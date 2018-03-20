Специальные налоги и договоры: какую концессию получит украинский бизнес

Константин Симоненко / UBR.ua

Кабмин предлагает налоговые льготы и обещает установить понятные инвесторам процедуры по совместному инвестированию важных для страны проектов. Например, гарантировать неизменность условий работы (в том числе налогообложения) на весь срок реализации проектов, который может составлять от 3 до 50 лет.

Для этого предлагается почти полностью переписать действующий закон о концессиях (проект №8125), изменить нормы Бюджетного (№8126) и Налогового кодекса (№8127). Попутно изменят порядка 30 законов, чтобы унифицировать процедуры регулирования государственно-частного партнерства (ГЧП).

Юристы, опрошенные UBR.ua, в целом позитивно оценивают новации, которые приближают Украину к международным правилам государственно-частного партнерства (Директива ЕС 2014/EU от 26.02.2014). Хотя, по их мнению, еще остается целый ряд важных моментов, которые предстоит урегулировать. Например, устранить противоречия между профильными законами о ГЧП и о концессиях.

Зачем это надо

Во-первых, законом о ГЧП установлена сложная и забюрократизированная процедура заключения договоров такого партнерства. А во-вторых, до 2016 года не было ясности, каким из законов пользоваться при заключении договора концессии - о концессиях, или как частного случая - по закону о ГЧП.

«Однако и после решения, что профильным является закон о концессиях, возникла и остается проблема неодинаковости процедуры заключения разных договоров ГЧП», - заметила UBR.ua советник ЮФ ILF, кандидат юридических наук Ирина Селиванова.

Концессия - один из видов государственно-частного партнерства, который используется для реализации масштабных проектов в тех сферах, где госфинансирования не хватает, но, в то же время, передача проекта полностью в частную собственность невозможна либо нецелесообразна.

С 1999 года, когда был принят действующий закон о концессиях, украинские морские и аэропорты, дороги и прочие объекты инфраструктуры так и не дождались приватного инвестора. Не помогли и несколько отраслевых законов в сфере автомобильных дорог, ТЭК и коммунального хозяйства. Из 189 проектов государственно-частного партнерства большая часть проектов реализовываются в области ЖКХ (обработка отходов, сбор, очистка и распределение воды, производство, транспортировка и поставка тепла).

Ни одного масштабного проекта концессии в Украине до сих пор реализовано не было, поскольку чаще всего все делается под одного участника.

«Правилом любого партнерства является то, что выигрывают оба партнера. В Украине нет этого паритета - у частного партнера больший объем обязанностей и меньше прав, чем у государственного. Законопроекты направлены на устранение этого дисбаланса», - считает Селиванова.

Например, инвестор сможет сам инициировать интересный ему проект (а не только государство, как сейчас), а также отстаивать свои права в международном арбитраже.

Финансовые гарантии

Проект закона №8126 вводит новый вид госгарантий - гарантийных обязательств в рамках осуществления государственно-частного партнерства. А также урегулирования условий и особенностей заключения долгосрочных обязательств в рамках ГЧП, в том числе концессий. Кроме этого, законопроектом также предлагается урегулировать процедуру уплаты концессионных платежей, делая ее более понятной для инвесторов.

А законопроект №8125 предлагает ряд гарантий кредиторам и предусматривает процедуру смены концессионера, что, по словам юристов, является важным условием для привлечения в проект международного кредитора.

«Например, кредитор может потребовать замены концессионера в случае невыполнения тем своих финансовых обязательств, предусмотренных прямым договором финансирования, что делает невозможным дальнейшее исполнение концессионером условий концессионного договора», - отметил UBR.ua младший юрист EternaLaw Филипп Тараненко.

Решение о замене частного партнера принимает концедент (концессиодатель), то есть государство.

«При этом концедент либо кредитор смогут временно принять на себя обязательства концессионера», - пояснила партнер DLA Piper Украина Галина Загороднюк.

По ее словам, законопроектом детально регулируются виды платежей по договору концессии. В частности, концессионер может зарабатывать, получая плату непосредственно от пользователей (например, сбор платы за проезд по автодорогам, а также платы за доступ и эксплуатацию объектов дорожного сервиса, придорожной инфраструктуры, размещения рекламы, логистических центров, современных линий связи вдоль дороги). А может получать деньги от государства как плату за готовность (доступность) объекта либо иные платежи, предусмотренные договором концессии.

Дополнительным стимулом выступают налоговые льготы.

Налоговые льготы

В частности, документ предлагает не облагать налогом получение концессионером вещных прав на земельные участки, необходимые для выполнения проекта на условиях концессии.

По словам Галины Загороднюк, предлагается также значительно упростить процедуру оформления прав за землю. Участок, где будет создан объект концессии, должен передаваться концессионеру на срок действия договора. При этом, всеми вопросами разработки и утверждения проекта землеустройства, другой документации, обязан заниматься представитель государства, а не концессионер. И если в течение 9 месяцев с момента заключения договора концессии вопросы землепользования не будут успешно урегулированы концедентом, концессионер будет иметь право отказаться от.

Как отметил партнер, руководитель практики банковского и финансового права, рынков капитала ЕПАП Украина Роман Степаненко, нововведения фактически исключают из налогообложения целый ряд операций, составляющих концессионный проект.

Среди них:

* выплата концессионных платежей;

* передача имущества в концессию и вывод имущества из-под действия концессионного соглашения, а также возврат в государственное владение имущества, созданного концессионером в ходе реализации проекта;

* компенсация расходов концессионера, на которую он имеет право в силу действия договора или в силу закона, и т.д.

«Важно помнить, что речь идет о льготах в налогообложении деятельности только самого концессионера, и они не распространяются на каких-либо подрядчиков, вовлеченных в процесс реализации проекта», - заметил Степаненко.

Для применения налоговых льгот концессионер и концессионный договор ставятся на учет в фискальный орган.

Для этого Налоговый кодекс дополнят новым разделом XV, который описывает особенности ведения отдельного налогового учета всех операций, связанных с выполнением концессионного договора. То есть концессионер обязан будет вести отдельный налоговый учет.

Наконец, государство гарантирует, что на все время выполнения концессионного договора будет применяться законодательство, действовавшее на момент заключения этого договора. Только в случае, когда налоги снижаются или отменяются вовсе, новые нормы применяются с момента их введения.

Законопроект также регулирует и ряд других вопросов, в частности, возможность привлечения советников и независимых экспертов, внедрение прозрачной процедуры выбора концессионера, которая соответствует best practices, в частности, типовым рекомендациям ЮНСИТРАЛ (основной юридический орган системы ООН).