НБУ выпустит в обращение монеты 1 и 2 гривны для постепенной замены банкнот с 27 апреля, 5 и 10 гривен - с 2019

Национальный банк выпустит в обращение монеты 1 и 2 гривны для постепенной замены банкнот с 27 апреля, 5 и 10 гривен - с 2019 года.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий, передают Українські Новини.

Он пояснил, что замена банкнот на монеты позволит достичь оптимального соотношения между качеством и количеством банкнот и монет в обращении, соответствующего современным потребностям государства и экономики, а также мировому опыту.

"В международной практике номинальные ряды имеют в среднем 12 номиналов денежных знаков. И мы должны стремиться к этому ", - сказал он.

Яков Смолий отметил, что около 1 млрд гривен сможет сэкономить государству такая замена с учетом срока службы монет.

Ведь продолжительность жизни монет значительно выше продолжительности жизни банкнот.

Монеты обращаются около 20 лет, а банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен могут обращаться незначительный промежуток времени (в среднем около одного года).

"К этому решению нас стимулирует и развитие безналичных расчетов, изменение покупательной способности гривны за последние 20 лет и изменения в поведении потребителей. Развитие безналичных расчетов приводит к уменьшению количества номиналов в номинальных рядах стран мира. И Украина - не исключение. Доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карточек за последние пять лет выросла более чем втрое - до 39% на начало 2018 (с 12% - по состоянию на начало 2013 года)", - сказал он.

Опыт показывает, что такое замещение происходит постепенно, поэтому потребители не испытывают неудобств.

Всего в связи с физическим износом банкнот гривны Национальный банк ежегодно изымает около 800 млн штук банкнот всех номиналов, почти половина из которых (более 40%) составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 10 гривен.

Кроме того, замена банкнот низких номиналов на монеты приблизит Украину к практике Европейского Союза, где существуют монеты номиналом 1 и 2 евро.

Такую замену в свое время успешно провели различные страны, например, Венгрия, Чехия, Дания, Япония, Канада, Великобритания, Австралия.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк осуществляет мониторинг состояния изъятия из обращения поддельных денежных знаков и констатирует относительно низкий уровень подделки банкнот национальной валюты по итогам 2017 года.