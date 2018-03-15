Финансовые новости
- |
- 15.03.18
- |
- 23:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Директор ЕБРР: Украину нельзя сравнить ни с Беларусью, ни с Казахстаном
Шевки Аджубер, директор Европейского банка реконструкции и развития в Украине, уверен, что у Украины много преимуществ.
По мнению ЕБРР, почему все-таки нет притока иностранных инвестиций в Украину?
Я хотел бы начать с хороших новостей. В конце февраля Украина подписала контракт с крупной американской корпорацией General Electric Transportation. Проект предусматривает приобретение подвижного состава (а именно тридцати локомотивов) на условиях финансового лизинга через Укрэксимбанк с гарантиями американского City Bank. Такие примеры не единичны. Поэтому можно утверждать, что определенный интерес инвесторов и бизнеса к Украине есть. Особенно хотелось бы отметить интерес международного капитала к проектам в области возобновляемой энергетики. Также вызывают заинтересованность проекты, связанные с государственно-частным партнерством в сфере инфраструктуры и концессионные проекты. Тем не менее отмечу, что очереди из компаний, которые готовы инвестировать в Украину, нет. И, к сожалению, это объективная реальность.
А почему же так происходит?
Отчасти такая ситуация объясняется тем, что есть общее понимание того, что ваша страна вступила в очередной предвыборный период. А с нашей точки зрения, как, впрочем, и любого инвестора, это произошло слишком рано.
Еще одним фактором дискомфорта для иностранных инвестиций является состояние сотрудничества Украины с Международным Валютным Фондом (МВФ).
И пока непонятно, будет ли оно продолжено, на каких условиях, и будет ли очередной транш. Поэтому фактор выборов и неопределенность отношений с МВФ для инвесторов играют очень важную роль. То есть эти два нюанса влияют на готовность международных и отечественных инвесторов вкладывать деньги в новые проекты в Украине.
В некоторых бывших республиках СССР и странах Восточной Европы тоже есть свои нюансы и с выборами, и с состоянием экономики, но в последнее время ЕБРР активизировал свою деятельность в Беларуси, Казахстане, Узбекистане...
Давайте начнем с фактов. В минувшем году Украина для Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) была третьей среди всех стран деятельности банка - 740 млн евро. И то, что ваша страна занимает именно эту позицию, говорит не только об отношении ЕБРР к Украине, но и инвесторов в том числе. Ибо мы не вкладываем деньги самостоятельно, а работаем совместно с инвесторами. Поэтому можно констатировать, что средства в Украину вкладываются достаточно немалые по сравнению с десятками стран, где работает ЕБРР.
Не хотелось бы обидеть другие страны либо пренебрежительно говорить о них, но с точки зрения инвестиционной привлекательности и потенциала в особенности Украину нельзя сравнить ни с Беларусью, ни с Казахстаном.
Потому что и квалифицированная рабочая сила, и географическое расположение страны, а также ее транспортный потенциал и прочие преимущества, на мой взгляд, намного больше и выгоднее, нежели в других государствах. Другой вопрос, как все это используется...
На что вы сейчас намекаете?
Говоря о потенциале Украины, не могу не сказать, что в вашей стране, увы, отсутствует верховенство права. Я сейчас говорю о том, как работает судебная система. Вернее, о том, что она не работает. Сегодня в Украине повсеместная коррупция съедает все. Но если упразднить названные мною негативные элементы, ваше государство будет идти впереди многих стран, причем с большим отрывом. А на данный момент отсутствие в Украине верховенства права и наличие коррупции сильно нивелируют инвестиционную привлекательность страны.
Вы подчеркнули, что Украина по финансированию ЕБРР входит в передовую тройку, какие-то проекты можете выделить?
В конце прошлого года ЕБРР выделил кредит в сумме 160 млн евро на проект по расширению Харьковского метрополитена и кредит на 150 млн "Укрзалізниці" - на электрификацию и модернизацию железнодорожного полотна в Николаевской, Кировоградской и Одесской областях (оба под государственные гарантии).
Говоря о частном секторе, мне хотелось бы отметить "ArcelorMittal Кривой Рог" (Криворожсталь) - ЕБРР подписал с ним соглашение о выделении синдицированного кредита на $350 млн. Это самый большой проект ЕБРР в Украине за 2017 год. Выделенные средства будут направлены на технологическую модернизацию крупнейшего в Украине сталелитейного завода.
ЕБРР много вкладывает в Турцию - 1,6 млрд евро и Египет - 1,2 млрд евро, где много инфраструктурных и сельскохозяйственных проектов. Если говорить об инвестициях не в абсолютном измерении, то я могу предоставить вам график по инвестициям ЕБРР на душу населения: Украина в нем неоспоримый лидер (ибо размер украинской экономики оценивается примерно в 100 млрд евро, а турецкой - 800 млрд).
Каковы ключевые риски бизнес-климата в Украине?
Я бы назвал еще проблему трудовой миграции в Украине.
К сожалению, люди массово уезжают в страны Европейского Союза, в поисках заработков.
И, увы, это не региональная тенденция, как нам казалось сначала, а общеукраинская.
Если говорить непосредственно о привлечении зарубежных инвесторов в Украину, то одной из проблемных сфер является получение всяких разрешений на ведение бизнеса. Получение разрешения на геологоразведку и добычу нефти и газа, например. В вашей стране это крайне сложная процедура, которая отпугивает потенциальных инвесторов.
Соответственно, их привлечение в данную сферу становится практически невозможным. В доказательство сказанного могу подтвердить, что в 2017 году ни одна из зарубежных компаний-инвесторов не получила лицензии на геологоразведку и добычу на территории Украины. Поэтому я считаю, что существует целый ряд процессов, которые должны быть ускорены и обдуманы украинским правительством, чтобы иностранный инвестор с комфортом приходил на украинский рынок.
Кстати о властях. Популярно заявление, что "Украина за последние годы сумела провести больше реформ, нежели за все годы независимости", но при этом представители международных финансовых организаций часто говорят о внутреннем сопротивлении реформам в Украине. ЕБРР тоже отмечает такую тенденцию?
Да, в некоторых своих интервью я даже называл это "отчаянным сопротивлением". Потому что внедряемые реформы призваны сократить масштабность коррупционных процессов, а также ограничить влияние олигархических кругов на отечественную экономику. И чем ближе они отходят к "последнему рубежу обороны", тем их сопротивление становится ожесточеннее. В пример могу привести газовую отрасль: то, как складывалось формирование цен на газ, кто и за какие деньги получал газ, кому предоставлялись субсидии, кто продолжал производить отбор газа и прочее. Все это говорит о том, что существовали и существуют определенные схемы, которые позволяют постоянно обогащаться определенному кругу людей. Естественно, отказываться от таких привилегий очень тяжело, и они не хотят этого делать. И как раз газовый и углеводородный сектор в целом - это те сферы, где подобное сопротивление наиболее очевидное.
Как ЕБРР видит ситуацию в украинской энергетике, в частности судьбу нашей газотранспортной системы (ГТС)?
Я бы сказал, что украинское правительство уделяет этому вопросу должное внимание. В частности, вице-премьер Владимир Кистион ведет активные переговоры с европейскими и мировыми операторами, которых можно подключить к управлению украинской газотранспортной системой, чтобы она была эффективной с коммерческой точки зрения.
Но нужно исходить из того, как в реальности будет трансформироваться и управляться украинская ГТС. К тому же речь идет не только о транспортировке: мы надеемся увидеть также инвестиции в разведку и добычу.
Если говорить об энергетике в целом, то открытым остается вопрос о тарифах на поставляемую электроэнергию. То есть как будет формироваться этот тариф, исходя из чего, и будут ли созданы необходимые условия для того, чтобы альтернативная (возобновляемая) энергетика заняла существенное место в энергетической отрасли. Другими словами, чтобы энергия стала для потребителей дешевле, и можно было самостоятельно выбирать поставщика. Если смотреть в будущее, Украина должна стать энергонезависимой и самодостаточной. Именно такой должна быть цель государственной энергетической политики. И кроме всего, ваша страна должна стать надежным игроком на энергетическом рынке и рынке энергопоставок, на которого можно рассчитывать.
Что вы имеете в виду?
Если Украина будет оператором газотранспортной системы, то она должна управлять ГТС таким образом, чтобы стать надежным и прогнозируемым партнером. Поэтому если Украина желает играть одну из видных ролей на энергетическом рынке (по крайне мере, в европейской энергетической схеме), то наличие прозрачных и компетентных структур, которые будут управлять ГТС, например, - крайне важно.
Если говорить о проектах по возобновляемой электроэнергии, то раньше нам предлагали относительно небольшие проекты - по 10-12 МВт, а сегодня это уже проекты по 50 МВт. И сейчас мы видим, что все больше известных европейских девелоперов и операторов приходят в Украину делать такие проекты.
Хочу отметить, что в начале марта мы подписали новый проект с группой компаний KNESS - в рамках Программы финансирования возобновляемой энергетики в Украине (USELF). Таким образом, ЕБРР делает свой вклад в повышение энергетической безопасности Украины путем выделения новых средств на развитие альтернативной генерации энергетики.
Известно, что ЕБРР интересуется финансированием проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК) Украины...
Этот год мы начали с подписания масштабного проекта с "Нибулоном", предоставив кредит на $50 млн для расширения и модернизации зерновой логистической инфраструктуры компании в 2018-2019 гг. Это очень важный проект, который подразумевает использование водных артерий (Днепра и его притоков) для транспортировки зерна. А в прошлом году был подписан большой проект с крупным аграрным холдингом "Мироновский хлебопродукт" (МХП). Нашим банком предоставлен кредит в размере 25 млн евро. Данный проект направлен на строительство биогазового завода в Винницкой области (переработка биомассы в электроэнергию сейчас весьма актуальна). Также мы предоставили семилетний кредит в сумме 25 млн евро агропромышленной компании "Астарта-Киев". Деньги предусмотрены на проект строительства, а также на приобретение зерновых и сахарных хранилищ в Полтавской и Хмельницкой областях. Вообще ЕБРР ежегодно выделяет более 200 млн евро на финансирование подобных бизнес-проектов в аграрном секторе. И мы намерены действовать в том же русле и ежегодно выделять такие же средства - портфель потенциальных проектов у нас очень хороший.
Каковы сегодняшние возможности финансирования ЕБРР проектов в сегменте государственного сектора, поскольку оно было приостановлено?
Действительно, был период, когда ЕБРР не работал в государственном секторе. Это связано со временами президентства Виктора Януковича - когда в стране все было слишком коррумпировано и не было возможности реализовывать какие-либо инфраструктурные проекты. Но вскоре после смены власти ЕБРР привлек в Украину рекордные почти 1,2 млрд евро инвестиций - это было в 2015 году.
Если говорить о сегодняшнем дне, то проекты в государственном секторе реализуются в нормальном режиме.
И мы с большой надеждой смотрим на работу по созданию концессионного законодательства, так как в этой связи может сразу появится целый ряд портовых проектов. Одним из первых примеров такой работы может стать проект в морском порту "Ольвия", который расположен в северной части Днепро-Бугского лимана.
На уровне городов с кем сотрудничает ЕБРР?
У нас есть рамочная программа на приобретение коммунального транспорта. Преимущественно это троллейбусы. Данной программой уже воспользовались Кременчуг, Одесса, Харьков, Николаев, Ивано-Франковск и другие украинские города.
Если говорить о Кременчуге, то в прошлом году там был подписан очень важный проект по энергоэффективности и термомодернизации общественных зданий (школы, детские садики, больницы). Город получил от ЕБРР 9 млн евро. Также мы хотим помочь решить Львову проблему с переработкой мусора - предполагается выделение 20 млн евро. Кстати, ЕБРР помогал Украине в процессе создания Национальной стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами, которая уже была одобрена Кабинетом Министром в первом чтении. Надеемся, это позволит украинским городам привлекать реальные средства, а также изменит поведенческую модель населения. Потому что можно вкладывать огромные деньги в разные проекты, но сначала надо научиться делать базовые вещи. К примеру, правильно сортировать мусор. А вообще, муниципальный сектор является приоритетным для ЕБРР: у нас имеется весьма успешный опыт в этой сфере, и мы хотим значительно улучшить стандарты жизни украинцев.
Шевки Аджубер, директор Европейского банка реконструкции и развития в Украине
Родился 1 ноября 1955 г. в Стамбуле (Турция);
Образование: 1976 г. - бакалавр наук в сфере управления, Босфорский университет (Стамбул); 1977 г. - окончил Стокгольмский университет (специальность - Экономика и финансы); 1982 г. - магистр делового администрирования, Университет Конкордия, Монреаль (Канада);
Карьера: работал в Центробанке Турецкой Республики, банке Монреаля, Королевском банке Канады (крупнейшем канадском банке), с 1996 г. - в структуре ЕБРР; 1996-2000 гг. - старший менеджер по оценке трансакций (отдел управления кредитными рисками); 2000-2008 гг. - замдиректора и менеджер портфеля проектов (отдел агробизнеса); 2009-2013 гг. - заместитель Директора ЕБРР в Турции; с 13 апреля 2013 г. - директор ЕБРР в Украине;
Семейное положение: женат, имеет дочь;
Увлечения: болельщик футбольных и других спортивных мероприятий, любит играть в карты.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада назначила 9 членов Счетной палаты, главой избран нардеп из БПП Пацкан
|Рада избрала омбудсменом депутата Денисову (НФ)
|Рада назначила Смолия главой НБУ
|Луценко внес в Раду представление на снятие неприкосновенности с депутата Савченко.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Рада одобрила арест депутата Бакулина
|У Тимошенко решили выбить право нардепам прогуливать пленарные заседания
|Изменения в УПК вступили в силу
|Для чего КПК перодлила мандат Си Цзиньпину
|Доллар на межбанке стал активно дорожать после вчерашнего разворота
|Суд Лондона обязал структуры Коломойского и Боголюбова детализировать сделки со средствами ПриватБанка на $1,9 млрд
Это интересно
|Tata представила прототип праворульного премиального седана с электрической силовой установкой
|Трамп заблокировал слияние Broadcom и Qualcomm из соображений нацбезопасности
В Broadcom отметили, что действия Трампа не имеют особого значения, так как компания не намеревалась приобретать кого-либо до смены юрисдикции. В настоящее время размещенная в Сингапуре компания проводит мероприятия по переводу своей штаб-квартиры в США.
|В Исландии похитили 600 серверов для добычи Bitcoin
|Огромное купе Pininfarina оказалось 802-сильным гибридом с микротурбиной
|Американская мечта сбывается: 18 миллиардеров
|Pininfarina запустит в серию водородный суперкар
|Ученые доказали безопасность излучения сотовых телефонов