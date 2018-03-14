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НБУ выпустит в обращение монеты 1 и 2 гривны для постепенной замены банкнот с 27 апреля, 5 и 10 гривен - с 2019
Национальный банк выпустит в обращение монеты 1 и 2 гривны для постепенной замены банкнот с 27 апреля, 5 и 10 гривен - с 2019 года.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий, передают Українські Новини.
Он пояснил, что замена банкнот на монеты позволит достичь оптимального соотношения между качеством и количеством банкнот и монет в обращении, соответствующего современным потребностям государства и экономики, а также мировому опыту.
"В международной практике номинальные ряды имеют в среднем 12 номиналов денежных знаков. И мы должны стремиться к этому ", - сказал он.
Яков Смолий отметил, что около 1 млрд гривен сможет сэкономить государству такая замена с учетом срока службы монет.
Ведь продолжительность жизни монет значительно выше продолжительности жизни банкнот.
Монеты обращаются около 20 лет, а банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен могут обращаться незначительный промежуток времени (в среднем около одного года).
"К этому решению нас стимулирует и развитие безналичных расчетов, изменение покупательной способности гривны за последние 20 лет и изменения в поведении потребителей. Развитие безналичных расчетов приводит к уменьшению количества номиналов в номинальных рядах стран мира. И Украина - не исключение. Доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карточек за последние пять лет выросла более чем втрое - до 39% на начало 2018 (с 12% - по состоянию на начало 2013 года)", - сказал он.
Опыт показывает, что такое замещение происходит постепенно, поэтому потребители не испытывают неудобств.
Всего в связи с физическим износом банкнот гривны Национальный банк ежегодно изымает около 800 млн штук банкнот всех номиналов, почти половина из которых (более 40%) составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 10 гривен.
Кроме того, замена банкнот низких номиналов на монеты приблизит Украину к практике Европейского Союза, где существуют монеты номиналом 1 и 2 евро.
Такую замену в свое время успешно провели различные страны, например, Венгрия, Чехия, Дания, Япония, Канада, Великобритания, Австралия.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк осуществляет мониторинг состояния изъятия из обращения поддельных денежных знаков и констатирует относительно низкий уровень подделки банкнот национальной валюты по итогам 2017 года.
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