 50% компании принадлежит украинским резидентам.

«По первой категории отчетов (свыше 750 млн евро оборота) мы будем обмениваться с другими странами информацией, а по второй категории (свыше 50 млн евро) - только собирать информацию для ГФС», - уточни Мишин.

Важный нюанс: информация из этих отчетов может служить только для оценки степени рисков. Ее нельзя использовать для проведения налогового аудита компании и выписать затем налоговое уведомление-решение. Будет проводиться расследование и только если вина плательщика в занижении налоговых обязательств будет доказана, он будет нести наказание.

За неподачу странового отчета ответственность будет гораздо выше - 3000 прожиточных минимумов или почти 5,3 млн грн. Это, по словам налоговиков, не самый большой по мировым меркам штраф, а его размер рассчитан с учетом репутационных рисков Украины, как страны, которая может обеспечить сбор достоверной информации для обмена ею с другими странами.

Если проект примут в этом году, и он начнет действовать уже в 2019-м, то первый отчетный период, за который надо будет подавать отчет - 2018-й. Срок в 12 месяцев для подачи отчета считается с момента окончания финансового года (обычно июнь-июль) или календарного.