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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему перестали кошмарить главу НАПК Наталью Корчак

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Система автоматической проверки е-деклараций до сих пор не введена в строй и до зимы вряд ли заработает.

Считанные дни остались до 31 марта - крайнего срока подачи лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, электронных деклараций за 2017 г. В прошлом году было подано более 1176,4 тыс. ежегодных деклараций, в том числе с января по март 2017 г. - свыше 842 тыс. деклараций за 2016 г. В нынешнем году по состоянию на 21 марта подано чуть более 526 тыс. деклараций за 2017 г., то есть темпы заметно отстают от прошлогодних.

Еще одно явное отличие теперешней кампании чиновничьего е-декларирования - вокруг нее практически нет шума, хотя в прошлом году скандалов было предостаточно. Обвинения в адрес Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сыпались со всех сторон - и от записных антикоррупционеров-общественников, и от законодателей, и от правительства. Страсти тогда накалились настолько, что 29 марта на заседании правительства, где был заслушан отчет главы НАПК Натальи Корчак, премьер Владимир Гройсман призвал весь состав Нацагентства подать в отставку. Вскоре появилось полдюжины законопроектов о перезагрузке НАПК. Однако ни один из них не дошел до голосования в парламенте.

В свою очередь, западные партнеры Украины констатируют, что проверка е-деклараций ведется очень медленно. Но и с их стороны не слышно категорических требований о необходимости активизировать работу НАПК. Хотя, например, призывы ускорить создание Антикоррупционного суда звучат регулярно, громко и настойчиво.

Такой контраст между нынешней картиной и той, что наблюдалась год назад, был бы понятен, если бы все недочеты в работе НАПК были исправлены. Однако это не так. Электронный реестр деклараций, правда, не зависает, как в марте прошлого года, но в остальном никаких изменений к лучшему не произошло.

В частности, до сих пор не заработала система автоматической проверки е-деклараций (так называемые модули логического и арифметического контроля). Это означает, что полная проверка деклараций проводится вручную и поштучно. НАПК, по его собственному признанию, начинает полную проверку только в том случае, когда получает от физических, юридических лиц, органов госвласти информацию о том, что в чьей-то декларации могут содержаться недостоверные сведения. На каждую такую проверку отводится 60 календарных дней, ежемесячно начинается десяток-другой проверок. Результат - НАПК за все время своего существования подало в НАБУ, органы Нацполиции и прокуратуры аж 24 вывода о признаках внесения в е-декларации недостоверных сведений. 24 вывода на 1,2 млн деклараций, то есть на каждые 50 тыс. деклараций только одно выявленное нарушение. Вот это эффективность работы.

Тем не менее о НАПК словно все забыли. Первая причина этого чисто техническая. Длительные разбирательства, почему не работает система автоматической проверки е-деклараций, завершились принятием 8 ноября 2017 г. правительственного постановления, которое утвердило план мер по внедрению этой системы, предложенный Нацагентством. Один из пунктов плана гласит, что НАПК после получения положительного экспертного заключения должно принять программное обеспечение системы и необходимую документацию от Программы развития ООН (ПРООН).

8 февраля Нацагентство заявило, что принимает все меры для внедрения модуля автоматической проверки е-деклараций и что об этом сложном процессе знают представители правительства, общественности и международного сообщества. 15 февраля НАПК сообщило, что "сейчас идет процесс доработки модуля автоматической верификации электронных деклараций, каждая из сторон в тесном сотрудничестве с другими делает свою часть работы с целью достижения единого результата". При этом Нацагентство подчеркнуло, что запуск и внедрение автоматической верификации является достаточно сложным и длительным процессом, который требует от всех вовлеченных сторон внимательного изучения и тщательного тестирования. 20 марта НАПК вновь сообщило, что совместно с ПРООН принимает меры по доработке системы проведения логического и арифметического контроля деклараций.

Поскольку со стороны ПРООН не слышно никаких заявлений о том, что НАПК тормозит этот процесс, то западные партнеры Украины тоже не выдвигают подобных обвинений, а терпеливо ждут, когда все закончится. Соответственно, молчат и записные антикоррупционеры, тем более что некоторые из них связаны с компанией "Миранда", которая, по утверждению Генпрокуратуры, обманула ПРООН, прикарманила деньги, выделенные правительством Дании на украинский сайт е-декларирования, и создала непригодную систему автоматической проверки е-деклараций, которую сейчас совместно доводят до ума НАПК и Программа развития ООН.

Впрочем, даже если в скором времени эта система будет принята в эксплуатацию, она еще не сможет полноценно работать. Для этого необходимо, чтобы НАПК получило автоматический доступ к 15 госреестрам и информационным базам данных, принадлежащим различным ведомствам. В упомянутом плане, утвержденном постановлением правительства, на это отведен срок до марта 2018 г. Нацагентство уже приняло протоколы автоматизированного обмена информацией с Госгеокадастром и НКЦБФР, согласовывает протоколы с Минюстом, ГФС, МВД и Пенсионным фондом, однако с рядом ведомств, как утверждает НАПК, пока что продолжаются "конструктивные дискуссии" и поиск компромиссов.

Когда все это будет завершено, никто доподлинно не знает, но НАПК подчеркивает, что утвержденный план мер по внедрению системы автоматической проверки е-деклараций рассчитан на период до конца 2018 г. По-видимому, раньше этого срока система не заработает.

Наверное, именно эти обстоятельства поубавили желание срочно смещать руководство НАПК. Ведь новый председатель Нацагентства все равно не смог бы быстро запустить систему.

Но есть и другая, не менее важная причина, почему все оставили НАПК в покое и не требуют от него скорейшего запуска системы. Все более-менее значительные политические силы имеют своих представителей в тех или иных органах госвласти и местного самоуправления. Поэтому все эти партии устраивает нынешняя ситуация, когда чиновники и депутаты исправно подают е-декларации, но они не подвергаются тотальной проверке, а лежат себе в реестре НАПК мертвым грузом.

И все-таки такое положение вещей не будет длиться вечно. Если автоматическая система заработает, скажем, с начала следующего года, то она может успеть выдать много компромата на деятелей различных партий как раз перед президентскими выборами. Поэтому не исключено, что ближе к концу нынешнего года НАПК вновь окажется в эпицентре скандалов.
 

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